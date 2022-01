La défense d’Ascot Chase à l’ordre du jour de Dashel Drasher | Nouvelles de la course

Dashel Drasher de Jeremy Scott est sur le point de défendre son titre Betfair Ascot Chase après une course galante dans la défaite à Lingfield dimanche.

Le joueur de neuf ans a gagné pour la première fois cette saison à Newbury fin décembre, revenant aux obstacles pour triompher sous Rex Dingle et se préparer bien pour une inclinaison à la réunion Winter Million de Lingfield.

La victoire a laissé Scott réfléchir à une deuxième course sur les plus petits obstacles lors du précieux match, mais l’entraîneur a finalement opté pour le Fleur De Lys Chase et son hongre a commencé comme le favori 6-4.

Dans une finale serrée, c’est Two For Gold de Kim Bailey qui l’a emporté, devançant Dashel Drasher d’une courte tête alors que Bristol De Mai terminait troisième à trois quarts de longueur.

« Il s’en est très bien sorti. Je craignais qu’il n’ait une course difficile et je suis sûr qu’il a eu une course difficile, mais il s’en est bien sorti, alors j’espère que nous sommes tous sur la bonne voie pour Ascot, » dit Scott.

« On aurait dit qu’il avait pensé qu’il en avait assez fait quand il a dépassé le cheval (Two For Gold), mais la ligne est arrivée trop tôt et il a ensuite repris la tête.

« Pour être honnête, c’était probablement la course la plus difficile qu’il ait courue en termes de devoir revenir par derrière et se relever.

« C’était vraiment agréable de voir qu’il était déterminé à le faire, c’était juste que notre timing était légèrement décalé. »

Le partenariat de Dashel Drasher avec Dingle est relativement nouveau car le cheval était auparavant le cheval régulier de Matt Griffiths, qui est hors de combat depuis octobre et continue de se rétablir après avoir subi de graves blessures dans un accident de voiture.

Le lien de Dingle avec la baie noire se renforce avec le temps et Scott pense que la victoire des haies a été essentielle pour cimenter le rapport entre le cheval et le cavalier.

« C’est juste un cheval que vous devez apprendre à connaître. Plus il (Dingle) le monte, mieux il avancera et ça doit être une bonne chose », a-t-il déclaré.

« Rex est définitivement en train de construire un partenariat maintenant et je pense que c’est là que la course d’obstacles a été si utile.

« Il est sorti et a vraiment ressenti le cheval sans la complication des clôtures. »

Le joueur de neuf ans a remporté le Grade One Ascot Chase en 2021 dans ce qui était une troisième victoire consécutive sur une piste qu’il semble privilégier par-dessus tout.

Expliquant son goût pour le parcours, Scott a déclaré: « Cela semble juste convenir, je pense parce que c’est une piste simple alors qu’à Lingfield, vous êtes un peu en haut et en bas.

« Nous savons comment le monter à Ascot et cela aide, vous savez où vous en êtes avec lui à différents endroits sur la piste. »

Les efforts sérieux de Dashel Drasher ne sont pas passés inaperçus parmi les passionnés de course et le hongre semble avoir inspiré autant d’admiration pour ses efforts battus à Lingfield que pour chacune de ses 10 performances gagnantes.

« Il semble être devenu un cheval assez populaire, ce qui est charmant », a déclaré Scott.

« Il est très suivi et les gens semblent juste aimer son attitude. »