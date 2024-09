La défense de course vise un rebond rapide, que Jordan Love ou Malik Willis soit titulaire pour Green Bay

Le coordinateur défensif Gus Bradley a déclaré que l’objectif des Colts lors de la première semaine était de limiter les jeux explosifs dans les airs et de mettre la pression sur le quarterback CJ Stroud, ce qui a fonctionné dans l’ensemble : Stroud n’a complété que deux passes qui ont parcouru au moins 20 yards au-delà de la ligne de mêlée. Cela a laissé la défense des Colts défendre la course avec plusieurs boîtes légères (six défenseurs, au lieu de sept ou huit chargés), et Houston a pu en profiter d’une manière que Bradley a qualifiée de « décevante », surtout en fin de match.