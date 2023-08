La défaite des Giants face aux Rangers de Bruce Bochy était une étude sur les contrastes managériaux

SAN FRANCISCO – Chaque fois que les Giants se sont retrouvés dans une sécheresse de score, chaque fois que les points arrivaient au compte-gouttes, et chaque fois que Matt Cain subissait une autre défaite 2-1 qu’il ne méritait pas, Bruce Bochy avait une phrase courante qu’il avait utiliser devant les microphones d’après-match.

« Ce sont nos gars », disait-il. « Tu dois rester avec eux. »

Lorsque Bochy est revenu sur les rives de McCovey Cove vendredi soir, gérant en tant que visiteur dans le stade de baseball du front de mer des Giants pour la première fois en 17 ans, il devait se sentir bien avec ses gars. Les Texas Rangers, leaders de l’AL West, ont envoyé cinq joueurs de position au All-Star Game. Même avec deux d’entre eux (Jonah Heim, Josh Jung) sur la liste des blessés, les Rangers ont continué à mener les ligues majeures en points par match. Lorsque les Giants ont utilisé un premier match devant le droitier Ross Stripling, cela a eu un impact minimal sur les choix d’alignement de Bochy. Il a déplacé le joueur de premier but gaucher Nathaniel Lowe du troisième au quatrième, ne laissant aucune poche d’alignement à exploiter pour les Giants. Bochy, le fils d’un sergent de l’armée, apprécie la valeur de gauche-droite-gauche-droite.

De l’autre côté, les Giants n’avaient plus qu’un seul des gars de Bochy de leur dernière équipe des World Series en 2014 : l’arrêt-court Brandon Crawford.

Crawford a représenté le point égalisateur en huitième manche lorsque sa place s’est heurtée au gaucher Aroldis Chapman. Il a remporté six présences au bâton en carrière contre le lanceur gaucher et deux coups sûrs, tous deux en séries éliminatoires. Malgré toutes les difficultés de Crawford au marbre cette année, il frappait toujours .339 avec des coureurs en position de marquer. Et Chapman n’avait pas dominé les gauchers comme il l’avait fait dans le passé. Pour ceux d’un certain esprit, il n’y aurait peut-être eu personne sur la liste des Giants qui méritait plus de confiance ou était mieux adapté pour ce moment.

Mais le manager des Giants, Gabe Kapler, a rappelé Crawford à la pirogue. Kapler a envoyé Mark Mathias, un joueur de champ intérieur avec 70 matchs d’expérience dans les ligues majeures que les Pirates ont mis au ballottage un mois plus tôt et qui n’avait jamais affronté Chapman auparavant. Mathias a obtenu un effet de levier au début du compte mais a retiré le balancement. Les points sont venus au compte-gouttes encore une fois dans une défaite 2-1.

C’était un rappel clair : les Giants ne restent pas avec leurs gars. Ils ne sont pas programmés de cette façon.

L’explication de Kapler pour soulever Crawford: «Chapman est l’un des lanceurs les plus coriaces du baseball, point final. Les chiffres au tableau sautent aux yeux et ils sont particulièrement mortels contre les gauchers. Vous voulez juste essayer de travailler un bon bâton, peut-être dessiner une promenade. Il prend du retard de temps en temps comme il l’a fait contre Mathias. Vous voulez voir autant d’emplacements que possible. Et vous voulez vraiment, vraiment des droitiers contre lui.

Kapler a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de revenir à Crawford pour expliquer le raisonnement derrière le déménagement.

« Je pense que Craw comprend la façon dont nous gérons notre banc et la façon dont nous gérons notre situation de pincement », a déclaré Kapler. «Craw et moi avons eu beaucoup de conversations au fil des ans. Et bien que je comprenne pourquoi il veut chaque opportunité, je dois prendre une décision où je pense qu’un frappeur droitier est une meilleure option contre un gars comme Chapman.

Il ne serait ni juste ni juste de dire que la décision de frapper Mathias pour Crawford était injustifiable ou une grossière erreur de jugement ou que cela a fait toute la différence puisque les Giants ont perdu pour la cinquième fois en six matchs. Ce sont les types de mouvements que les Giants ont effectués pendant quatre saisons sous Kapler. Si cela a pris un ton particulièrement dur vendredi soir, c’est peut-être parce que le déménagement était l’antithèse de ce que le responsable de la pirogue visiteuse aurait fait. Bochy a incorporé plus de données dans ses décisions que vous ne le pensez. Mais finalement, il a fait confiance aux joueurs qui avaient de l’expérience dans ces moments d’embrayage. Il croyait en son peuple plus qu’il ne croyait en un stratagème. Et lorsque vous faites preuve de confiance envers les joueurs, c’est parfois ce dont ils ont besoin pour croire en eux-mêmes.

Il faut également mentionner: la dernière apparition au marbre de Crawford contre Chapman a eu lieu il y a sept ans dans la série 2016 de la division NL. Crawford avait alors 29 ans. Il a 36 ans maintenant. Il n’a pas été en bonne santé toute la saison. Les feuilles de correspondance périmées ne comptent que pour autant.

Et il y a une bonne raison pour laquelle les Giants restent attachés à une approche sans effusion de sang basée sur les matchs. Ce n’est peut-être pas populaire. Mais ça marche pour eux. Sinon, comment expliquez-vous comment une équipe avec une attaque inférieure à la moyenne et deux lanceurs partants à part entière est huit matchs au-dessus de .500 et deuxième au classement des jokers de la NL avec 70% de la saison dans les livres? Les Giants ne peuvent pas déployer Marcus Semien, Corey Seager et Adolis García tous les jours. Compte tenu de leur personnel, ils pensent que leur seule chance est de faire chaque mouvement supplémentaire et de gagner chaque petit match, même si ce ne sont pas les matchs que les fans veulent toujours voir. Sans ces micro-avantages, contre une équipe empilée comme les Rangers, les Giants jouent les cotes de la maison. Et sur le long terme, la maison gagne toujours.

Voici la très sombre nouvelle. Aucune période de la saison n’offre de pires cotes de la maison que cette période de deux semaines. Après que les Rangers et leur meilleure attaque de la ligue aient quitté la ville, les Rays de Tampa Bay arrivent. Ils se classent quatrièmes en points par match. Ensuite, c’est parti pour Atlanta, qui a la deuxième meilleure offensive dans les ligues majeures. Puis à Philadelphie, où les Phillies ont été l’équipe offensive la plus prolifique de la ligue en août (75 points en 11 matchs). Puis les Giants rentrent chez eux pour affronter… les Braves à nouveau.

Le personnel de lanceurs des Giants ne pourra pas contenir ces files d’attente nuit après nuit. Il y aura des jeux qui leur échapperont. Et pour le moment, la gamme des Giants ne semble pas du tout équipée pour suivre le rythme. Les Giants ont permis à un adversaire de marquer au moins sept points en 23 matchs cette saison. Ils ont une fiche de 1-22 dans ces matchs.

Ils n’avaient pas besoin d’autant d’attaque pour gagner vendredi soir, lorsque les Rangers ont compté tous leurs points sur des circuits consécutifs de Nathaniel Lowe et Mitch Garver contre Stripling en sixième manche. Mais les Giants n’ont obtenu que deux coups sûrs contre le gaucher Jon Gray et n’ont mis un coureur en position de buteur qu’au huitième lorsque Patrick Bailey a fait un but sur balles contre Chapman et a avancé sur une paire de lancers sauvages. Sans Heliot Ramos, qui a frappé un double pincé au neuvième plus près de Will Smith et a marqué sur un terrain, les Giants auraient été exclus. Le doublé de Ramos s’est inscrit à 112,7 mph dès le départ. Seul Joc Pederson a frappé une balle aussi fort pour les Giants cette saison.

Pederson n’a pas frappé une balle aussi fort depuis un certain temps, cependant, et c’est devenu un problème courant parmi ceux sur lesquels les Giants comptent le plus pour conduire dans les courses et alimenter les grosses manches. JD Davis a frappé trois fois vendredi. Il est 3 en 20 avec 10 retraits au bâton au cours de ses six derniers matchs. Michael Conforto a frappé un coup de circuit et a un pourcentage de frappe de 0,289 depuis le 9 juin.

Les Giants ont toujours un bon passeur de table avec LaMonte Wade Jr. et ils ont leur gars d’action, Thairo Estrada, de retour à la deuxième place. Wilmer Flores a arrêté vendredi une séquence de 20 matchs consécutifs avec un record personnel et il est l’un des frappeurs les plus productifs des ligues majeures depuis le début du mois de juin. Mais le milieu de la commande ne prolonge pas les rallyes ou ne conduit pas dans les courses. Et les recrues du tiers inférieur de l’alignement ne sont pas là parce qu’elles sont particulièrement douées pour renverser l’alignement non plus. Même avec le retour de Mike Yastrzemski d’une blessure aux ischio-jambiers dès lundi, jusqu’à ce que Pederson, Conforto et Davis commencent à conduire dans les courses, il est difficile d’imaginer que l’attaque des Giants se rapproche à nouveau de la moyenne de la ligue.

« Nous devrons simplement faire mieux pour écraser les lanceurs tôt dans les matchs pour entrer dans la partie centrale des enclos des releveurs », a déclaré Kapler. « Mais nous n’y arrivons pas en devenant tendu. On n’y arrivera pas en stressant. La façon d’être bon dans ces situations est de se détendre davantage, de se balancer un peu plus facilement et d’avoir cette intensité dans votre esprit mais pas dans votre corps.

« Nous avons déjà vu cela. Il n’est pas surprenant que nous traversions une ornière au milieu de la saison car la plupart des équipes le font. Vous restez même à travers ça comme nous le faisons toujours. C’est le bon moment pour se détendre et savoir que nous avons les gars dans la salle qui peuvent y arriver.

Dans une pièce de l’autre côté du stade, Bochy a accroché ses vêtements dans le bureau du directeur des visites pour la première fois depuis qu’il était le capitaine des Padres de San Diego en 2006. Il a agité et incliné sa casquette à la foule lorsqu’il a reçu une ovation debout. dans les présentations d’avant-match. Il a de nouveau fait un signe de la main et s’est tapoté la poitrine après que les Giants aient montré un bref montage vidéo lors de la troisième manche. Mais autant qu’il le pouvait, il était évident que Bochy espérait se fondre dans l’arrière-plan ici. Les seuls membres du personnel des Giants qu’il a accueillis sur le terrain étaient son entraîneur de banc de longue date, Ron Wotus, et le receveur recrue Patrick Bailey, qui l’a interrompu pour dire bonjour.

« Joli joueur. Impressionnant avec les progrès qu’il a réalisés », a déclaré Bochy à propos de Bailey. « Je lui disais que je l’avais vu l’année dernière à Spokane, où j’ai regardé notre équipe A-ball. Il a fait un travail formidable pour eux. Ils en ont un bon là-bas.

Bochy a reconnu les acclamations mais n’a pas semblé les absorber. Après l’envoi émotionnel qu’il a reçu en 2019, son vase était déjà plein de fleurs. Il n’a même pas sorti la carte d’alignement, déléguant plutôt le devoir au manager associé Will Venable. Alors Kapler a répondu en envoyant son entraîneur de banc, Kai Correa, pour faire l’échange. C’était peut-être pour le mieux. Il n’allait jamais être facile pour Kapler de remplacer Bochy, qui était autant aimé pour son charisme facile que pour son succès au championnat.

Quant à la dernière fois de Bochy en tant que manager invité ici avant vendredi soir ? Les Padres ont gagné 10-2 le 10 septembre 2006 – assez loin dans le passé pour que Dave Roberts soit son premier frappeur et Mike Piazza son frappeur de nettoyage.

« N’oubliez pas », a déclaré Bochy vendredi après-midi. « J’ai déjà été dans cette pirogue. »

Mais vendredi était quand même une première pour lui. C’était la première fois que Bochy réussissait contre les Giants alors que Barry Bonds n’était pas sur leur liste de joueurs.

Il y a une raison pour laquelle Bonds a frappé plus de circuits contre les Padres que toute autre équipe. Bochy a rarement émis des obligations une marche intentionnelle. Il considérait Bonds comme quelqu’un que ses lanceurs devaient parcourir sur la pointe des pieds, et non éviter complètement. Il y a de la croissance qui peut avoir lieu lorsqu’un lanceur a du succès dans ces confrontations. Mais vous saviez toujours quand la place de Bonds dans l’ordre arrivait. Il planait sur chaque décision et pesait sur tous les esprits. Les Giants avaient la présence de nettoyage ultime pour semer la peur.

Ils n’ont pas cette présence maintenant. Jusqu’à ce qu’ils puissent signer ou développer ce type de joueur franchisé, ils continueront à jouer pour les marges et les affrontements. C’est leur schéma. Ils doivent rester avec ça.

(Image du haut : John Hefti-USA TODAY Sports)