La défense de Hall achète et s’améliore – Shaw Local

Au cours des cinq premières semaines de la saison, l’équipe de football de Hall accordait 40,8 points par match.

Mais lors de leurs deux derniers matchs, les Red Devils ont resserré leur défense, abandonnant 15 points contre Kewanee lors de la semaine 6 et 20 points contre Newman la semaine dernière.

Dans sa défaite 20-18 contre les Comets, Hall a accordé 114 verges au sol et 91 verges par la passe tout en enregistrant deux quatrièmes arrêts.

“Nous avons beaucoup travaillé sur les tacles, et cela doit encore s’améliorer”, a déclaré l’entraîneur de Hall, Randy Tieman. « Les enfants adhèrent à ce que nous faisons. Ils y croient et ça marche. Ils ne font que s’améliorer. Ils sont plus confiants dans leurs lectures et ils font les choses à un rythme plus rapide, n’hésitant pas à faire un jeu. »

Pearson égale le record d’entraîneurs de Princeton

Avec la victoire de vendredi 56-7 sur St. Bede, l’entraîneur de Princeton Ryan Pearson a égalé le record de l’école pour les victoires de l’entraîneur à 44 ans. Pearson a amassé un record de 44-14 (.756) en six saisons (2017-présent) et compte, y compris cette début de l’année 7-0.

Pearson a modestement passé le crédit à ses joueurs.

« Ce n’est certainement pas moi. J’ai eu la chance d’avoir beaucoup d’enfants formidables au cours de ces six années. Ils me font paraître beaucoup mieux que je ne le suis », a-t-il déclaré.

Joe Ryan est allé 44-43 (0,506) de 1995 à 2003, surmonté d’une demi-finale de classe 4A de 11-2 en 2002. Ryan a entraîné plus longtemps (neuf saisons) que tout autre entraîneur des Tigers.

Photo des séries éliminatoires

Princeton (7-0) et St. Bede (6-1) ont obtenu des places en séries éliminatoires, tandis que La Salle-Pérou est devenu éligible aux séries éliminatoires la semaine dernière avec une victoire de 31-7 sur son rival Ottawa pour passer à 5-2.

Les Cavaliers sont en bonne forme avec 32 points en séries éliminatoires, ce qui est actuellement à égalité pour le deuxième plus grand nombre de points pour les équipes à cinq victoires qui devraient être dans la classe 5A dans les perspectives des séries éliminatoires de l’IHSA.

Alors que Princeton, St. Bede et LP sont ou sont susceptibles d’être en séries éliminatoires, Hall et Mendota sont assis à 3-4 et doivent gagner leurs deux derniers matchs pour devenir éligibles.

Les Red Devils jouent à St. Bede samedi avant de conclure avec Bureau Valley (1-6) à domicile, tandis que Mendota se rendra à Newman (4-3) cette semaine avant de conclure avec St. Bede à domicile.

Défense dominante

Depuis que Jose Medina a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef de L-P, les Cavs ont dominé la série contre leur rival Ottawa, remportant les huit matchs avec une moyenne de 25,9 points par match.

La défense a joué un rôle clé dans la domination des Cavs alors que LP a blanchi les Pirates à trois reprises sous Medina et a limité Ottawa à sept points ou moins dans six des huit rencontres.

Les frères Brady profitent de leur dernière année

Les jumeaux seniors John et Ryan Brady ont été des joueurs clés pour St. Bede cette saison avec John menant l’attaque en tant que quart-arrière et Ryan menant la défense à la sécurité.

Les frères peuvent aussi parfois être sur le terrain ensemble.

Ryan Brady a obtenu une poignée de courses cette saison, et John a même lancé une passe de conversion de 2 points à Ryan.

“C’est cool de l’avoir sur le terrain avec moi”, a déclaré John Brady. “Pour nous, [the 2-point conversion is] rien. Nous avons joué au catch dans notre cour toute notre vie. Comme n’importe quel autre moment. Continuez simplement à poursuivre nos activités.

Les frères ont apprécié l’expérience de jouer ensemble.

“C’est quelque chose que beaucoup d’enfants ne font pas”, Ryan

Obtenir une invitation

Deux joueurs de Princeton – le joueur de ligne junior Bennett Williams et le deuxième receveur/arrière défensif Noah LaPorte – ont reçu des invitations le jour du match de l’Université de l’Illinois et étaient sur le terrain pour la victoire 9-6 d’Illini contre l’Iowa samedi.

Dos de bête de somme

Anthony Childs, senior de Mendota, a porté une lourde charge pour les Troyens cette saison, exécutant le ballon 177 fois en tête de la zone malgré seulement cinq matchs, soit une moyenne de 29,5 tentatives par match.

Childs a eu une lourde charge lors de la défaite de vendredi 35-34 en prolongation contre Kewanee, courant 52 fois pour 265 verges et quatre touchés.

Au cours de la saison, Childs s’est précipité pour 1 067 verges et 13 touchés.