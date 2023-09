La défense de Newman mène les Comets à vaincre Erie-Prophetstown – Shaw Local

ERIE – Les Newman Comets ont affronté les Panthers d’Erie-Prophetstown vendredi soir à Erie. Newman a battu Erie-Prophetstown 20-7 lors de leur match de retour.

Voici les principaux points à retenir du jeu de la semaine 5 :

Les défenses occupent le devant de la scène en première mi-temps

Les Comets et les Panthers se sont livrés une lutte défensive tout au long de la première mi-temps. Le demi défensif Mac Hanrahan a intercepté une passe au Newman 25 lors du premier entraînement d’Erie-Prophetstown pour arrêter une possession qui a commencé à son propre 48. Le quart-arrière des Panthers Jeremiah Kochevar s’est évanoui sur le lancer et a tenté de l’insérer dans une couverture serrée, et Hanrahan a fait une prise sautée pour renverser le terrain.

Au milieu du deuxième quart, Erie-Prophetstown a menacé de marquer sur un troisième et 8 du Newman 8. Heureusement pour les Comets, une passe de Kochevar vers la zone des buts a été déviée par le secondeur Daniel Kelly, puis captée près de la ligne de but par le secondeur Austin Van Landuit et est revenu au Newman 6.

Les quatre premiers entraînements des Comets se sont soldés par un botté de dégagement. Le quart-arrière Evan Bushman a réussi 4 passes sur 8 pour 51 verges pour mener l’attaque en première mi-temps pour Newman. Les Comets n’ont réussi que 27 verges au sol en 13 courses en première mi-temps.

Les quatre premiers entraînements des Panthers se sont soldés par une interception, un botté de dégagement, une interception et aucun score à la fin de la première mi-temps. Erie-Prophetstown a été limité à 12 verges par la passe et 65 verges au sol en première mi-temps.

Les infractions se réveillent en seconde période

Au milieu du troisième quart-temps, sur un entraînement qui semblait se diriger vers un autre trois-et-out, l’offensive de Newman a finalement percé. Après qu’un snap haut et un snap échappé aient placé Newman en troisième et 26 sur ses propres 33, Bushman a rattrapé son snap échappé avec un sou profond au porteur de ballon Carter Rude pour un gain de 36 verges. Le jeu de premier essai a mis en place le premier score des Comets. Le demi offensif Brady Grennan a traversé la défense d’Erie-Prophetstown pour un gain de 20 verges pour atteindre le 11 des Panthers, puis l’a frappé au milieu pour un gain de 8 verges lors du jeu suivant. Après cela, Bushman a lancé un beau ballon au receveur Isaiah Williams pour une passe de touché de 3 verges dans le coin gauche de la zone des buts avec 4:57 à jouer au troisième quart. Newman a pris une avance de 8-0 après la conversion de deux points.

Les Comets ont récupéré un coup de pied aérien lors du coup d’envoi qui a suivi, puis ont marqué en un seul jeu : une passe de touché de 29 verges de Bushman à Kelly. La passe de Bushman a été un peu renversée et deux défenseurs ont convergé vers elle. L’un d’eux a renvoyé le ballon derrière sa tête dans les bras en attente de Kelly, qui a couru pour le score à environ cinq mètres. Newman a prolongé son avance à 14-0 avec 3:56 à jouer après une conversion ratée de deux points.

Les Panthers se sont réchauffés offensivement lors de leur prochaine possession. Après une interception Bushman sur ce qui semblait être un problème de communication, Erie-Prophetstown a pris le relais à 39,4 secondes de la fin du troisième quart-temps. Le premier jeu de l’entraînement qui a suivi a été une passe de 51 verges de Kochevar au porteur de ballon Demetere Larson. La jolie passe est tombée sur un défenseur vers Larson autour de la ligne des 40 verges de Newman, et Larson a couru le long de la ligne de touche gauche sur environ 30 mètres après l’attrapé. Sur un quatrième et 4 ultérieur du Newman 4, Kochevar a roulé à droite et a frappé Larson court dans le coin droit de la zone des buts. Le jeu a ramené les Panthers à 14-7 alors qu’il restait 10:34 au quatrième quart.

Newman a marqué le touché final avec 9 :41 à jouer. Après un joli retour grossier et une pénalité pour conduite antisportive contre les Panthers mis en place par Newman au Erie-Prophetstown 30, Newman a rapidement marqué. Grennan a déplacé un tas d’au moins 10 verges pour un gain de 21 verges, puis Rude s’est précipité sur le tacle gauche pour un touché de 9 verges.

Bushman a terminé 7 passes sur 11 pour 129 verges avec deux touchés et une interception. Grennan a parcouru 60 verges en 10 courses. Williams a capté trois passes pour 23 verges et un touché.

Kochevar a terminé avec plus de 100 verges par la passe et un touché par la passe et s’est précipité sur 32 verges. Larson a capté cinq passes pour 77 verges et un touché et s’est précipité sur 29 verges pour mener l’offensive d’Erie-Prophetstown.