La défense de Libertyville tourne dans un effort dominant contre Evanston – Shaw Local

LIBERTYVILLE – La défense de Libertyville avait quelque chose à prouver après une défaite difficile lors de la semaine 1. Elle a montré le type d’unité qu’elle pouvait être vendredi soir en forçant six revirements en route vers une victoire 42-17 contre Evanston.

« C’était un match serré (semaine 1), mais nous savions que notre défensive n’était pas vraiment là », a déclaré le demi défensif de Libertyville Chris Bennett. “Nous savions que nous devions nous présenter aujourd’hui, alors c’est ce que nous avons fait.”

Les Wildkits venaient de remporter une victoire où ils avaient marqué 53 points il y a une semaine, mais cette fois, les Wildcats les ont tenus à deux touchés, tous arrivés tard en seconde période.

“Notre défensive n’a pas très bien joué la semaine dernière”, a déclaré l’entraîneur de Libertyville, Mike Jones. «Ils ont intensifié et amélioré. … Ils ont fait un excellent travail.”

Bennett a contribué à donner l’élan avec une interception sur le deuxième entraînement d’Evanston, préparant un touché de 1 mètre par Charlie True. Luka Nikolich a aidé à placer le ballon près de la ligne de but en effectuant une passe de 24 verges.

True a terminé le match avec trois touchés. Kristian Gavric en a ajouté deux de plus sur 101 verges de réception.

“En entrant dans ce match, nous avions vraiment faim et nous recherchions vraiment cette première victoire”, a déclaré Gavric. “Surtout devant les supporters locaux.”

Après que Libertyville ait marqué son premier touché, Charlie Clark a récupéré un échappé au coup d’envoi qui a suivi pour préparer le premier touché de Gavric sur une passe de 13 verges de Quinn Schambow.

“Cela va de pair”, a déclaré Gavric. «La défense joue dans l’attaque et l’attaque joue dans la défense. Ils obtiennent un roulement et cela nous donne de l’élan en attaque. Lorsque nous marquons un touché, cela nous donne un élan en défense.

La défense n’a pas lâché prise en seconde période avec des récupérations d’échappés de Luka Batinovic, Matt Drumke et Scott Criel, tandis que Boyd Hunt a ajouté une interception.

Après la récupération de Drumke, Rocco LaVista a marqué sur une course de 87 verges.

Après avoir pris du retard 35-3, Evanston a riposté en marquant une paire de touchés. Groff a réussi une course de 7 verges et un touché à Adrian Martinez-Jones.

“Donnez le crédit à Libertyville”, a déclaré l’entraîneur d’Evanston, Mike Burzawa. «Nous n’avons pas pu lancer le jeu de course. C’est là que ça commence pour nous. Ils ont un front physique 7. Mais je suis fier que nos enfants n’aient pas abandonné. C’était 35-3 et nous sommes revenus et nous sommes battus, mais nous avons besoin d’un sentiment d’urgence lorsque nous sortons.

