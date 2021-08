La défaite en demi-finale olympique « amère à avaler »

Avant de l’équipe nationale féminine des États-Unis Megan Rapinoé a déclaré que la défaite en demi-finale contre le Canada aux Jeux olympiques était « une amère à avaler ».

L’USWNT a perdu 1-0 grâce à la pénalité de Jessie Fleming en deuxième mi-temps lundi et manquera la chance de remporter une médaille d’or.

« C’est terrible. Nous ne l’avions tout simplement pas aujourd’hui », a déclaré Rapinoe après le match. « Juste encore trop d’erreurs de notre part. J’avais l’impression que l’espace était là pour nous pour jouer et nous ne pouvions tout simplement pas y entrer, trop de touches ou, vous savez, une touche errante.

« C’est le football. Ils ont eu, je pense, un tir au but, un PK, et d’après ce qu’on dirait que c’était un PK. Alors oui, c’est amer à avaler. Évidemment, nous ne voulons jamais perdre contre le Canada. Je ne Je pense que je n’ai jamais perdu contre le Canada.

« C’est donc amer. De toute évidence, il y a encore beaucoup à gagner. C’est ce que j’ai dit aux filles et ce dont nous avons parlé dans le groupe. Ce n’est pas la couleur que nous voulons, mais il y a toujours une médaille en jeu. C’est énorme. chose et nous voulons gagner ce match, mais oui, c’est… c’est nul. C’est nul. »

L’USWNT a connu une période difficile aux Jeux olympiques, à commencer par une défaite 3-0 contre la Suède qui a mis fin à une séquence de 44 matchs sans défaite et un match nul sans but contre l’Australie en phase de groupes.

Megan Rapinoe a déclaré que l’USWNT aurait du mal à accepter la défaite en demi-finale olympique contre le Canada. Photo de Naomi Baker/Getty Images

L’équipe de Vlatko Andonovski avait besoin de pénalités pour vaincre les Pays-Bas en quarts de finale, mais Rapinoe a déclaré qu’elle avait du mal à comprendre pourquoi l’équipe n’était pas en mesure de jouer au Japon.

« Cela n’a tout simplement pas coulé pour nous. Cela n’a pas été facile », a-t-elle ajouté. « Mais cela n’a tout simplement pas fonctionné pour nous. Je ne sais pas s’il s’agissait simplement de rotations d’alignement. Je sais que c’est un tournoi difficile, essayer de sauver des gens.

« Mais notre banc est profond, profond, profond comme l’enfer. Donc je ne pense pas que nous puissions vraiment le mettre là-dessus. Je ne peux pas tout à fait mettre le doigt dessus. J’ai pensé à tout le tournoi, nous avons juste n’avait pas ce jus que nous avons normalement. »

Au coup de sifflet à temps plein, Rapinoe a parlé à son coéquipier Carli Lloyd et lorsqu’on lui a posé des questions sur la conversation, un Rapinoe ému a répondu: « De toute évidence, nous sommes ensemble depuis longtemps.

« Nous sommes tous les deux plus proches de la fin qu’au début, et nous avons partagé beaucoup de ces moments heureux sur le terrain et, vous savez, pas beaucoup de moments tristes, mais nous en avons eu quelques-uns. même vraiment besoin de dire n’importe quoi.

« C’est dur. [She’s] l’un des plus grands joueurs à avoir enfilé ce maillot. C’était probablement — je veux dire, qui sait, ce ne sont peut-être pas ses derniers Jeux olympiques, mais c’est probablement le cas — évidemment, nous voulons envoyer tout le monde sur la note la plus heureuse et nous n’avons pas pu le faire aujourd’hui. »

L’USWNT affrontera désormais l’Australie ou la Suède dans le match pour la médaille de bronze jeudi.