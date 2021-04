MINNEAPOLIS – Un expert médical témoignant pour la défense dans le procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin a déclaré aux jurés mercredi que la manière de la mort de George Floyd était « indéterminée », contrairement à divers témoins à charge qui ont qualifié la mort d’homicide.

Le Dr David Fowler, ancien chef du bureau du médecin légiste du Maryland, dit qu’il croit que Floyd, en raison de ses problèmes cardiaques sous-jacents, a eu une « arythmie cardiaque soudaine » tout en étant retenu et maîtrisé par la police.

Plusieurs témoins à charge ont précédemment déclaré que Floyd était mortd’un faible taux d’oxygène en raison de la contrainte des forces de l’ordre. Cependant, le médecin légiste en chef du comté de Hennepin qui a effectué l’autopsie a déclaré aux jurés que la maladie cardiaque de Floyd était une cause contributive de sa mort.

« Le subdual et la compression du cou sont juste plus que ce que M. Floyd pourrait supporter en raison de ses problèmes cardiaques », a déclaré le Dr Andrew Baker la semaine dernière.

Où se déroule le procès: La défense soutient que la maladie cardiaque hypertensive de Floyd et l’ingestion de méthamphétamine et de fentanyl, ainsi que la lutte avec la police, l’ont amené à souffrir de fatigue cardiaque et finalement à mourir. Mardi, la défense a appelé un ancien policier et un ambulancier à la retraite du comté de Hennepin qui ont tous deux témoigné de l’arrestation de Floyd liée à la drogue en 2019 à Minneapolis.

Les procureurs, quant à eux, affirment que Floyd est mort à cause du genou de Chauvin au cou pendant plus de neuf minutes. En 11 jours, les procureurs ont appelé 38 témoins à la barre et ont diffusé des dizaines de vidéos de spectateurs, de surveillance et de caméras de la police.

Chauvin est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd en garde à vue le 25 mai 2020.

Restez à jour sur le procès de Derek Chauvin: Inscrivez-vous aux SMS des mises à jour clés, suivez USA TODAY Network journalistes sur Twitter, ou abonnez-vous à la newsletter Daily Briefing.

Dernières mises à jour:

Morries Hall, un homme qui était dans un SUV avec George Floyd avant la lutte avec la police, ne témoignera pas au procès de Chauvin, a déclaré le juge Peter Cahill mercredi.

Auparavant, Cahill a rejeté une requête d’acquittement de Chauvin qui a été présentée dans les plaidoiries par l’avocat principal de la défense Eric Nelson. De telles requêtes d’acquittement par la défense sont normalement déposées à la fin de la procédure de l’État, sont en grande partie des actions judiciaires pro forma dans les procès pénaux et sont rarement, voire jamais, accordées par les tribunaux.

La défense a convoqué ses six premiers témoins à la barre mardi après que l’accusation eut mis fin à ses arguments. Le dernier témoin de la journée, l’expert de la défense en matière d’utilisation de la force Barry Brodd, a déclaré aux jurés que Chauvin était «justifié» dans son usage de la force – le premier témoin à suggérer que la retenue sur Floyd était acceptable.

Médecin légiste de la défense: Floyd avait une « arythmie cardiaque soudaine »

Le Dr David Richard Fowler, médecin légiste à la retraite et ancien chef du bureau du médecin légiste dans le Maryland pendant 17 ans, a déclaré aux jurés mercredi que la mort de George Floyd était due à ses problèmes de santé existants plutôt qu’à l’asphyxie ou au manque d’oxygène.

Fowler a déclaré que la plaque accumulée dans les artères de Floyd et sa maladie cardiaque hypertensive étaient la cause directe du décès, à son avis, notant que Floyd avait une « arythmie cardiaque soudaine » en raison de ces problèmes cardiaques tout en étant retenu et maîtrisé par la police.

Fowler a noté que les conditions contributives importantes incluraient: l’ingestion de fentanyl et de méthamphétamine de Floyd, ce que d’autres experts ont appelé une croissance cellulaire anormale «accidentelle» dans sa région pelvienne et l’exposition aux gaz d’échappement des véhicules qui pourraient avoir conduit à une intoxication au monoxyde de carbone. Cette dernière condition contributive n’a été soulevée par aucun expert auparavant.

Fowler a admis lors du contre-interrogatoire par l’avocat de l’État Jerry Blackwell que si Floyd a été officiellement déclaré mort à l’hôpital, il était mort «bien, bien avant cela». Il a convenu que Floyd aurait dû recevoir des soins médicaux immédiats lorsqu’il a eu un arrêt cardiaque.

Fowler a déclaré qu’il était «critique» au sujet des agents qui ne fournissent pas l’assistance médicale.

«Des soins médicaux immédiats pour une personne qui a subi un arrêt cardiaque pourraient bien inverser ce processus», a déclaré Fowler.

Il a également convenu qu’il n’y avait aucune preuve physique sur l’autopsie de ce qui a causé un faible taux d’oxygène dans un «nombre substantiel» de cas. La découverte d’asphyxie positionnelle est déterminée par une enquête plus approfondie, et Fowler a déclaré que «les informations sur la scène deviennent très importantes».

Il n’y a aucune référence dans les dossiers de Floyd d’un test sanguin pour le monoxyde de carbone, a déclaré Fowler. Mais il a noté que le moteur d’une voiture de police tournait alors que Floyd était immobilisé à proximité. Il a expliqué aux jurés qu’à mesure que l’apport en monoxyde de carbone augmente, la capacité de transport d’oxygène d’une personne diminue.

Les personnes atteintes d’une maladie cardiaque grave sont plus affectées et meurent à des niveaux inférieurs d’empoisonnement au monoxyde de carbone que les personnes en bonne santé, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé comment il savait que le moteur de la voiture fonctionnait, Fowler a dit à Blackwell qu’il avait vu de l’eau couler du tuyau d’échappement. Il a pris cela pour signifier que le contact de la voiture de la brigade de police était allumé. Il a admis qu’il n’avait pas obtenu plus d’informations ni demandé à vérifier sa conclusion sur la voiture.

Fowler a également convenu avec Blackwell qu’il n’a pas fait de test pour simuler ce à quoi Floyd aurait pu être exposé à proximité d’un véhicule similaire.

Fowler a également répété le témoignage d’un témoin expert antérieur selon lequel l’artère coronaire droite de Floyd présentait le plus grand rétrécissement, à 90%, ce qui augmente le risque de mort subite.

L’effort physique augmente les besoins en oxygène du corps, tandis que la méthamphétamine augmente la fréquence cardiaque et provoque le rétrécissement des artères au point de ralentir le flux sanguin, a déclaré Fowler. La méthamphétamine augmente également le risque d’arythmie, a-t-il déclaré.

« Il y a plusieurs entités qui agissent toutes ensemble et s’ajoutent les unes aux autres et enlèvent une partie différente de la capacité de donner de l’oxygène dans son cœur », a déclaré Fowler. « À un moment donné, le cœur a épuisé ses réserves d’approvisionnement métabolique et est entré dans un arythmie et a cessé de pomper le sang efficacement. »

À la demande de Nelson, Fowler a cité une étude suggérant que la genouillère de Chauvin sur Floyd aurait transféré moins de 35 livres de poids sur son corps.

La semaine dernière, le Dr Martin Tobin, un pneumologue qui a écrit le livre sur la ventilation mécanique et a témoigné pour la poursuite, a déclaré 91,5 livres du poids de Chauvin ont été pressées directement sur le cou de Floyd.

Il a dit que les voies respiratoires de Floyd n’étaient «nulle part près» du genou de Chauvin. « L’essentiel est de déplacer l’air, à l’intérieur et à l’extérieur, et parler et faire du bruit est une très bonne preuve que les voies respiratoires n’étaient pas fermées », a déclaré Fowler.

Fowler a déclaré qu’il avait fait ses études et ses premières expériences au Cap, en Afrique du Sud, avec une expertise en pathologie pédiatrique, mais qu’il était également médecin agréé aux États-Unis.En tant que médecin légiste en chef dans le Maryland, il a déclaré qu’il examinait environ 600 homicides par an.

Fowler a déclaré qu’il était rémunéré à un taux de 350 $ l’heure. Il a dit qu’il avait été approché par Nelson pour évaluer la cause du décès de George Floyd mais a refusé de le prendre sur lui-même, travaillant plutôt avec un panel de pratiquants.

Fowler a déclaré que 13 pairs examinateurs de plusieurs disciplines étaient impliqués dans cette affaire. Sept d’entre eux sont des médecins légistes; les autres comprenaient des pneumologues, des médecins des urgences et des toxicologues étaient entre autres présents, a déclaré Fowler.

Fowler fait actuellement face à une poursuite fédérale. Alors qu’il était médecin légiste en chef dans le Maryland, Fowler a statué sur la mort d’Anton Black, un jeune noir de 19 ans en crise de santé mentale qui a été tué par la police en 2018, un accident, selon The Baltimore Sun. Personne n’a été inculpé et la famille de Black a intenté une action en justice en décembre.

Morries Hall, homme en SUV avec Floyd, ne témoignera pas, juge les règles

Le juge Peter Cahill a annulé mercredi une assignation à témoigner de Morries Hall, un homme qui était dans la voiture avec George Floyd avant la lutte fatidique avec la police.

Le juge a statué que Hall avait le droit du cinquième amendement de ne pas témoigner parce que le fait de répondre à des questions même étroitement adaptées pouvait exposer Hall à des accusations criminelles. Les accusations pourraient inclure des allégations de possession de toute drogue trouvée dans la voiture ainsi qu’une éventuelle accusation de meurtre au troisième degré si les drogues étaient liées à la mort de Floyd.

La décision est intervenue après que Hall, comparaissant devant le tribunal pour une brève audition avant la reprise du procès Chauvin, a déclaré: « J’ai peur des accusations criminelles à l’avenir. »

Barry Brodd, expert en usage de la force dans la défense: « Derek Chauvin était justifié »

Après avoir fait face à plusieurs témoins de l’accusation qui ont témoigné sur l’usage de la force par la police dans la mort de Floyd, la défense a appelé Barry Brodd, un expert de l’usage de la force par la police, pour fournir un contrepoint au jury.

«J’ai senti que Derek Chauvin était justifié, agissant avec un caractère raisonnable», a-t-il déclaré.

Brodd a témoigné en 2018 dans le procès de l’agent de police de Chicago Jason Van Dyke, accusé d’avoir tiré sur Laquan McDonald, 17 ans, en 2014. Brodd a témoigné que l’usage de la force par Van Dyke contre Laquan McDonald était justifié. Van Dyke a par la suite été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré.

Brodd a déclaré que le niveau de force utilisé par les agents lorsqu’ils ont essayé de mettre Floyd à l’arrière de la voiture de patrouille de police et de forcer Floyd au sol était « objectivement raisonnable », mais il a ajouté: « Je ne considère pas un contrôle sur le ventre comme un usage de la force. «

Lors du contre-interrogatoire, l’interrogatoire du procureur Steve Schleicher a permis à l’accusation de rejouer, encore une fois, l’audio et la vidéo de Floyd se débattant et disant qu’il ne pouvait pas respirer. Brodd a reconnu que les cris de Floyd «pourraient» signifier qu’il faisait face à une menace potentielle d’asphyxie positionnelle. En savoir plus sur le témoignage de Brodd ici.

Le neveu de George Floyd: « Au monde, je dis simplement: Merde, encore une fois? »

La famille de George Floyd et leurs avocats se tenaient devant le palais de justice mardi après-midi aux côtés de la famille de Daunte Wright. La police a tué par balle Wright, un homme noir de 20 ans, dans le centre voisin de Brooklyn lors d’un arrêt de la circulation dimanche dans ce que le chef de la police a appelé une «décharge accidentelle».

« C’est incroyable – c’est juste quelque chose que je ne peux pas imaginer qu’à Minneapolis, Minnesota, une banlieue à 10 miles de l’endroit où le procès Chauvin concernant George Floyd avait lieu, qu’un policier tirerait et tuerait un autre homme noir non armé, » l’avocat Ben Crump a dit.

Brandon Williams, le neveu de George Floyd, a adressé ses condoléances à la famille Wright. « Nous avons été dans une situation similaire », a-t-il déclaré. « Au monde, je dis simplement: Merde, encore une fois? Et quand je dis putain, encore une fois, je veux dire un autre homme ou femme noir tué par la police en utilisant une force excessive. »

Williams a appelé les officiers « à être tenus pour responsables, inculpés et condamnés ».

«Au milieu du procès de Derek Chauvin pour le meurtre de mon oncle George Floyd, dans la neige et dans des conditions météorologiques glaciales, nous nous sommes mis aux côtés de cette famille», a-t-il déclaré. « C’est inacceptable. Quand est-ce assez? »