La défense de Cary-Grove tient bon face à McHenry dans la victoire du FVC – Shaw Local

CARY – L’attaque de Cary-Grove n’a pas fonctionné avec sa compétence habituelle, ce qui aurait pu signifier des problèmes contre McHenry et son formidable jeu de passes.

Mais la défense des chevaux de Troie est intervenue et a dit : « Nous avons compris.

À sept reprises, les Warriors se sont déplacés vers la ligne de 30 mètres de CG ou plus loin. Et à chaque fois, les chevaux de Troie ont trouvé un moyen de garder McHenry hors de la zone des buts.

Avec quatre interceptions, quatre sacs et un échappé récupéré, la défense troyenne a remporté une victoire 18-0 sur les Warriors samedi lors de leur match de la Fox Valley Conference au Al Bohrer Field.

« C’était phénoménal. La défense a donné le ton tôt », a déclaré le secondeur du CG Connor Anderson. «Dès le début, nous avons joué de manière phénoménale. L’attaque a mis un peu de temps à faire avancer les choses, mais à la fin, ils l’ont fait. La défense a joué son meilleur match à ce jour, c’est certain.

Lors du deuxième entraînement de McHenry, c’est Anderson qui a tiré pour limoger le quart-arrière de McHenry Dom Caruso lorsque les Warriors ont atteint le 11 de CG. Lors du trajet suivant, le secondeur Will Barcy a récupéré un échappé après que les Warriors aient atteint le 15 de CG.

Comme l’a dit Anderson, le ton était donné.

« C’est ainsi que notre programme a été formé », a déclaré le receveur éloigné et demi défensif Mykal Kanellakis. «L’attaque pourrait avoir une mauvaise journée, mais la défense est là pour l’intensifier. La défense peut avoir une mauvaise journée et l’offensive l’intensifie. Voilà comment nous le faisons.”

CG, n ° 10 dans le sondage Associated Press Class 6A, est passé à 3-1, 3-1 FVC. McHenry (0-4, 0-4) s’est retrouvé avec le sentiment vide d’être dans le match avec un autre poids lourd de la conférence et d’être à court.

« Nos enfants jouent si fort. Ils jouent assez fort pour gagner et méritent de gagner, mais nous n’avons pas assez bien exécuté pour gagner », a déclaré l’entraîneur des Warriors, Joel Beard. « C’est exactement ce que c’est. Je suis presque sûr que Cary-Grove dit que nous pouvons mieux exécuter.

« Nous ne sommes pas cohérents. Nous n’avons pas très bien exécuté. Il y avait trop de revirements. (CG) joue fort et était solide. Il fallait aller le gagner et on ne l’a pas forcément gagné cette fois.

Le demi défensif Gavin Henriques a arrêté deux entraînements avec des interceptions, Anderson et Colin Desmet ont également eu des choix. Dans les 2 dernières minutes, PJ Weaver a entraîné le porteur de ballon McHenry Dylan Drumheller au 1 pour préserver le premier blanchissage de CG depuis une victoire de 44-0 sur Oswego East lors de la semaine 6 de la saison de printemps 2021.

Les Troyens ont perdu un échappé et ont également intercepté une passe en première mi-temps. McHenry a battu CG, 200-86, en première mi-temps, mais traînait 6-0.

Les Trojans ont profité d’une position favorable sur le terrain au troisième quart après avoir arrêté les Warriors à leur 44. Trois jeux plus tard, le quart-arrière Peyton Seaburg a frappé l’arrière Colin Desmet avec une passe swing et il l’a pris 37 verges pour un touché.

Desmet a établi le score final de C-G avec un long retour d’interception. Le porteur de ballon Andrew Prio a marqué d’un mètre pour porter le score à 18-0. CG a raté les trois coups de pied supplémentaires.

Anderson pensait que la défense avait joué son meilleur match à ce jour.

“Dans l’ensemble, la pression sur le quart-arrière était la clé”, a déclaré Anderson. « C’est un très bon quart-arrière et il n’a pas lancé beaucoup de choix. Notre pression a vraiment aidé nos DB à faire les gros jeux.

L’ailier défensif de deuxième année Charlie Ciske a réussi deux des quatre sacs des Troyens.

“La grande chose avant chaque jeu, nous avons continué à nous déplacer pour qu’ils ne sachent pas comment faire des appels et comment nous gérer”, a déclaré Ciske. «Nous voulions qu’ils ne soient pas sûrs de ce que nous faisions, ne leur donnant pas le même package.

«La précipitation des passes peut s’améliorer, la couverture peut s’améliorer. Tout peut aller mieux. L’attaque a fait ce dont nous avions besoin et a obtenu des points au tableau. Nous voulons juste continuer à nous améliorer chaque jour.

Caruso a terminé avec 244 verges par la passe et le receveur large Jacob Zarek a capté sept passes pour 157 verges.

Cary-Grove 18, McHenry 0

Mc Henry 0 0 0 0 – 0

Cary Grove 0 6 6 6 – 18

Deuxième quartier

CG–Desmet 1 run (coup manqué), 10h40.

Troisième quart

CG–Desmet 37 passe de Seaburg (coup manqué), 4:39.

Quatrième trimestre

CG–Prio 1 course (coup de pied raté), 5:58.

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

PRÉCÉDENT–McHenry : Drumheller 19-83, J. LaRose 5-21, Jones 2-6, Caruso 8-4. Totaux : 34-112. Cary-Grove : Prio 6-66, Desmet 10-45, Boone 8-43, P. Seaburg 8-25, Henriques 1-9, Team 2-moins 2, Schuppe 6-moins 7. Totaux : 41-179.

QUI PASSE-McHenry : Caruso 14-29-4-244. Cary Grove : P. Seaburg 3-6-1-75.

RÉCEPTION–McHenry : Zarek 7-159, Maness 2-57, Panarese 2-13, Crowley 2-11, Kinshofer 1-6. Cary-Grove : Kanellakis 1-33, Desmet 1-37, Carter 1-5.

YARDS TOTAL DE L’ÉQUIPE–McHenry 356, Cary Grove 354.