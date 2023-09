La défense de Ken Paxton devrait commencer lors du procès en impeachment du procureur général du Texas.

AUSTIN, Texas (AP) — Les avocats du procureur général du Texas mis en accusation, Ken Paxton, devaient commencer à présenter leur défense jeudi alors que le procès qui déterminera si le républicain est démis de ses fonctions touche à sa fin.

Les avocats du groupe bipartite de législateurs chargés de la mise en accusation de Paxton ont abandonné leur dossier mercredi après qu’une femme qui devait témoigner au sujet d’une liaison extraconjugale avec Paxton ait fait une apparition soudaine au procès, mais n’a jamais comparu à la barre.

L’affaire est au cœur de la procédure historique et des accusations selon lesquelles Paxton aurait abusé de son pouvoir pour aider le promoteur immobilier d’Austin, Nate Paul, qui faisait l’objet d’une enquête du FBI et employait la femme, Laura Olson. L’un des 16 articles de mise en accusation contre Paxton allègue que l’embauche d’Olson par Paul équivalait à un pot-de-vin.

Olson a été appelé à la barre mercredi matin au Sénat du Texas et a attendu à l’extérieur de la chambre. Mais son témoignage a été retardé de plusieurs heures avant que le lieutenant-gouverneur Dan Patrick, qui fait office de juge du procès, ne déclare vers la fin de la journée qu’Olson ne témoignerait finalement pas. Il n’a fourni aucune autre explication mais a déclaré que les deux parties étaient d’accord.

« Elle est présente mais a été jugée indisponible pour témoigner », a déclaré Patrick.

Peu de temps après l’annonce, Rusty Hardin, un avocat de l’accusation, a déclaré qu’il mettait fin à sa version des faits. L’avocat de Paxton, Tony Buzbee, a ensuite décidé de mettre fin au procès en raison de preuves insuffisantes, mais a ensuite retiré la demande sans vote peu de temps avant l’ajournement du procès pour la journée.

Paxton, qui a été suspendu de ses fonctions en attendant l’issue de la procédure, n’est pas tenu d’assister aux débats et n’a pas comparu au Sénat depuis le début des témoignages la semaine dernière. Alors que la scène se déroulait mercredi soir, Paxton a publié sur les réseaux sociaux qu’il se rendait dans le Maine la semaine prochaine pour parler avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, des « deux dernières semaines politiques au Texas ».

« Ça devrait être intéressant! » a-t-il déclaré sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Olson devait prendre la parole en face de l’épouse de Paxton, la sénatrice d’État Angela Paxton, qui doit assister au procès mais n’est pas autorisée à voter pour savoir si son mari doit être démis de ses fonctions. Lundi, elle a écouté depuis son bureau l’un des anciens employés de son mari témoigner que cette relation secrète avait eu des conséquences néfastes sur le bureau du procureur général.

Olson a également travaillé auparavant pour la sénatrice républicaine Donna Campbell, qui aura droit à un vote lors du procès. Cela souligne les nombreux problèmes que Ken Paxton a dans le bâtiment alors qu’il se bat pour sa vie politique après des années de scandales présumés et d’accusations criminelles.

D’anciens membres du personnel ont témoigné que Paxton leur avait admis avoir eu une liaison. Le président sortant, réélu en novembre dernier, n’en a pas discuté publiquement.

Olson n’a pas parlé publiquement de sa relation avec le plus haut responsable des forces de l’ordre du Texas et de ses relations avec Paul, qui a été inculpé en juin pour avoir fait de fausses déclarations aux banques. Paul a plaidé non coupable.

L’ancien assistant exécutif de Paxton, Drew Wicker, a témoigné mercredi, décrivant Paxton comme un ami et affirmant qu’il avait rencontré Paul à trois reprises, dont une fois pour lui remettre une enveloppe en papier kraft et une autre pour récupérer le téléphone de Paxton qu’il avait laissé chez Paul.

Lorsque Paxton a commencé à séjourner dans un hôtel d’Austin en 2020 pendant que sa maison était en cours de rénovation, a déclaré Wicker, Paxton annulerait son équipe de protection et demanderait à Wicker de venir le chercher et de le déposer à la place. Il a déclaré que Paxton faisait fréquemment des choses et se rendait dans des endroits qui ne figuraient pas sur son emploi du temps, y compris des réunions avec Paul, et qu’il avait vu Paxton et Olson ensemble à l’hôtel.

Wicker a déclaré que le coût des nouveaux comptoirs et armoires dans la cuisine de Paxton s’élevait à environ 20 000 $. Il a déclaré qu’il était devenu inquiet après que l’entrepreneur ait déclaré à trois reprises qu’il devrait « vérifier auprès de Nate ».

Wicker a déclaré avoir dit à Paxton qu’il avait eu l’impression que Paul était impliqué dans les rénovations de la maison de Paxton.

« J’avais l’impression qu’il pourrait y avoir une relation inappropriée là-bas », se souvient Wicker en disant à Paxton. Il a ajouté que Paxton avait déclaré que ce n’était pas le cas.

Lors du contre-interrogatoire, l’avocat de Paxton, Buzbee, a montré des relevés bancaires de Wicker qui, selon Wicker, semblaient montrer que Paxton payait pour les rénovations de sa maison. Lors d’une conférence de presse en juin, Buzbee a affiché des relevés bancaires montrant que Paxton effectuait ce paiement à une société dirigée par un associé de Paul un jour après que les adjoints du procureur général l’aient dénoncé au FBI.

L’enquête du FBI sur les relations de Paxton et Paul a également examiné les rénovations, avec au moins un entrepreneur d’Austin recevant une assignation à comparaître du grand jury en 2021 pour des dossiers liés aux travaux.

___

Bleiberg a rapporté de Dallas.

___

Paul J. Weber et Jake Bleiberg, Associated Press