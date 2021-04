MINNEAPOLIS – Les jurés devaient entendre mercredi davantage de témoignages de témoins de la défense dans le procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, accusé de la mort de George Floyd.

La défense a convoqué ses six premiers témoins à la barre mardi après que l’accusation eut mis fin à ses arguments. Le dernier témoin de la journée, l’expert de la défense en matière d’utilisation de la force Barry Brodd, a déclaré aux jurés que Chauvin était «justifié» dans son usage de la force – le premier témoin à suggérer que la retenue sur Floyd était acceptable.

«J’ai eu le sentiment que les interactions de l’agent Chauvin avec M. Floyd suivaient sa formation, suivaient les pratiques actuelles en matière de police et étaient objectivement raisonnables», a déclaré Brodd.

À la fin de la journée de mardi, le juge du comté de Hennepin, Peter Cahill, a convoqué des avocats dans son cabinet pour discuter « d’une question liée à la sécurité ».

Minneapolis a connu plusieurs nuits de troubles à la suite de la fusillade mortelle de Daunte Wright par la police dans le Brooklyn Center voisin. Mardi, le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a annoncé que la ville serait sous couvre-feu, et le policier qui a tué Wright et le chef de la police de la ville a démissionné.

Où se déroule le procès: La défense soutient que la maladie cardiaque hypertensive de Floyd et l’ingestion de méthamphétamine et de fentanyl, ainsi que la lutte avec la police, l’ont amené à souffrir de fatigue cardiaque et finalement à mourir. Mardi, la défense a appelé un ancien policier et un ambulancier à la retraite du comté de Hennepin qui ont tous deux témoigné de l’arrestation de Floyd liée à la drogue en 2019 à Minneapolis.

Un officier de la police de Minneapolis Park sur les lieux ce jour-là a également déclaré aux jurés que les spectateurs étaient «très agressifs» envers les officiers – un avocat de la défense Eric Nelson fait depuis des semaines pour affirmer que les agents ont été menacés et distraits par la foule.

Les procureurs, quant à eux, affirment que Floyd est mort à cause du genou de Chauvin au cou pendant plus de neuf minutes. Au cours de 11 jours, les procureurs ont appelé 38 témoins à la barre et ont diffusé des dizaines de vidéos de spectateurs, de surveillance et de caméras corporelles de la police.

Chauvin est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd en garde à vue le 25 mai 2020.

Dernières mises à jour:

Le tribunal devrait reprendre mercredi à 8 h 45 (heure du Pacifique) pour une audience, suivie de la déposition des témoins.

Pendant la pause déjeuner du tribunal mardi, la famille de George Floyd et leurs avocats se sont entretenus devant le palais de justice aux côtés de la famille de Daunte Wright.

L’officier de police de Minneapolis, Nicole Mackenzie, qui avait précédemment témoigné pour l’accusation, est retourné à la barre des témoins mardi pour donner un témoignage de la défense sur la façon dont les agents qui ont arrêté Floyd avaient été formés à l’académie de police.

Deux témoins de l’arrestation de Floyd, son ex-petite amie Shawanda Hill et un policier du parc de Minneapolis, ont témoigné pour la défense mardi. Un ancien policier et un ambulancier à la retraite du comté de Hennepin ont également témoigné de l’arrestation de Floyd liée à la drogue en 2019 à Minneapolis.

Expert en usage de la force de la défense: « Derek Chauvin était justifié »

Après avoir fait face à plusieurs témoins de l’accusation qui ont témoigné sur l’usage de la force par la police dans la mort de Floyd, la défense a appelé Brodd, un expert de l’usage de la force par la police, pour fournir un contrepoint au jury.

«J’ai senti que Derek Chauvin était justifié, agissant avec un caractère raisonnable», a-t-il déclaré.

Brodd a témoigné en 2018 dans le procès du policier de Chicago Jason Van Dyke, accusé d’avoir tiré sur Laquan McDonald, 17 ans, en 2014. Brodd a témoigné que l’usage de la force par Van Dyke contre Laquan McDonald était justifié. Van Dyke a par la suite été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré.

Brodd a déclaré que le niveau de force utilisé par les agents lorsqu’ils ont essayé de mettre Floyd à l’arrière de la voiture de patrouille de police et de forcer Floyd au sol était « objectivement raisonnable », mais il a ajouté: « Je ne considère pas un contrôle sur le ventre comme un usage de la force. «

Lors du contre-interrogatoire, l’interrogatoire du procureur Steve Schleicher a permis à l’accusation de rejouer, encore une fois, l’audio et la vidéo de Floyd se débattant et disant qu’il ne pouvait pas respirer. Brodd a reconnu que les cris de Floyd «pourraient» signifier qu’il faisait face à une menace potentielle d’asphyxie positionnelle. En savoir plus sur le témoignage de Brodd ici.

Le neveu de George Floyd: « Au monde, je dis simplement: Merde, encore une fois? »

La famille de George Floyd et leurs avocats se tenaient devant le palais de justice mardi après-midi aux côtés de la famille de Daunte Wright. La police a tué par balle Wright, un homme noir de 20 ans, dans le Brooklyn Center voisin lors d’un arrêt de la circulation dimanche dans ce que le chef de la police a appelé une «décharge accidentelle».

« C’est incroyable – c’est juste quelque chose que je ne peux pas imaginer qu’à Minneapolis, Minnesota, une banlieue à 10 miles de l’endroit où le procès Chauvin concernant George Floyd a eu lieu, qu’un policier tirerait et tuerait un autre homme noir non armé, » les droits civiques l’avocat Ben Crump a dit.

Brandon Williams, le neveu de George Floyd, a adressé ses condoléances à la famille Wright. « Nous avons été dans une situation similaire », a-t-il déclaré. « Au monde, je dis simplement: Merde, encore une fois? Et quand je dis putain, encore une fois, je veux dire un autre homme ou femme noir tué par la police en utilisant une force excessive. »

Williams a appelé les officiers « à être tenus pour responsables, inculpés et condamnés ».

«Au milieu du procès de Derek Chauvin pour le meurtre de mon oncle George Floyd, dans la neige et dans des conditions météorologiques glaciales, nous nous sommes mis aux côtés de cette famille», a-t-il déclaré. « C’est inacceptable. Quand est-ce assez? »