La défense aérienne d’Israël est mise à rude épreuve sous les attaques répétées de l’Iran et du Hezbollah, selon un expert

L’arrivée d’une batterie de défense américaine à haute altitude – ainsi que de dizaines de soldats américains – contribuera à renforcer les systèmes de défense aérienne d’Israël qui, selon un expert israélien de la défense, sont mis à rude épreuve sous les attaques répétées de l’Iran et de son mandataire au Liban, le Hezbollah.

« La défense aérienne d’Israël a besoin de toute l’aide possible, surtout si la guerre s’intensifie et se transforme en une guerre d’usure entre Israël et l’Iran », a déclaré Ehud Eilam, qui a servi dans l’armée israélienne et est un chercheur de longue date sur sa sécurité. enjeux et politique de défense.

Le système de défense actuel à plusieurs niveaux d’Israël est conçu pour intercepter les missiles et autres projectiles entrants à différentes altitudes et a, pour l’essentiel, protégé les villes et les installations militaires qui ont essuyé les tirs de l’Iran, du Hezbollah et des milices Houthis au cours de l’année écoulée. Yémen.

Mais alors qu’Israël s’apprête à lancer des attaques de représailles contre l’Iran – pour son récent barrage de plus de 180 missiles balistiques – on craint qu’il doive se préparer à des attaques supplémentaires et significatives de la part de ce pays, ce qui possède le plus grand stock de missiles au Moyen-Orient

Israël, avec l’aide des États-Unis, a intercepté la plupart des missiles lors de l’attaque iranienne du 1er octobre. Mais, a déclaré Eilam à CBC News, le fait qu’ils n’aient pas tous été abattus signifie probablement qu’Israël rationne son approvisionnement en intercepteurs.

Un lanceur Iron Dome se trouve près de Tel Aviv, le 11 mai 2023. L’Iron Dome est l’un des trois systèmes qui composent le réseau de défense aérienne d’Israël. (Nir Elias/Reuters)

« Israël devra calculer très soigneusement le nombre de missiles qu’il peut utiliser », a déclaré Eilam depuis Boston, où il est basé.

« Il y a définitivement une pénurie de missiles. »

Le réseau de défense aérienne d’Israël est composé de trois systèmes différents : le Dôme de Fer qui abat les projectiles à courte portée, y compris les roquettes lancées depuis Gaza ; David’s Sling, qui abat des roquettes à moyenne portée, comme celles tirées depuis le Liban ; et le système Arrow qui a intercepté des missiles balistiques à longue portée en provenance d’Iran.

Le système THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), de fabrication américaine, sera également bientôt opérationnel.

Ce système peut même intercepter des missiles volant au-dessus de l’atmosphère terrestre. La batterie, qui peut être repositionnée lors de son montage sur des véhicules militaires, coûte environ 1 milliard de dollars américain et sera exploité par 100 soldats américains.

Même si ce déploiement est considéré comme une étape importante par Washington, Eilam affirme qu’il estime qu’Israël et les États-Unis ne peuvent pas continuer à produire des missiles aussi rapidement que nécessaire.

Israël se défend contre des attaques sur plusieurs fronts, ce qui coûte extrêmement cher.

Une batterie de missiles THAAD est vue sur la base aérienne d’Andersen à Guam, en octobre 2017. (Capitaine Adan Cazarez/Armée américaine/Reuters)

Le pays accélère sa production de munitions et d’autres armes pour armer ses soldats qui combattent à Gaza depuis l’année dernière et au Liban depuis début octobre.

Dans un article du journal britannique Temps Financierle directeur général d’Israel Aerospace Industries, qui produit les missiles utilisés pour le système Arrow, a déclaré que ses installations de production travaillaient 24 heures sur 24, sept jours sur sept pour tenter de répondre à la demande.

Eilam affirme que chaque missile Arrow coûte environ 3 millions de dollars américains.

Alors que les missiles balistiques représentent la plus grande menace pour les communautés et les infrastructures, les drones se sont révélés difficiles à contrer pour Israël, car ils sont plus petits, beaucoup plus lents et volent plus près du sol. Ils sont également relativement peu coûteux à produire et peuvent donc être déployés en masse.

Quatre soldats israéliens ont été tués et des dizaines d’autres blessés dimanche après qu’un drone s’est écrasé sur le toit d’une salle à manger d’une base militaire près de la ville de Binyamina-Giv’at Ada, dans le centre d’Israël.

Un prototype de drones d’interception est testé lundi dans le cadre d’un concours dans le sud d’Israël. (Ariel Hermoni/Ministère israélien de la Défense)

« Il n’y a pas eu d’alarme, je n’ai pas entendu de boum », a déclaré Noam Weintraub, 20 ans, un habitant du quartier.

« Nous disposons d’un système de défense aérienne incroyable… mais parfois des erreurs peuvent se produire et bien sûr, à mesure que nous nous améliorons, l’ennemi s’améliore également avec ses drones. »

L’armée israélienne affirme enquêter sur la manière dont le drone a échappé aux systèmes de défense aérienne.

Eilam affirme que les intercepteurs de missiles ne sont parfois pas efficaces contre les drones.

Et même si un seul drone ne cause pas les dégâts d’un missile balistique, ils peuvent quand même être mortels, et l’Iran en possède une grande quantité, dit-il.

Ses drones ont également été utilisés par la Russie, déployés tout au long de la guerre en Ukraine contre des villes et des infrastructures.

Les drones « sont comme une terreur parce qu’ils peuvent surgir de nulle part et frapper en plein milieu d’une ville », a déclaré Eilam.

Lundi, plusieurs entreprises israéliennes ont participé à un essai au cours duquel elles ont testé des prototypes de drones d’interception. Le test sur le terrain a eu lieu dans le sud d’Israël et a impliqué de grands entrepreneurs et startups du secteur de la défense. Le gouvernement israélien a déclaré qu’il sélectionnerait plusieurs technologies pour les soumettre à des tests et à une production accélérés.