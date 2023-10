Ethan Garbers a lancé deux passes de touché, la défense de l’UCLA a limogé sept fois Shedeur Sanders du Colorado et les Bruins, classés 23e, ont ouvert un match serré à la mi-temps avec trois touchés en seconde période dans une victoire 28-16 contre les Buffaloes samedi soir.

UCLA menait 7-6 à la mi-temps après avoir commis quatre revirements en première mi-temps, mais a marqué des touchés sur trois de ses quatre premiers entraînements en seconde période pour prendre le contrôle.

Les Bruins (6-2, 3-2 Pac-12) sont entrés dans le match à égalité au 10e rang au pays avec 24 sacs. Les sept sacs de Sanders sont la première fois qu’ils en ont autant dans un match depuis 2019. Le secondeur Laiatu Latu a limogé Sanders à deux reprises.

C’est la troisième fois cette saison que Sanders est limogé au moins sept fois dans un match. Les Buffaloes (4-4, 1-4) avaient accordé 35 sacs avant le début du match, à égalité au deuxième rang de la subdivision Football Bowl.

Sanders a terminé 27 sur 43 pour 217 verges et un touché. Alejandro Mata a inscrit trois paniers.

Les Bruins ont obtenu le coup d’envoi de la deuxième mi-temps et ont parcouru 75 verges en deux jeux, y compris la passe de touché de 26 verges de Garbers au milieu à Moliki Matavao pour porter le score à 14-6.

Garbers a pris le départ pour la deuxième semaine consécutive et a complété 20 des 27 pour 269 verges et une interception. Le junior a donné à l’UCLA un avantage de 7-6 au début du deuxième quart sur une passe de 3 verges à Carson Steele. UCLA était dans la formation en T au troisième et au but lorsque Garbers a trouvé Steele grand ouvert dans le coin gauche de la zone des buts.

Faits saillants des Buffaloes du Colorado contre les Bruins n°23 de l’UCLA

TJ Harden et Collin Schlee ont obtenu des scores au quatrième quart. Logan Loya a réalisé sept réceptions pour 111 verges pour les Bruins.

Le Colorado a marqué lors de ses deux premiers entraînements et a pris une avance de 6-0 alors que Mata se connectait sur des paniers de 31 et 39 verges. Les Buffaloes ont eu un terrain court lors de leur deuxième possession après la première interception de Hunter sur la ligne des 36 verges de l’UCLA.

Il semblait qu’une équipe entraînée par Deion Sanders ne trouverait pas la zone des buts pour la première fois au cours de ses quatre saisons en tant qu’entraîneur collégial jusqu’à ce que Jimmy Horn Jr. capte un touché de 18 verges avec 2:37 à jouer.

UCLA a eu l’occasion d’étendre son avance à la fin de la première mi-temps, mais la tentative de placement de 25 verges de RJ Lopez a décollé du montant gauche. Lopez a raté cinq de ses huit derniers essais sur le terrain.

La sécurité du Colorado, Shilo Sanders, a été expulsée pour avoir ciblé à la fin du deuxième quart lorsque son coup sur l’ailier rapproché de l’UCLA, Carsen Ryan, s’est connecté au menton et à la zone du masque facial.

Sanders a célébré et fléchi après le coup sûr tandis que les drapeaux de pénalité volaient autour de lui.

Plus tôt dans le trimestre, l’épaule de Sanders a forcé Steele à tâtonner pour le deuxième turnover de l’UCLA de la mi-temps. Steele, normalement fiable, a commis deux échappés en première mi-temps.

Shedeur Sanders sur la défaite 28-16 du Colorado contre l’UCLA, n°23

Les Buffaloes ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs et auront du mal à trouver deux victoires jusqu’à la fin s’ils veulent être éligibles au bowl.

Les Bruins sont la sixième équipe du Pac-12 à devenir éligible au bowl. C’est également la première fois depuis 2015 qu’ils sont éligibles au bowling pendant au moins trois saisons consécutives.

L’UCLA devrait gagner quelques places car le Pac-12 devrait avoir au moins six équipes classées pour une neuvième semaine consécutive.

Le Colorado accueillera le n°11 de l’État de l’Oregon samedi prochain.

L’UCLA se rendra en Arizona samedi prochain.

Reportage de l’Associated Press.