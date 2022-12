La défection de Sinema donne aux démocrates plus de brûlures d’estomac sur la carte du Sénat 2024

En Pennsylvanie, les républicains espèrent que David McCormick, qui a perdu de peu contre le Dr Mehmet Oz lors des primaires cette année, défiera le sénateur Bob Casey en 2024. Les démocrates ont vu McCormick, un ancien dirigeant de fonds spéculatifs aux poches profondes et enraciné à Pittsburgh, comme l’adversaire potentiel le plus redoutable, et tente subtilement d’aider Oz. McCormick prévoit de publier un livre en mars, “Superpower in Peril: A Battle Plan to Renew America”, qui semble viser à le positionner plus carrément comme un faucon chinois, renforçant un point de vulnérabilité qui l’a blessé cette année.

“Je serais choqué à ce stade s’il ne se présente pas”, a déclaré Josh Novotney, ancien assistant du sénateur Pat Toomey et associé de SBL Strategies, une société de lobbying en Pennsylvanie. Mais Novotney a averti que si Trump était le candidat, cela pourrait réduire les chances des républicains de vaincre Casey. Lors de la course au Sénat de 2022, Oz a été alourdi par Trump et par Doug Mastriano, le candidat républicain au poste de gouverneur, dont les positions intransigeantes sur l’avortement et l’adoption du déni électoral ont repoussé les électeurs swing.

Les sénateurs démocrates sont également candidats à la réélection dans le Michigan et le Wisconsin, où leurs chances semblent meilleures. En 2018, Baldwin a écrasé son adversaire républicaine, Leah Vukmir, de près de 11 points, tandis qu’au Michigan, la sénatrice Debbie Stabenow a remporté la victoire sur John James, qui a choisi de briguer un siège à la Chambre plutôt que d’affronter à nouveau Stabenow. Cette année, la gouverneure Gretchen Whitmer a facilement été réélue, tandis que les démocrates ont pris le contrôle total de la législature de l’État pour la première fois en 40 ans.

La défection de Sinema complique indéniablement le chemin des démocrates. Elle n’a pas dit qu’elle se présentait, bien que de nombreux observateurs politiques soupçonnent que sa décision de changer de parti était liée à la crainte de perdre une primaire démocrate. Cependant, aucun des deux démocrates les plus en vue pesant une course, les représentants Ruben Gallego et Greg Stanton, n’est officiellement entré dans la course.

Les républicains de l’Arizona pourraient nommer quelqu’un d’extrême droite, comme le shérif Mark Lamb, ou un modéré comme Karrin Taylor Robson, une avocate qui a perdu contre Kari Lake lors de la primaire de cette année pour le poste de gouverneur. Ainsi, bien que la plupart des analystes supposent qu’une course à trois aiderait les républicains, il y a trop de variables pour tirer des conclusions définitives – y compris s’il y aura même être une course à trois.

Pour l’instant, les démocrates sont philosophiques sur le paysage de 2024. “Chaque élection”, a déclaré Poersch, “vous testez: les règles ont-elles changé, ou jouons-nous selon les mêmes anciennes règles?”