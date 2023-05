Le YPG affirme que le fait que le président turc ne remporte pas un autre mandat serait une récompense pour les opérations antiterroristes d’Ankara en Syrie

La défaite du président Recep Tayyip Erdogan à l’élection présidentielle de ce mois-ci servirait de « vengeance » pour les opérations militaires de Türkiye en Syrie, a déclaré un haut responsable des Unités de défense du peuple (YPG).

Salih Muslim, l’un des dirigeants des YPG – un groupe militant syrien affilié au Parti des travailleurs du Kurdistan turc (PKK) et désigné par Ankara comme une organisation terroriste – a déclaré dans une interview à la chaîne de télévision kurde Medya Haber que son organisation était devenue frustrée avec les opérations antiterroristes de Türkiye en cours dans le nord de la Syrie depuis 2016, a rapporté Daily Sabah.

« Maintenant, nous avons une opportunité entre nos mains », a déclaré Muslim, soulignant que les YPG sont impatients de voir Erdogan détrôné. « C’est la première fois qu’une telle chose se produit lors d’élections. » Il a ajouté que « Si nous pouvons gagner aux urnes, nous prendrons toute la revanche de [the defeat of] une personne. »

La déclaration de Muslim intervient alors que plusieurs membres du YPG et du PKK ont ouvertement exprimé leur soutien au principal challenger d’Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, alors que les deux se dirigent vers un second tour des élections le 28 mai. Lors du tour précédent, tenu le 14 mai, les deux candidats n’ont pas réussi à obtenir une majorité absolue, Erdogan obtenant un peu plus de 49,4% des voix tandis que Kilicdaroglu a obtenu 44,96%.

Kilicdaroglu s’est engagé à réparer les relations d’Ankara avec l’OTAN et à relancer les pourparlers d’adhésion de la Turquie à l’UE, qui sont effectivement au point mort depuis 2016. Il a également accusé la Russie de propager « complots » et « faux profonds » faisant apparemment référence à des images circulant en ligne le liant prétendument au PKK, et a dit à Moscou d’obtenir son « Ne touchez pas à l’État turc. La Russie a rejeté les accusations.

Erdogan a accusé à plusieurs reprises son rival de « en collusion avec des terroristes » et menaçant de défaire les réalisations de Türkiye dans sa guerre contre le terrorisme. Il a également fustigé Kilicdaroglu pour avoir tenté de « détacher » le pays de la Russie.

La Turquie mène une guerre de faible intensité contre les milices kurdes le long de ses frontières syriennes et irakiennes depuis quatre décennies, dans une campagne de va-et-vient qui a coûté la vie à plus de 40 000 personnes.

Le PKK et ses affiliés mènent une insurrection depuis 1984 pour revendiquer l’autonomie politique et culturelle dans le but final d’établir un État kurde indépendant, revendiquant des territoires dans le sud-est de la Turquie et dans le nord de l’Irak et de la Syrie.