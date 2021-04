MINNEAPOLIS – L’accusation a suspendu son affaire mardi et la défense a commencé à appeler ses témoins à la barre dans le procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, accusé de la mort de George Floyd.

Un ancien policier et un ambulancier à la retraite du comté de Hennepin ont été les deux premiers témoins de la défense mardi matin, qui ont parlé de l’arrestation de Floyd liée à la drogue en 2019 à Minneapolis.

Alors que le tribunal se terminait lundi, le juge du tribunal de district du comté de Hennepin, Peter Cahill, a déclaré aux jurés « que nous approchons de la fin » du procès. Il a déclaré qu’il s’attend à ce que la défense termine ses preuves d’ici la fin de la semaine, les plaidoiries finales étant attendues lundi.

C’est alors que le jury serait séquestré. «Alors, faites un sac», leur dit-il.

Où se déroule le procès: Au cours de 11 jours, les procureurs ont appelé 38 témoins à la barre et ont diffusé des dizaines de vidéos de spectateurs, de surveillance et de caméras corporelles de la police dans le but de prouver que Floyd est mort à cause du genou de Chauvin au cou pendant plus de neuf minutes.

La défense, quant à elle, fait valoir que la maladie cardiaque hypertensive de Floyd et l’ingestion de méthamphétamine et de fentanyl, ainsi que la lutte avec la police, l’ont amené à souffrir de fatigue cardiaque et à finalement mourir. Mais les procureurs ont évité ces arguments de défense en discutant ouvertement des problèmes de santé de Floyd et des médicaments présents dans son système et de la voiture dans laquelle il se trouvait ce jour-là.

Chauvin est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd en garde à vue le 25 mai 2020.

Dernières mises à jour:

La défense a appelé Peter Chang, un officier de police de Minneapolis Park qui est intervenu sur les lieux, mardi.

Auparavant, le juge Cahill a autorisé la défense à présenter une vidéo limitée prise par Chang, mais a ordonné la suppression ou l’obscurcissement d’une partie de la vidéo qui montrait des informations sur Floyd qui apparaissaient à l’écran lorsque Chang a vérifié son nom par ordinateur.

Shawanda Hill a témoigné mardi de ce qu’elle avait observé sur l’état physique de George Floyd avant la lutte policière en mai dernier.

Les deux premiers témoins appelés par la défense étaient Michelle Moseng, une ambulancière à la retraite du comté de Hennepin, et Scott Creighton, un ancien policier, qui ont tous deux parlé de l’arrestation de Floyd liée à la drogue en 2019 à Minneapolis.

Une quarantaine de personnes ont été arrêtées lundi soir à Brooklyn Center, à environ 16 km au nord de Minneapolis, après une deuxième nuit de manifestations contre la fusillade mortelle par la police de Daunte Wright, un homme noir de 20 ans, lors d’un arrêt de la circulation.

Shawanda Hill dit que Floyd s’est soudainement endormi dans une voiture devant Cup Foods

Shawanda Hill a déclaré mardi qu’elle était à Cup Foods et qu’elle y avait rencontré Floyd. Elle a dit que Floyd était «heureux, normal, parlant, alerte» dans le magasin.

Hill a dit qu’elle était montée dans une voiture avec Floyd et qu’il s’était soudainement endormi. Il dormait lorsque deux employés sont venus à la voiture au sujet du billet de 20 $ et ils ont eu du mal à le réveiller, a déclaré Hill.

«J’ai essayé à plusieurs reprises (de réveiller Floyd), mais ensuite j’ai laissé tomber pendant une minute, parce que j’étais au téléphone», a déclaré Hill. Elle a dit que Floyd s’était réveillé lorsque des policiers se sont approchés de la voiture.

Hill a déclaré qu’elle était sur le siège passager arrière lorsque des policiers se sont approchés de la voiture. Elle a essayé de réveiller Floyd en disant « Bébé, c’est la police, baisse la fenêtre. » Hill a également déclaré que Floyd était devenu «très» alarmé lorsqu’il s’est rendu compte que l’agent qui s’était approché de lui avait dégainé son arme.

Un ambulancier paramédical à la retraite témoigne de la consommation de drogue de Floyd lors de son arrestation en 2019

Michelle Moseng, une ambulancière à la retraite du centre médical du comté de Hennepin, a témoigné qu’elle avait parlé à Floyd après qu’il ait été placé en détention lors d’une arrestation liée à la drogue en 2019. Son témoignage est présenté pour montrer l’effet que la consommation de drogue a pu ou non avoir sur George Floyd.

« C’était assez difficile de l’évaluer. Il était confus », a déclaré Moseng à propos de l’arrestation de 2019. Elle a déclaré que Floyd lui avait dit qu’il avait pris plusieurs pilules à base d’opioïdes toutes les 20 minutes, puis une autre pilule lorsque l’ancien policier Scott Creighton et d’autres policiers l’avaient appréhendé. Elle a ajouté que Floyd lui avait dit qu’il « était accro ».

Moseng a dit qu’elle a pris les signes vitaux de Floyd; l’avocat de la défense Eric Nelson lui a montré une copie de ses dossiers de temps en temps pour se rafraîchir la mémoire. Sa tension artérielle était de 216 sur 160.

Sur la base de cette lecture de l’hypertension artérielle et d’autres problèmes médicaux, elle a dit qu’il devait se rendre à l’hôpital. Il a fallu un certain temps pour convaincre Floyd de se rendre à l’hôpital, a témoigné Moseng.

Les questions du procureur Erin Eldridge ont conduit Moseng à convenir que si la pression artérielle de Floyd était élevée, tous ses autres signes vitaux étaient normaux.

Un ancien flic de Minneapolis témoigne de l’arrestation de Floyd en 2019 pour la défense

Le premier témoin de la défense mardi était l’agent de police à la retraite de Minneapolis, Scott Creighton, qui a témoigné afin que la défense puisse montrer un arrêt de police antérieur d’une voiture dans laquelle Floyd était un passager.

L’avocat de la défense Eric Nelson a présenté une vidéo de la caméra corporelle de Creighton qui montrait Floyd en 2019 résistant aux commandes de Creighton de montrer ses mains et de les garder sur le tableau de bord. Floyd a demandé à plusieurs reprises aux policiers de ne pas lui tirer dessus ni de le battre, a montré la vidéo.

Creighton et d’autres agents ont finalement fait sortir Floyd de la voiture et l’ont menotté. Répondant aux questions de contre-interrogatoire du procureur Erin Eldridge, Creighton a déclaré que Floyd semblait incohérent.

Le jeune frère Philonise partage les souvenirs de George Floyd pour les jurés

Les jurés ont entendu à plusieurs reprises les derniers mots de George Floyd et ont vu des images de lui mourant dans une rue de Minneapolis. Mais lundi, ils ont eu une autre photo de lui: Famille photos prises tout au long de sa vie, racontées par les souvenirs de son jeune frère, Philonise.

Un bébé niché sur la poitrine de sa mère. Un adolescent penché sur un manuel. Un basketteur de l’équipe de basketball du South Florida Community College. Un père tenant sa fille.

Philonise Floyd, 39 ans, a raconté aux jurés des histoires sur le fait de grandir avec son «grand frère» alors que les procureurs montraient les vieilles photos. Il s’étrangla en voyant l’image de George – surnommé «Perry» d’après son père – et sa mère. «Ils me manquent tous les deux», a-t-il déclaré.

Il a témoigné en tant que témoin «d’étincelle de vie» pour donner aux jurés une meilleure idée de qui était George. Une décision de la Cour suprême du Minnesota en 1985 permet aux procureurs d’humaniser les sujets décédés. « La victime n’était pas seulement des os et des tendons couverts de chair, mais était imprégnée de l’étincelle de vie », a déclaré le tribunal. En savoir plus sur son témoignage ici.

Le juge ne séquestrera pas le jury au milieu des manifestations du Brooklyn Center et du couvre-feu de Minneapolis

Juge Peter Cahill a rejeté lundi la demande de la défense de séquestrer immédiatement le jury à la suite de troubles dans une ville voisine.

Des manifestations ont éclaté dimanche soir dans le Brooklyn Center, à environ 16 km au nord de Minneapolis, après que Daunte Wright, 20 ans, ait été abattu par la police lors d’un arrêt de la circulation. La ville de Minneapolis a déclaré l’état d’urgence et un couvre-feu à 19 heures CDT en réponse aux manifestations.

Un juré dans le procès Chauvin vit dans la ville, et d’autres ont des « liens » avec la région, a déclaré l’avocat de la défense Eric Nelson lundi matin, arguant que les troubles pourraient biaiser la décision du jury dans l’affaire Chauvin.

Le juge Peter Cahill du comté de Hennepin a rejeté la requête. « C’est une affaire totalement différente », a-t-il dit, ajoutant: « C’est une question distincte, et (le jury) devrait la traiter comme telle. Ce serait une autre histoire s’il s’agissait de troubles civils après un verdict différent. »