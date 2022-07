La défense de Kaneland en quête d’amélioration pendant le camp d’été – Shaw Local

La saison dernière, la défense de Kaneland a cédé 30 points ou plus à cinq reprises en 10 matchs, notamment contre cinq des six équipes éliminatoires auxquelles elle a fait face.

Selon le demi défensif Alex Panico, la quête pour s’améliorer a commencé juste après la fin de la saison.

“Si vous n’étiez pas dans un sport d’hiver, je dirais que tous les enfants étaient là-bas à soulever quatre ou cinq jours par semaine”, a déclaré Panico. «Nous avons en quelque sorte acheté la salle de musculation. C’est là que nous savions que notre saison devait commencer.

La défense, et plus particulièrement la défense contre la course, était un point faible pour une équipe qui pouvait marquer des points. Les Knights ont marqué au moins 20 points à chaque match de saison régulière.

L’entraîneur Pat Ryan a déclaré que l’équipe devait être plus physique à l’avant et ne pas se faire bousculer autant qu’elle l’a fait la saison dernière. Le tacle doit également s’améliorer, a-t-il déclaré.

L'entraîneur-chef de Kaneland, Pat Ryan, regarde son équipe effectuer des exercices lors d'un entraînement de football conjoint avec DeKalb le jeudi 14 juillet 2022 au lycée DeKalb.

“Nous nous attendions à ce que nous devions apporter de grandes améliorations”, a déclaré Ryan. «Pour nous, une grande chose était d’être meilleur contre la course. Et nous nous améliorons dans ce domaine. Nous sommes plus physiques dans les sept premiers, et nous sommes encore assez jeunes, mais nous avons de l’expérience maintenant. Nous avons ramené beaucoup de gars.

Le demi défensif Johnny Spallasso a déclaré que l’arrêt de la course était un point central de cette intersaison pour les Knights.

“Nous devons être en mesure d’arrêter la course cette année”, a déclaré Spallasso. “L’année dernière, nous avons eu un peu de mal avec ça parfois. Nos arrières défensifs forment un excellent groupe de gars, et si nous pouvons aussi arrêter la course, ce sera une défense très difficile à marquer.

Grâce à des camps, des 7 contre 7 et un entraînement conjoint avec DeKalb la semaine dernière, Panico a déclaré qu’il voyait définitivement une meilleure défense.

“Nous nous sommes définitivement améliorés par rapport à ce que nous étions à ce stade l’an dernier”, a déclaré Panico. «Je pense que les 11 enfants sur le terrain voulaient arrêter le jeu de course parce que notre défense contre les passes était probablement notre point culminant. Comme l’entraîneur l’a dit, notre tacle devait s’améliorer et notre défense contre la course devait s’améliorer. J’ai l’impression que nous allons dans la bonne direction. »

Ryan a dit qu’il espère que la défensive sera en mesure de rattraper le niveau offensif des Knights cette saison.

“Notre approche est que nous ne voulons pas dire que nous avons cette excellente attaque, donc ce n’est pas grave si nous abandonnons quelques points”, a déclaré Ryan. “Nous voulons être bons des deux côtés du ballon.”