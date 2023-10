La défaite des Vikings face aux Chiefs n’est qu’une partie de la réalité dans une « reconstruction compétitive »

Carmen Vitali Journaliste NFC Nord

Les Vikings du Minnesota ont égalé leur total de défaites en saison régulière de la saison dernière à domicile dimanche contre les Chiefs de Kansas City. Nous n’en sommes qu’à la semaine 5.

Voilà à quoi ressemble une reconstruction compétitive.

Tenir les Chiefs, même cette itération, à 27 points est suffisant pour avoir une chance de gagner le match – c’est tout ce que vous pouvez demander contre Patrick Mahomes et Andy Reid. Sans quelques temps morts mal gérés et quelques appels de pénalité douteux, le Minnesota aurait de toute façon eu une chance légitime d’égaliser à la fin du match.

Alors que les Chiefs ont largement éliminé l’impact de Justin Jefferson et que Jefferson s’est blessé en fin de match, c’est le receveur recrue des Vikings Jordan Addison qui est intervenu – effectuant des jeux au moment exact où le Minnesota en avait besoin et menant l’équipe avec 67 verges sur réception. Deux de ses attrapés ont converti des quatrièmes essais. Un autre est arrivé troisième. Et un autre a été rattrapé pour un touché. Cela signifie que les deux tiers de ses captures de la journée étaient d’une importance vitale pour la poursuite des entraînements et se sont produites dans les situations les plus difficiles.

Il y avait aussi d’autres points positifs. La défense a enregistré deux sacs, un de chacun de ses meilleurs passeurs, Danielle Hunter et Marcus Davenport, ainsi que neuf coups sûrs du quart-arrière sur Mahomes. Il est pour le moins glissant. Les deux sacs sont survenus sous la pression de quatre joueurs. La défense a également limité les Chiefs à seulement 64 verges au sol, et Mahomes à seulement 266 verges nettes par la passe.

Lors de la première victoire de l’équipe la semaine dernière, ils ont limité les Panthers de la Caroline à seulement 13 points. La défense s’améliore et maîtrise le nouveau système de Brian Flores.

C’est là que résident les victoires actuelles de cette équipe des Vikings. Une reconstruction compétitive, comme l’a dit le directeur général Kwesi Adofo-Mensah cette intersaison, reconnaît que vous n’êtes pas encore là. Cela signifie qu’il reste encore des pièces nécessaires et que cette liste n’est pas conçue pour rivaliser. C’est un mot « C » différent et la distinction est énorme.

Vous devez donc prendre les petites victoires là où vous pouvez les obtenir. Les Vikings ont largement surpassé les attentes la saison dernière avec une fiche de 13-4 et n’étaient probablement pas aussi prêts à se battre que ce record le suggérait. Après tout, ils ont eu un différentiel de points négatif sur la saison. Ils ont remporté des victoires sur un score à un rythme jamais vu dans la NFL auparavant (11-0 dans des matchs sur un score était un record). Le résultat de cette saison a été des attentes au-delà de la normale.

Ils ne sont pas convaincus par le quart-arrière, laissant Cousins ​​jouer la dernière année de son contrat. Ils ont libéré leur meilleur porteur de ballon, Dalvin Cook, et leur receveur n°2, Adam Thielen. Ils ont échangé contre leur meilleur ailier rapproché – qui était sans doute leur receveur de passes n ° 2 la saison dernière – et l’ont prolongé. Mais cela les a laissés sans beaucoup d’espace de plafond et seulement cinq choix originaux avant le repêchage de la NFL 2023, dont l’un était compensatoire.

Il y aurait toujours plus de travail à faire. Il y aurait toujours des hauts et des bas. Il y aurait toujours une régression vers le moyen d’expier le fait d’avoir surpassé le niveau de talent de l’équipe de la saison dernière.

Les Vikings échangeront-ils Kirk Cousins ​​? | FOX NFL dimanche

La bonne nouvelle : il existe des éléments légitimes sur lesquels s’appuyer pour aller de l’avant. Jefferson reste le point central de l’offensive et pourrait le rester au cours de la prochaine décennie. L’entraîneur-chef Kevin O’Connell n’avait pas de calendrier concernant sa blessure subie lors du match de dimanche, mais il fait toujours partie des plans à long terme. L’équipe a clairement frappé Addison.

Ils ont également deux passeurs, Danielle Hunter et Marcus Davenport, qui, couplés au plan de Flores, trouvent enfin comment faire pression. Les Vikings ont jusqu’à présent 15 sacs cette saison et Hunter en a déjà six lui-même.

Le Minnesota a participé et a eu la chance de gagner ses cinq matchs cette année (oui, techniquement même Philadelphie). C’est la partie compétitive. La reconstruction est ce à quoi nous assistons actuellement.

Carmen Vitali couvre la NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et participante au défilé de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .

