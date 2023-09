La défense de la zone rouge de Genève brille lors de la victoire contre Wheaton Warrenville South – Shaw Local

GENÈVE – Les arrêts défensifs clés de Genève associés à une attaque dominante ont mené les Vikings à une victoire de 28-6 de la Conférence DuKane contre Wheaton Warrenville South vendredi soir à Burgess Field.

À la suite de deux réussites sur la ligne de but de Genève, les seuls entraînements de WW Sud vers la zone rouge en première mi-temps se sont terminés par des buts sur le terrain. En arrêtant une quatrième tentative de conversion, un sac du quart-arrière et une interception de passe ont bloqué trois des possessions des Tigres en seconde période.

Genève a gagné un total de 333 yards contre 148 pour les Tigres.

«Je pense que notre défense a extrêmement bien joué. Je pense que c’était la clé pour nous », a déclaré l’entraîneur genevois Boone Thorgesen. « Ils nous ont vraiment gardés dans le match et ensuite l’offensive a démarré. »

Le deuxième panier de Maison Haas, un joueur de 37 verges, a ramené les Tigres à 7-6 avec 2:30 à jouer dans la mi-temps.

Genève (3-0, 1-0) a creusé l’écart dès son prochain drive. Le quart-arrière senior Nate Stempowski a sprinté 72 verges sur la ligne de touche gauche pour un touché avec 1:07 à jouer avant l’entracte pour une avance de 14-6.

En plus de parcourir 128 verges en huit courses, Stempowski a complété 12 des 21 passes pour 98 verges.

« Je viens de voir les secondeurs faire un blitz, alors je l’ai fait rebondir », a déclaré Stempowski. « J’avais un mec à battre. »

L’élan a continué à rester avec les Vikings en seconde période. La première possession de Genève au troisième quart-temps se termine avec un autre touché de passe de Stempowski, un 6 verges pour Michael Rumoro. Non seulement la séquence de 8 jeux et 61 verges a permis aux Vikings de mener 21-6, mais elle a également gardé les Tigers hors du terrain pendant cinq minutes du troisième quart. Rumoro a également marqué le dernier touché de l’équipe sur une course de 4 verges avec 28,7 secondes à jouer.

Rocco DiLeonardi a limogé le quart-arrière des Tigers Luca Carbonaro pour 11 verges lors d’un troisième jeu, mettant ainsi fin au premier entraînement de WW South en seconde période. Lors de la possession suivante des Tigres, Charlie Winterhalter a arrêté une quatrième conversion, s’attaquant à Carbonaro à un mètre du premier essai. Une interception de Talyn Taylor a mis fin au seul entraînement de Wheaton Warrenville South au quatrième quart.

Taylor (6 attrapés pour 40 verges) a marqué le premier touché du match pour Genève à 6:34 du premier quart. Le junior a couronné un entraînement de 67 verges en 8 jeux en captant une passe de Stempowski de 8 verges dans la zone des buts.

Un chiffre d’affaires des Vikings qui a placé Wheaton Warrenville South (1-2, 0-1) sur la ligne des 11 verges de Genève a établi le premier panier des Tigers. Face au quatrième essai et au but à cinq mètres de la ligne de but, les Tigres ont opté pour un panier. Haas a divisé le montant sur une tentative de 22 mètres.

