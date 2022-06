La défense de Cox Plate sera probablement l’objectif majeur du héros de Royal Ascot State Of Rest | Nouvelles de la course

L’état de repos de Joseph O’Brien devrait conclure sa carrière avec une défense de son titre de Cox Plate en octobre.

Le joueur de quatre ans a décroché son quatrième prix du groupe 1 la semaine dernière en remportant les Prince of Wales’s Stakes lors de la réunion royale, remportant une victoire totale d’une longueur sous Shane Crosse à 5-1.

Ce triomphe a suivi une victoire dans le Prix Ganay et une victoire plus loin, car le poulain est également l’actuel tenant du titre du Derby de Saratoga et du Cox Plate.

Un retour à cette dernière course est désormais une cible probable pour la baie, qui a de nombreuses relations australiennes via le groupe de propriété State Of Rest Partnership.

Henry Field, copropriétaire et directeur général de Newgate Stud, a déclaré à Racing.com : « Joseph O’Brien, que beaucoup considèrent comme l’enfant prodige – le meilleur jeune entraîneur de la planète – il aime l’Australie. L’Australie est sa place spéciale.

« C’est un cheval qui a remporté des Group Ones en Amérique, en France, l’un des Group Ones les plus prestigieux à Royal Ascot et un Cox Plate.

« Ce serait très spécial d’essayer d’assembler des Cox Plates consécutives et je pense que Joseph pense que c’est le cheval pour le faire.

« Il aime le cheval, il est rare que j’aie entendu un dresseur parler d’un cheval avec autant de tendresse que j’ai entendu Joseph parler de ce cheval.

« Cela témoigne du fait qu’il est juste un animal dur, il est très talentueux, il est très cohérent et il vous donne tout ce qu’il a.

« C’est un animal très rare, ce cheval, et je pense que Cox Plates dos à dos serait très approprié sur son CV et il serait très difficile à battre. »

Une certaine considération sera également accordée à la candidature de la Breeders ‘Cup à la fin de la saison, mais le Cox Plate est la destination privilégiée et serait probablement la dernière course de State Of Rest avant la retraite au haras.

« C’est un enfant de quatre ans maintenant et il n’a vraiment plus rien à prouver, il a remporté le plus gros Groupe Un dans les deux hémisphères, je dirais que ce serait son chant du cygne », a déclaré Field.

« Plus que probablement, il ira au Cox Plate, il est possible qu’il puisse aller à la Breeders ‘Cup au Kentucky en novembre, mais le Cox Plate est la cible la plus probable.

« Cela ajouterait un grand théâtre à la course d’avoir ce cheval qui est apparu sur le radar de tant de personnes dans le Cox Plate l’année dernière – cela a fait de lui ce qu’il est. »

Le haras de Field est également impliqué dans la propriété d’Artorius, formé par Anthony et Sam Freedman pour terminer troisième des Platinum Jubilee Stakes à Royal Ascot.

La July Cup est le prochain objectif du poulain, une course dans laquelle il devrait à nouveau faire équipe avec Jamie Spencer.

« C’était une énorme performance d’Artorius. Il a juste besoin de chance, avec la nature de son schéma de course, il a juste besoin de chance », a déclaré Field.

« Il a une accélération si brillante, je pensais que Jamie Spencer le montait bien. J’ai dit aux propriétaires que je pensais qu’il allait aller au haras, il ne voyageait pas du tout et puis il trouve juste deux ou trois vitesses en l’espace de quelques pas.

« Il accélère juste, il fait son meilleur travail tard. Il vole absolument au pôle furlong.

« Il a couru énormément, même à la ligne, il frappait toujours fort et il a couru un énorme troisième.

« C’était définitivement le parcours de la course, c’est sûr, il participera à la July Cup dans quelques semaines.

« Je pense qu’il est le deuxième favori du marché en ce moment, Jamie Spencer tenait à garder la course. Je pense qu’il ira à cette course avec une énorme chance. »