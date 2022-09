La défense de Marquette étouffe Chicago Christian dans une victoire de 41-0 – Shaw Local

OTTAWA – La croyance selon laquelle les équipes font leurs plus grandes améliorations de la semaine 1 à la semaine 2 n’est pas toujours vraie, mais il serait difficile de convaincre les partisans au Marquette’s Gould Stadium vendredi soir, car ils ont vraiment aimé ce qu’ils voyaient de leurs Crusaders.

Contre Palos Heights Chicago Christian, les Crusaders ont intensifié leur jeu dans presque tous les aspects, mais particulièrement en défense où ils ont tenu les Knights en visite à seulement 5 mètres au sol en 24 tentatives et à 59 mètres d’attaque totale pour le match sur le chemin de une victoire 41-0.

Offensivement, Marquette ressemblait à son ancien moi, obtenant 88 verges et deux touchés en neuf courses de Tommy Durdan et 79 verges et deux touchés en 17 courses pour Jurnee Reed.

De plus, le jeu de passes du quart-arrière Alex Graham a repris là où il s’était arrêté dans la chaude seconde moitié de la victoire de la semaine 1 contre Aurora Christian, se connectant sur 5 des 6 essais pour 70 verges et deux scores, tous deux pour mettre fin à Caden Eller.

Les deux arrières ont chacun marqué des touchés alors que les Crusaders ont pris une avance de 21-0 au premier quart, puis le deuxième tir aérien à Eller a creusé l’écart à 27-0 à la mi-temps, aidé par le CC limitant de la défense à moins de 18 verges et juste un premier essai dans ces premiers quarts.

Les Knights ont tenu bon au cours des trois dernières périodes, déplaçant le secondeur Brock Spurling dans la ligne et effectuant souvent des blitz pour forcer un revirement et deux bottés de dégagement Cru en quatre possessions.

Cependant, cela n’a fait que retarder le chronomètre jusqu’à ce que la course de 22 verges de Durdan paye la saleté avec 8 minutes et 23 secondes à jouer au quatrième quart.

“Une chose que l’entraîneur [Bill] Novak nous disait tout le temps », a déclaré l’entraîneur de MA Tom Jobst, faisant référence à son entraîneur du Temple de la renommée à l’école secondaire d’Ottawa, « que lorsque les équipes vous font cela, continuez à frapper, car vous finirez par les briser. Ils vous feront mal paraître parfois, mais nous avons continué à frapper, et nous les avons également cassés. … Ils blitzaient plus de gars que nous n’avions à les bloquer à chaque jeu. Ce tacle, n ° 59 [Spurling], wow, il est bon. Il était partout.

“[Our] la défense était très bonne ce soir. Ce soir, ils ont été un peu plus disciplinés, s’alignant et exécutant mieux leurs compétences que la semaine dernière. … Une fois que nous nous sommes réveillés, nous avons pu faire quelques choses, alors oui, en tant qu’équipe dans l’ensemble, nous avons fait une amélioration significative par rapport à la semaine dernière.

Les Crusaders ont marqué sur leurs trois premières possessions, la première lorsqu’un lancer Graham à Charlie Mullen de 18 verges a mis en place un plongeon Reed de 1 mètre. Après l’un des nombreux bottés de dégagement CC courts, le même combo de passes a eu un 12 verges menant à une rafale de Durdan de 4 verges.

Enfin, un retour de coup d’envoi raté a été récupéré par Griffin Walker, encaissé lors du jeu suivant par la frappe de 33 verges de Graham à Eller.

Bien que les Knights se soient endurcis, une paire de mauvais clichés et un botté de dégagement bloqué par Mullen et récupéré par Vinnie Battestelli ont donné le ballon à MA au Christian 41. De là, une course de 14 verges de McGrath a conduit à une passe de TD de 13 verges de Graham. à Eller avec 13,9 secondes à faire à la mi-temps.

Reed a suivi une course de 37 verges de Durdan vers le Chicago Christian 2 avec un coup de poing à la fin de la troisième période, et un botté de dégagement raté a mené au score final de Durdan.

Un total de 49 des 59 verges affichées par les Knights sont survenus lors du dernier entraînement du quatrième quart contre la deuxième équipe de MA. Obadiah Goble s’est précipité pour 25 de ces verges en quatre essais, tandis que Jeremiah Oliver a terminé avec sept courses pour 16 verges.

“Nous avons commis des erreurs, et cela nous a mis dans un trou dès le départ, et contre une bonne équipe, il est difficile de sortir de ce trou”, a déclaré l’entraîneur chrétien Tom O’Connor, dont l’équipe a blanchi Chicago Sullivan 19-0. La semaine dernière. « Une fois que nous avons cessé de faire ces erreurs, les choses se sont améliorées tout de suite. … Brock est un secondeur, mais il avait un peu mal à l’épaule, alors nous l’avons déplacé dans la ligne, et cela nous a aidés … mais nous ne sommes pas assez bons pour surmonter ce genre d’erreurs.

“Nous sommes très jeunes, seulement sept seniors, et ces quatre jouent à peine, mais vous ne pouvez pas vous attendre à faire des erreurs et à gagner.”