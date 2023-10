La défense de l’État de Floride bloque Syracuse lors d’une victoire 41-3

TALLAHASSEE, Floride (AP) — Un après-midi où l’État de Floride honorait son équipe championne nationale de 1993, les Seminoles actuels ont mis Syracuse en déroute et ont obtenu un départ 6-0 pour la première fois en huit ans.

Jordan Travis a marqué deux touchés et a lancé une passe marquante de 56 verges à Keon Coleman alors que le numéro 4 de l’État de Floride a mis Syracuse en déroute 41-3 samedi, la 12e victoire consécutive des Seminoles.

Travis a complété 23 des 37 passes pour 284 verges et un touché, se débarrassant d’une blessure apparente à sa main (gauche) qui ne lance pas au deuxième quart. Le senior est revenu après la mi-temps alors que les Seminoles (4-0 Atlantic Coast Conference) dépassaient la barre des 30 points pour un 12e match consécutif.

« Je veux que nous soyons meilleurs », a déclaré l’entraîneur de l’État de Floride, Mike Norvell. «Je suis reconnaissant d’être 6-0. Je suis tellement fier de cette équipe, qui fait les choses qui sont nécessaires pour en arriver là parce que vous n’avez qu’une seule chance. En fin de compte, il y a eu de nombreux moments dans les matchs où les choses ne se sont pas déroulées exactement comme nous le souhaitions et nous avons l’occasion de montrer notre réponse. Mais il faut ensuite en tirer des leçons.

« On ne peut pas faire les mêmes erreurs encore et encore. Il ne s’agit pas des équipes contre lesquelles nous jouons. Il s’agit de savoir comment nous continuons à pousser, comment nous continuons à nous améliorer. Cela doit être notre objectif ultime.

La dernière équipe de la FSU à avoir remporté six victoires consécutives pour ouvrir une saison a terminé 10-3 sous Jimbo Fisher en 2015. Les Seminoles de cette année ont joué avec Travis blessé, et l’un des meilleurs receveurs de l’équipe, Johnny Wilson, n’a pas joué contre Syracuse après son départ. match de la semaine dernière en raison d’une blessure.

Coleman est intervenu et a livré une contribution considérable. Le transfert junior de Michigan State a égalé son record de la saison en réceptions (neuf) et a réalisé un sommet de la saison avec 140 verges sur réception. Il a élevé au premier quart pour effectuer une saisie de 27 verges à une main pour établir un touché, a ajouté un touché au deuxième quart et a obtenu un retour de botté de dégagement de 72 verges qui a établi un panier.

« Dieu s’est montré quand il l’a créé », a déclaré l’entraîneur de Syracuse, Dino Babers.

Coleman a déclaré qu’il ressentait le besoin d’être productif, mais qu’il ne devait pas nécessairement intervenir en l’absence de Wilson.

« C’était vraiment juste que mon frère était déprimé, il s’assurait juste que j’y aille encore plus fort parce qu’il n’était pas là », a déclaré Coleman. « Faites sentir à l’autre équipe sa moitié. »

La défense de l’État de Floride a été dominante, forçant Syracuse à dégager neuf fois tout en produisant un échappé et une interception du remplaçant Carlos Del Rio Wilson dans les dernières secondes.

Garrett Shrader de Syracuse a complété 9 des 21 passes pour 99 verges, mais a été inefficace au sol et a marqué moins 10 verges en prenant en compte les sacs en sept courses.

LeQuint Allen a réalisé 19 courses pour 110 yards pour Syracuse (4-3, 0-3 ACC).

Shrader a eu une intoxication alimentaire vendredi soir, a déclaré Babers après le match. Le quart-arrière de Syracuse a joué pendant trois quarts et a quitté le match lorsque l’Orange a commencé à envoyer des réserves.

« Il était extrêmement déshydraté », a déclaré Babers. « À la mi-temps, il était tout en sueur. »

IMPLICATIONS DU SONDAGE

En l’absence d’une surprise en tête des sondages, l’État de Floride conservera probablement sa quatrième place dans les sondages.

HONNEUR AUX CHAMPIONS

Plus de 50 joueurs de l’équipe du championnat national de l’État de Floride de 1993 sont revenus ce week-end pour une réunion de 30 ans. Parmi les joueurs vedettes à revenir figuraient Charlie Ward, vainqueur du trophée Heisman, Derrick Brooks, membre du Temple de la renommée du football professionnel, et Warrick Dunn, arrière de longue date de la NFL.

Les entraîneurs adjoints de la saison 1993, dont l’actuel analyste du réseau ACC, Mark Richt, sont également revenus. De nombreux entraîneurs et joueurs se sont entretenus avec les Seminoles actuels vendredi soir ou avant le match.

LES À EMPORTER

Syracuse : L’Orange n’a pas réussi à obtenir grand-chose en attaque, lançant neuf fois, tâtonnant une fois et lançant une interception dans les dernières secondes du match. Leur position moyenne sur le terrain de départ était la leur 22.

État de Floride : Les Seminoles n’ont pas accordé de touché dans un match pour la première fois cette saison. L’État de Floride n’a accordé qu’un seul touché offensif au cours des trois derniers matchs.

SUIVANT

Syracuse : visite Virginia Tech le 26 octobre.

État de Floride : accueille le Duke n°17 ​​samedi.