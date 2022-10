La défection de Tulsi Gabbard des Dems est correcte – mais clairement une arnaque

L’ancienne étoile montante des démocrates peut se tromper sur certains points, mais sa principale raison d’abandonner l’équipe bleue est solide

Tulsi Gabbard, ancienne membre du Congrès d’Hawaï annoncé mardi qu’elle avait quitté les démocrates, l’un des deux principaux partis politiques américains. Selon elle, le Parti démocrate d’aujourd’hui “est maintenant sous le contrôle total d’une cabale élitiste de bellicistes motivés par un éveil lâche, qui nous divisent en racialisant chaque problème et attisent le racisme anti-blanc, travaillent activement à saper nos libertés données par Dieu qui sont inscrites dans notre constitution…”

Elle a ensuite critiqué le parti pour son hostilité envers les personnes ayant des convictions religieuses, contre la police, les partisans des criminels, en faveur de l’ouverture des frontières, d’accord avec l’armement de l’État de sécurité nationale pour cibler les opposants politiques et pour rapprocher le monde du conflit nucléaire. L’ancienne députée et ancienne candidate à la présidentielle fait depuis le tour des médias de droite, principalement Fox News.

Il y a beaucoup de choses à décomposer dans les déclarations de Gabbard, certaines étant, à mon avis, vraies et d’autres moins vraies. J’étais impliqué dans la politique du Parti démocrate lorsque je vivais dans le Kentucky. J’ai vu comment le parti national s’engage avec ce qu’ils considèrent comme des personnes arriérées dans l’Amérique rurale, et je pense que leur stratégie est monumentalement stupide. J’ai également expérimenté les filets de sécurité bureaucratiques au niveau du parti local pour affaiblir la pensée indépendante et encourager l’allégeance et le carriérisme rigides au parti.

Deux exemples me viennent à l’esprit. La première a eu lieu en 2016 lorsque j’ai été sélectionné comme délégué à la convention de l’État partie pour le sénateur Bernie Sanders, que les responsables locaux de mon parti méprisaient. Mais, malheureusement, ces mêmes responsables du parti ne m’ont même pas informé que j’étais délégué, ce qui signifie que je ne pouvais pas voter pour Sanders et que l’éventuelle candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton pourrait remporter une victoire facile.

Cette expérience s’est alignée sur la corruption flagrante des partis que nous avons vue se dérouler lors des élections primaires menant à l’élection présidentielle de 2016. Le complot a ensuite été rendu public par WikiLeaks juste au moment de la convention nationale, et c’est à ce moment-là que l’idée d’une ingérence russe dans les élections a surgi pour la première fois, Clinton et ses partisans n’assumant aucune responsabilité et se concentrant simplement sur la source des fuites. (La bureaucratie du parti se retournerait à nouveau contre Sanders en 2020, même après la restructuration).

Le deuxième exemple est lorsque j’ai travaillé sur la campagne d’Amy McGrath au Congrès lors de sa candidature au sixième district du Congrès du Kentucky en 2018. J’ai rejoint sa campagne exclusivement pour éliminer le milliardaire et ancien maire de Lexington (maintenant secrétaire des transports du Kentucky) Jim Gray pendant l’élection primaire. Nous avons accompli cet exploit, et peu de temps après, le parti national, par l’intermédiaire du Comité de campagne du Congrès démocrate, est intervenu.

C’est alors que les choses sont devenues particulièrement bizarres. Les cadres supérieurs nous ont dit de sécuriser toutes les communications si « les Russes » tentaient de nous pirater. Ils nous ont informés que l’un de nos challengers, Geoff Young, pourrait être un espion russe parce qu’il a appelé McGrath, un ancien pilote de jet marin, une usine de la CIA. De plus, quelqu’un, prétendument de Russie, était censé suivre la campagne. Je connaissais suffisamment leur manque de recherche sérieuse sur l’opposition pour savoir que tout cela était un non-sens complet et un obscurcissement du fait que certaines parties de la mythologie de notre candidat ne s’alignaient pas, ce que la presse révélerait plus tard d’elle-même. J’ai quitté la campagne et les États-Unis peu de temps après tout cela.

Je ne suis jamais monté dans les rangs de quelqu’un comme Tulsi Gabbard, en devenant membre du Congrès ou candidat à la présidence. Mais mes expériences sont largement conformes à son message principal selon lequel le Parti démocrate n’est pas un véhicule viable pour le changement dans le pays. Au lieu de cela, il est principalement conçu pour subvertir tout défi sérieux à l’emprise mortelle de l’élite sur le pouvoir et remplacer l’action symbolique par des progrès substantiels. Je suis assez intelligent pour avoir discerné cela peu de temps après avoir terminé l’université.

De plus, Gabbard a raison de dire que le parti est belliciste et nous rapproche de la guerre nucléaire. Regardez ce que fait le parti démocrate au pouvoir. Il continue d’acheminer des armes vers l’Ukraine, réduisant les chances de négociations de paix efficaces alors que les Américains souffrent d’un dénuement indicible. Peu importe l’effet que cela a sur nos « alliés » en Europe. Dans le même temps, c’est le Parti démocrate qui mène la charge en déclenchant un conflit avec la Chine sur la question de Taiwan – en témoigne la dernière excursion à Taipei de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi.

Gabbard souligne également que les démocrates militarisent l’État de sécurité nationale pour attaquer leurs adversaires politiques. J’en ai été témoin – et elle et moi sommes sur la même liste parrainée par les États-Unis par le soi-disant Centre ukrainien de lutte contre la désinformation. Mais, bien sûr, tous ceux que les démocrates n’aiment pas sont des propagandistes russes, ce qui est une excuse pratique à jeter lorsque vous êtes surpris en train de faire des choses peu recommandables.

Tout cela est une raison suffisante pour quitter le Parti démocrate. Si vous êtes quelqu’un qui valorise la vie humaine organisée telle que nous la connaissons, voter “bleu, peu importe qui” est certainement une stratégie que vous devriez éviter. Mais alors, bon nombre des points de Gabbard sont incroyablement fastidieux et semblent être difficiles à assurer une carrière dans les médias de droite.

Par exemple, son insistance sur le fait que le Parti démocrate est déterminé à «se réveiller», à racialiser tous les problèmes et au racisme anti-blanc. Soyons clairs : il n’y a pas de racisme anti-blanc en Amérique. Il n’y en a pas. Aucun. Zéro. Suggérer qu’il y en a est vraiment le comble de l’ignorance.

De plus, prétendre que les personnes victimes de racisme font des choses sur la race est stupide. Soyons également clairs sur un autre élément du dossier historique : les Noirs n’ont pas inventé la race. Les Blancs l’ont fait. Ces concepts juridiques s’appliquent au recensement américain et aux lois encore en vigueur aujourd’hui dans notre pays. « Blanc » et « noir » sont, en ce sens, des distinctions politiques destinées à catégoriser et à diviser les gens, principalement en accordant certains droits à certains tout en les retirant à d’autres.

James Whitman a écrit un livre fascinant intitulé “Hitler’s American Model: The United States and the Making of Nazi Race Law”, qui décrit ce processus et comment le régime nazi a même utilisé la loi raciale américaine pour créer la sienne, y compris comment définir un Juif. Se fâcher contre les minorités parce qu’elles « font tout pour la race » – un concept qui leur était enchaîné – est le comble de l’ignorance historique. La race est une réalité malheureuse de la société américaine créée par les puissants.

Gabbard fait des erreurs similaires sur plusieurs de ses points, notamment en disant que les démocrates détestent la police, veulent des frontières ouvertes ou détestent les fidèles religieux. Cet été, le président Joe Biden, un démocrate, a demandé aux États d’utiliser les fonds fédéraux contre la pandémie – quelque 10 milliards de dollars – pour renforcer les forces de police.

Les démocrates n’ont également adopté aucune réforme majeure de l’immigration qui faciliterait un plan revendiqué par les médias de droite, comme l’ami de Gabbard, Tucker Carlson, visant à modifier la démographie en faveur de leur parti. Lors de son premier voyage au Guatemala, la vice-présidente Kamala Harris a déclaré : “Ne venez pas. Ne venez pas. Les États-Unis continueront d’appliquer nos lois et de sécuriser nos frontières.

Dans l’ensemble, le Parti démocrate favorise davantage la pluralité religieuse que le Parti républicain, qui n’est fondamentalement qu’un cheval de Troie pour la suprématie chrétienne. Les conservateurs nous font claquer leur idéologie, comme en témoigne l’annulation par la Cour suprême de l’affaire Roe c. Wade, et ils ne prétendent même pas le cacher.

Les arguments de l’ancienne députée ici semblent être des alarmistes de droite conçus pour amplifier la victimisation blanche, qui est à la fois inexistante et le précurseur requis des tendances politiques fascistes. Elle aime aussi, comme elle l’a fait lorsqu’elle a représenté Tucker Carlson dans son émission lors de ce qui était une audition, revenir sur un passé idéalisé de ce à quoi ressemblait notre pays. Je crois qu’elle se positionne pour avoir une émission sur le réseau Fox News, qui porte un sérieux bagage.