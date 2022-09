La défaite embarrassante de Trump dans l’affaire Mar-a-Lago “maître spécial”, Trump c. États-Unis

Permettez-moi de résumer une décision de la cour d’appel fédérale qui éviscère une série d’ordonnances pro-Trump avec une seule scène de la comédie failson de 1995 Billy Madison: Comme l’indique clairement la décision de la cour d’appel, tous ceux qui ont lu les décisions de la juge Aileen Cannon en faveur de Trump sont désormais moins intelligents pour l’avoir fait.

La décision de la Cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit dans Trump c. États-Unis viole complètement les efforts de l’ancien président Donald Trump pour ralentir une enquête criminelle sur des documents classifiés que le FBI a saisis à Mar-a-Lago, sa résidence en Floride. Il est également dédaigneux envers Cannon, le juge de district fédéral nommé par Trump en Floride, qui a ordonné au ministère de la Justice de suspendre cette enquête criminelle, au moins temporairement.

Notamment, le comité d’appel comprend deux autres juges qui, comme Cannon, ont été nommés par Trump. Mais ces deux juges Trump ne donnent aucun quartier à Cannon. Leur opinion identifie plus d’une douzaine d’erreurs juridiques dans les décisions de Cannon, dont certaines assez évidentes et flagrantes.

L’une des questions centrales dans cette affaire, par exemple, est de savoir si Trump pourrait exiger que le FBI restitue plus de 100 documents saisis à sa résidence, qui sont tous marqués comme classifiés, car ils peuvent être sa propriété. Mais, comme le note le 11e circuit, le décret exécutif énonçant les règles régissant les documents classifiés stipule que ces documents sont « détenus par, produits par ou pour, ou [are] sous le contrôle du gouvernement des États-Unis.

Les documents classifiés, par définition, ne sont pas la propriété d’un ancien fonctionnaire du gouvernement comme Trump.

Le résultat de l’ordonnance du 11e circuit est que le FBI peut poursuivre son enquête criminelle pour savoir si Trump a violé les lois pénales fédérales régissant le traitement des informations de défense nationale, y compris la loi sur l’espionnage. Trump pourrait éventuellement demander à la Cour suprême de rétablir la décision initiale de Cannon, mais il est peu probable qu’il l’emporte là-bas. Alors que la majorité 6-3 nommée par les républicains de la Cour prend souvent des mesures extraordinaires pour s’assurer que les politiques conservatrices soutenues par Trump pendant son administration restent en vigueur, elles ont montré beaucoup moins de déférence personnelle envers Trump lui-même.

En janvier dernier, par exemple, la Cour suprême a autorisé le comité de la Chambre des États-Unis enquêtant sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain à obtenir des documents de la Maison Blanche de Trump contre les objections de Trump. Seul le juge Clarence Thomas a publiquement noté sa dissidence.

Il est assez probable, en d’autres termes, que ce chapitre embarrassant pour le juge Cannon – et pour la magistrature fédérale – se terminera bientôt.

Comment nous sommes arrivés ici

En août, le FBI a exécuté un mandat de perquisition à Mar-a-Lago; entre autres choses, le mandat recherchait des «documents physiques avec des marques de classification» que le FBI croyait que Trump détenait à sa résidence.

La Constitution exige que le FBI se conforme à certaines restrictions avant de pouvoir perquisitionner le domicile d’un particulier ou d’en saisir quoi que ce soit. Tout agent des forces de l’ordre souhaitant effectuer une telle perquisition doit avoir un motif probable pour la justifier et doit obtenir un mandat d’un magistrat neutre. Le FBI s’est conformé à ces deux exigences avant de perquisitionner le domicile de Trump – où ils ont récupéré plusieurs boîtes de papiers, dont plus de 100 documents classifiés.

Néanmoins, Cannon a déterminé que Trump a droit à des protections supplémentaires qui sont rarement accordées à un suspect criminel, en grande partie à cause de «l’ancienne position de Trump en tant que président des États-Unis». Elle a également ordonné au DOJ de suspendre son enquête criminelle sur les documents saisis à Mar-a-Lago jusqu’à ce qu’un fonctionnaire nommé par le tribunal, connu sous le nom de “maître spécial”, les examine.

Bien que cette ordonnance ait permis au DOJ de poursuivre une enquête parallèle évaluant comment la possession de ces documents par Trump aurait pu nuire à la sécurité nationale, le ministère de la Justice a averti Cannon que les deux enquêtes « ne peuvent pas être facilement séparées », en grande partie parce qu’elles sont menées par les mêmes personnels.

Cannon n’a pas été influencée et elle a nommé Raymond Dearie, un juge fédéral principal, en tant que maître spécial pour examiner les documents la semaine dernière.

Pendant ce temps, le ministère de la Justice a demandé un soulagement limité au 11e circuit. Le DOJ n’a pas encore contesté l’ordonnance de Cannon nommant le maître spécial ou lui ordonnant de parcourir les documents non classifiés saisis à Trump. Mais il a demandé l’autorisation de la cour d’appel de poursuivre ses enquêtes criminelles et de sécurité nationale sur les documents classifiés. Il a également demandé une ordonnance empêchant le maître spécial ou les avocats de Trump de voir les documents classifiés.

Mercredi soir, un panel de trois juges du 11e circuit – qui comprend les personnes nommées par Trump Britt Grant et Andrew Brasher – a accordé les deux demandes du DOJ.

L’opinion du 11e circuit décrit Cannon comme un hack, un incompétent ou les deux

L’avis du panel compte 29 pages, et environ la moitié de ces pages sont consacrées à la récitation des faits de l’affaire et au résumé de ce qui s’est passé jusqu’à présent dans ce litige. Le tribunal ne commence en fait son analyse juridique des ordonnances de Cannon qu’à la page 15 de l’avis, mais il identifie rapidement une erreur fatale dans son raisonnement.

Bien qu’il existe des circonstances extraordinaires dans lesquelles un tribunal peut avoir besoin d’intervenir après que les forces de l’ordre aient saisi des biens en vertu d’un mandat valide, explique le 11e circuit, ces circonstances extraordinaires ne surviennent que lorsque le gouvernement “a fait preuve d’un mépris total” pour les droits constitutionnels d’un suspect criminel. Mais Cannon a reconnu dans ses décisions que le ministère de la Justice n’avait pas montré un tel mépris pour les droits de Trump.

Cela seul, selon l’opinion, “est une raison suffisante pour conclure que le tribunal de district a abusé de son pouvoir discrétionnaire” en statuant en faveur de Trump.

Après avoir identifié cette erreur, le 11e circuit passe ensuite 12 pages supplémentaires à signaler plus d’une douzaine d’autres erreurs dans le raisonnement de Cannon. Entre autres choses, le tribunal note que Trump ne peut pas avoir un intérêt personnel à conserver des documents gouvernementaux classifiés. Il explique qu’il n’y a “aucune preuve que l’un de ces documents ait été déclassifié”. Et il soutient que Cannon a eu tort d’ordonner au ministère de la Justice de montrer ces documents au maître spécial ou aux avocats de Trump.

“La Cour suprême a reconnu que pour des raisons” trop évidentes pour appeler une discussion élargie, la protection des informations classifiées doit être confiée au large pouvoir discrétionnaire de l’agence responsable, et cela doit inclure un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer qui peut y avoir accès, “”, explique le 11e circuit, citant la décision de la Cour suprême dans Département de la Marine c.Egan (1988).

Encore une fois, Trump pourrait éventuellement demander à la Cour suprême de rétablir l’ordonnance initiale de Cannon. Mais il vient de perdre devant un panel conservateur dominé par des juges qu’il a nommés. Il est donc peu probable que même cette Cour suprême se rallie à lui.

Et parce que les parties les plus importantes de l’ordonnance de Cannon ont maintenant été bloquées par le 11e circuit, la majorité nommée par le GOP de la Cour suprême ne peut pas simplement s’asseoir sur l’affaire pendant des mois avant d’annuler finalement Cannon – une tactique que les juges ont utilisée dans le passé pour partir légalement des ordonnances douteuses des tribunaux inférieurs rétablissant les politiques de l’ère Trump en place depuis près d’un an.

En d’autres termes, il est probable que le DOJ sera autorisé à poursuivre son enquête criminelle sur Trump sans autre ingérence significative de la part du juge Cannon – ou d’ailleurs dans le système judiciaire.