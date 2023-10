La défaite du Wisconsin contre l’Iowa montre que la version des Badgers de l’offensive contre le raid aérien est toujours un mystère

MADISON, Wisconsin — Le coordinateur offensif du Wisconsin, Phil Longo, s’est tenu sur la touche et a appelé à un premier jeu critique contre l’Iowa avec une série de gestes de la main avant d’acquiescer de la tête en signe d’affirmation. Quatrième et 1 sur la ligne des 13 verges des Hawkeyes. Sous le centre. Quatre extrémités serrées bloquantes.

Il s’agissait d’une approche de puissance par excellence des Badgers à l’ancienne qui, pendant tant d’années, a permis à l’offensive de prospérer. Le problème, comme l’ont remarqué tous ceux qui ont regardé l’offensive refaite du Wisconsin cette année, c’est que ce n’est pas exactement qui sont les Badgers maintenant. Pas dans la variante du raid aérien de Longo. En fait, avant le snap, le Wisconsin n’avait réalisé que deux jeux sous le centre cette saison qui n’étaient pas à genoux. Un troisième, quelques secondes plus tôt, avait été annulé par une pénalité de faux départ sur le plaqueur droit Riley Mahlman.

Il n’aurait donc peut-être pas dû être surprenant que la pièce se soit terminée par une calamité. Deux des ailiers serrés du côté droit de la formation – Riley Nowakowski et JT Seagreaves – se sont retournés et le demi de coin All-American de pré-saison gauche Cooper DeJean a débloqué le bord pour bourrer le défenseur des Badgers Braelon Allen pour une perte d’un mètre et un revirement sur des bas.

C’était aussi proche que le Wisconsin était sur le point de marquer un touché lors d’une défaite dégonflante et lamentable de 15-6 contre son rival de l’Iowa samedi au Camp Randall Stadium, ce qui aurait pu coûter aux Badgers une chance au titre Big Ten West et a souligné à quel point cela était loin. l’offensive consiste à atteindre le potentiel que tant de gens espéraient possible cette saison.

Personne n’a bloqué Cooper DeJean. Le @HawkeyeFootball la star bourre le Wisconsin aux 4e et 1e rang. 🚫 📺 : RENARD/@CFBONFOX pic.twitter.com/0cg3kWGxmy – Big Ten Football (@B1Gfootball) 14 octobre 2023

Que veut être cette infraction ? Et comment arrive-t-il là ? Ce sont des questions auxquelles le Wisconsin n’a pas de réponse pour le moment alors qu’il a du mal à adapter un plan de match au talent dont il dispose.

« Nous n’avons certainement pas joué comme nous le souhaitions, et nous n’avions certainement pas l’identité que nous souhaitions », a déclaré le receveur Chimere Dike. « Disons-le de cette façon. »

Le fait que le quart partant Tanner Mordecai se soit blessé à la main droite lorsqu’elle a heurté le casque du secondeur Jay Higgins lors d’un suivi à la fin du deuxième quart n’a pas aidé les choses. Mordecai a quitté définitivement le match après avoir dit aux entraîneurs qu’il ne pouvait pas lancer le ballon. Il a été remplacé par le remplaçant Braedyn Locke. Le statut de Mordecai dans un avenir prévisible est inconnu, bien que l’entraîneur du Wisconsin, Luke Fickell, ait déclaré après le match que « ça ne s’annonce pas bien pendant un petit moment ».

Cette situation pourrait donner au Wisconsin une excuse intégrée pour les prochaines semaines. Mais ce n’est pas comme si l’offensive avait fait grand-chose contre l’Iowa avant que Mardochée ne soit blessé.

Après le turnover lors des downs, les Badgers ont réalisé un triplé sur quatre drives consécutifs. Au cours de cette séquence, Mordecai a complété 4 passes sur 10 pour 19 verges. Le Wisconsin s’est précipité deux fois sur quatre verges – une course de deux verges de Mordecai et une course de deux verges du demi-offensif Jackson Acker (Allen a brièvement quitté le match en raison d’une blessure non divulguée avant de revenir jouer). Ses deux premières séries de trois points comportaient six tentatives de passes et aucune précipitation.

Fickell a reconnu que le Wisconsin s’était peut-être trop éloigné de son jeu de course en première mi-temps, notant : « Je ne pense pas que ce soit bon pour aucun d’entre nous. » Pourtant, à la fin, le Wisconsin a lancé le ballon 50 fois contre une défense de l’Iowa qui est entrée dans la journée au troisième rang national pour le moins de verges autorisées par tentative de passe.

« Je ne pense pas qu’ils essaient de découvrir quelle doit être leur identité », a déclaré Fickell à propos de son infraction. « Je pense que nous essayons de trouver comment cela s’adapte aux personnes que nous avons, autant que tout. »

Oui, la défense de l’Iowa est bonne. Bière. S’adapte aux espaces là où ils doivent être installés. Mais même l’Utah State et Western Michigan ont marqué des touchés contre l’Iowa cette saison. Fickell a déclaré de manière offensive qu ‘«il n’y avait aucun flux de quoi que ce soit».

« Nous nous sommes battus dans beaucoup de domaines toute la journée », a déclaré Fickell. « Nous avons été battus à chaque phase du match. Ils nous ont dépassés physiquement, ils nous ont dépassés. Toutes ces choses. Je ne dis pas cela des joueurs, je dis cela de moi-même. Ils étaient mieux préparés.

Locke, qui est entré dans la journée avec une tentative de passe en carrière, a complété 15 passes sur 30 pour 122 verges sans touché, une interception et un échappé perdu. Huit de ces passes ont eu lieu lors de la dernière série offensive du Wisconsin alors qu’ils étaient menés par deux possessions. Mais c’était une situation dans laquelle les Badgers auraient pu aider Locke s’ils avaient eu un meilleur équilibre.

À la fin du deuxième quart, le Wisconsin a fait face à un troisième et deux sur sa propre ligne de 14 verges et s’est dirigé vers un champ arrière vide avec cinq receveurs, alignant trois receveurs à sous dans la formation. La passe de Locke au milieu a été interrompue par le joueur de ligne défensive Joe Evans et presque interceptée par le demi défensif Xavier Nwankpa.

« Nous venons d’être battus », a déclaré Allen. « Nous n’avons pas joué à notre potentiel. Nous n’avons pas joué assez physiquement, nous n’avons pas assez bien exécuté. C’est exactement à cela que cela se résume. En fin de compte, il suffisait de mettre le ballon une fois dans la zone des buts et nous gagnions le match.

L’intérêt pour le football du Wisconsin était aussi élevé pendant l’intersaison qu’il ne l’avait été depuis longtemps, en grande partie à cause du plan offensif et des changements de personnel. Les infractions de Longo en Caroline du Nord au cours des quatre saisons précédentes se sont classées quatrièmes du Power 5 en verges par jeu, avec du succès à la fois en course et en passes. Lorsque le Wisconsin s’est rendu sur le portail de transfert et a ajouté Mordecai, qui a lancé 72 passes de touché en deux saisons à SMU, ainsi que quatre receveurs de transfert dont Bryson Green de l’Oklahoma State et CJ Williams de l’USC, l’optimisme semblait fondé.

Pourtant, après six matchs de saison régulière, le système sans caucus et rapide du Wisconsin n’a montré que des éclairs occasionnels de son potentiel. Les Badgers n’ont que trois touchés par la passe, la deuxième pire note du pays devant la Caroline de l’Est. Maintenant, sans Mordecai, ainsi que le demi-offensif Chez Mellusi – qui a subi une grave blessure à la jambe il y a deux matchs contre Purdue – il est difficile de voir comment les choses s’amélioreront immédiatement. Acker, le remplaçant de Mellusi, a porté trois fois sur 10 yards contre l’Iowa.

« J’ai l’impression que nous avons une tonne d’armes », a déclaré le receveur des Badgers Will Pauling. « Évidemment, vous voulez faire circuler le ballon. Évidemment, tout le monde veut le ballon. Mais j’ai l’impression que c’est un peu difficile à expliquer.

«Je fais confiance à l’entraîneur Longo. Je sais que l’entraîneur Longo est dans le jeu depuis longtemps, donc il sait comment diriger une attaque. Je n’ai donc aucune inquiétude quant à l’état de l’offensive ou à ce qu’elle sera dans le futur parce que je fais confiance à mes coéquipiers, je fais confiance à mes entraîneurs et j’ai confiance en moi-même.

Ce qui s’est passé samedi a constitué une juxtaposition intéressante contre une équipe de l’Iowa qui ne joue pas un joli football mais qui sait au moins ce que c’est. La défense du Wisconsin a assez bien joué pour gagner, limitant le quart-arrière de l’Iowa Deacon Hill, l’ancien Badger, à 6 passes complétées sur 14 pour 37 verges. L’Iowa a quand même gagné en s’en tenant au jeu au sol et en excellant en défense et sur les équipes spéciales. Les Hawkeyes (6-1, 3-1 Big Ten) ont pris le contrôle du Big Ten West face aux Badgers (4-2, 2-1), et le Wisconsin aura peut-être du mal à se redresser, en particulier avec l’Ohio State invaincu. se profile au calendrier dans deux semaines.

Fickell a une histoire de succès démontrée à Cincinnati qui a abouti à une place pour les séries éliminatoires du football universitaire il y a deux ans. Il est trop tôt pour juger de ce que le Wisconsin peut devenir sous sa direction. Il a apporté des changements marqués à un programme qui pourrait nécessiter plus de temps que prévu.

Ce que nous savons, c’est que c’était le genre de jeu qui allait vraiment tester si la version du Wisconsin d’une attaque aérienne était prête pour le Big Ten. À mi-chemin de la première saison de Fickell, nous constatons que ce n’est pas assez bon.

(Photo de Braeden Locke : Jeff Hanisch / USA Today)