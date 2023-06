La défense de Joliet West étouffe Plainfield South – Shaw Local

JOLIET – Joliet West est une équipe de football offensive talentueuse.

L’entraîneur de Plainfield South, Ken Bublitz, a souligné ce point vendredi soir après que ses Cougars aient perdu une décision de 21-6 sans conférence contre les Tigers en visite.

« Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de maintenir les disques », a déclaré Bublitz. « Nous n’avons donné aucune pause à notre défense. West est trop bon, ils ont trop de talent pour que nous fassions cela.

Les Tigers sont passés à 2-0 en entrant dans la partie SouthWest Suburban Blue du calendrier, qui commence vendredi à domicile contre Lincoln-Way East. South (0-2) se dirige vers le calendrier du sud-ouest des Prairies à Plainfield East dans une recherche de cohérence offensive.

« Nous avons bafouillé toute la nuit », a déclaré Bublitz, dont l’équipe n’a réussi aucun premier essai et cinq verges nettes au milieu des deux quarts combinés comme défense de West – y compris les joueurs de ligne Jessie Rhymes Jr., Julius Garrett, Juan Hernandez, Matthew Orbell, Jesse Ibarra et Noah Dulski, les secondeurs Meekah Ben-Israel, Jacob Pullen et Andrew Smith, les cornerbacks Marcus Williams et Cody Norman et les sécurités Roman Johnson et Marcus Blackmon – ont imposé sa volonté.

« Toute notre défense joue bien », a déclaré Williams, une pensée reprise par l’entraîneur de l’Ouest Jason Aubry.

Williams et Johnson ont intercepté des passes. Pullen, Hernandez, Ibarra, Dulski et Garrett étaient sur les sacs. Garrett a récupéré un échappé causé par Hernandez. Hernandez a bloqué une première tentative de placement sur le terrain et Garrett a ensuite bloqué un botté de dégagement.

Le jeu a commencé comme un gâchis décousu. Les équipes se sont combinées pour 11 pénalités et 98 verges en marche au premier quart seulement.

« Nous avons commencé un peu sommairement, mais nous l’avons fait fonctionner », a déclaré Williams.

Sud a eu la première occasion de marquer lorsque les Cougars, avec l’aide de quelques pénalités de l’Ouest, ont marché vers la ligne des 5 verges des Tigers après avoir donné le coup d’envoi. Mais Hernandez, menant un défilé de Tigers dans le champ arrière, a bloqué un essai de placement de 21 verges.

« Je viens de voir un tas de casques noirs là-bas », a déclaré Williams à propos du bloc de placement. « Si celui qui l’a bloqué ne l’avait pas fait, je l’aurais fait. »

Norman, qui a réussi une interception lors de la victoire d’ouverture de la saison la semaine dernière à Moline, a récupéré le bloc et l’a renvoyé 41 verges au sud 32.

Mais quatre passes incomplètes plus tard, les Tigres étaient de retour en défense.

Le quart-arrière de l’Ouest Alex Tibble a mis de l’ordre dans la procédure lorsqu’il a frappé le receveur large Xavier Smith sur une passe de touché de 48 verges avec 3:15 à faire au premier quart pour une avance de 7-0.

« C’était comme si nous n’étions même pas sur la même page offensivement », a déclaré Aubry. « C’était décousu. Nous n’avons touché aucun type de groove jusqu’à ce passage à X [Smith]puis nous avons pu déplacer le ballon.

« Le touché était un schéma de fondu régulier », a déclaré Smith, qui a capté six passes pour 87 verges et a 13 réceptions pour 198 verges en deux matchs. « J’ai beaucoup travaillé l’été sur mes parcours, et Tibs [Tibble] a lancé une passe parfaite.

« J’aime le [spread] infraction que nous courons. C’est bien conçu. Vous devez accorder beaucoup de crédit à nos entraîneurs.

South a répondu au touché de Smith avec un entraînement de 73 verges pour se rapprocher de 7-6, le score venant sur la course de 7 verges de Jake Maher depuis la formation Wildcat. Mais comme l’a dit Bublitz, « Même quand nous avons atteint 7-6, nous n’avons jamais eu l’impression d’être aussi proches. »

Le kick de conversion a échoué.

« Notre défensive a été formidable », a déclaré Bublitz. «Nous devons mettre en place les autres aspects – l’attaque et le jeu de coups de pied. Et les pénalités nous ont juste tués.

Sud a été signalé 15 fois pour 156 verges, Ouest 12 fois pour 97.

West a construit son avance à 21-6 avant la mi-temps, marquant sur la course de 7 verges de Jakob Coyl et la passe de 1 verge de Tibble à John Choate après que Tibble a frappé le recrue Kevon Dorris avec un lancer de 32 verges au milieu du 1. Les deux- conversion de points après que le score de Coyl soit venu sur une passe en jeu de l’étudiant de première année Jaxon Aubry à Dorris.

Tibble a terminé 17 des 35 passes pour 191 verges et les deux touchés. Il a été intercepté une fois, par le secondeur Danny Saracco. West s’est précipité pour 87 verges.

« Nous ne nous sommes pas précipités pour beaucoup de verges, mais il semblait que nous étions capables de courir efficacement en seconde période », a déclaré Aubry.

La soirée était dédiée à Sean McGail, 20 ans, un ancien footballeur du Sud décédé plus tôt cette année des suites de blessures subies dans un accident de moto. Avant le match, l’annonceur de sonorisation a lu une lettre touchante des parents de McGrail.

Les étudiants de deuxième année du Sud ont gagné, 13-12, sur un touché sur un botté de dégagement bloqué avec 1:46 à faire.