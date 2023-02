La défaite de Southampton met plus de pression sur Nathan Jones

Southampton est entré dans le match de samedi avec les Wolves qui avaient désespérément besoin d’un résultat.

Après tout, les Saints étaient en bas du classement de la Premier League, à quatre points de la zone de sécurité. Le match était également crucial pour les Wolves, car le club des West Midlands a commencé la journée à seulement deux points des trois derniers.

Le club de la côte sud s’est retrouvé dans une position glorieuse au début du match. La nouvelle recrue Carlos Alcaraz a placé les Saints devant et les Wolves sont tombés à 10 hommes en l’espace de seulement trois minutes.

Malgré l’avantage de l’homme pendant plus d’une heure de temps de jeu, Southampton a en fait perdu la partie.

Les loups ont choqué les Saints avec deux buts en deuxième mi-temps pour récolter les trois points massifs. Un but contre son camp de Jan Bednarek à la 73e minute a égalisé le score. Puis un score tardif de Joao Gomes a scellé l’affaire pour les visiteurs.

La pression monte alors que Jones sent la chaleur

Comme si Nathan Jones ne ressentait pas déjà la chaleur, la perte atroce a mis la pression sur l’entraîneur-chef. Après le match, Jones était plein d’émotions. “C’est vraiment beaucoup d’émotions, mais c’est vraiment décevant”, a déclaré l’entraîneur Sports du ciel dans son interview d’après-match.

“Pour être juste, nous contrôlions totalement le jeu quand [Wolves] avait 11 hommes. Quand ils sont descendus à 10 hommes, j’étais en fait un peu inquiet. Mais je pensais que nous contrôlions le jeu sans problème. Nous étions avant-gardistes, nous étions agressifs. Nous étions une bonne équipe pour être honnête avec vous.

« Puis, quand ils sont descendus à 10 hommes, aucun problème. Ensuite, nous avons eu une chance magnifique de faire 2-0 et nous ne l’avons pas fait. Et puis cela a semblé les galvaniser un peu plus, puis ils ont montré un peu plus de qualité dans le dernier tiers.

Terne finissant une histoire racontée pour les saints

Jones a également souligné le fait que Southampton avait 17 tirs, mais seulement deux cadrés. L’entraîneur n’était clairement pas satisfait de la touche finale de ses joueurs à l’avenir.

“Nous devons montrer un peu plus de qualité et d’instinct de tueur”, a déclaré Jones. « Nous avons eu 17 tirs. Quand on ne prend pas cette chance et qu’on ne met pas les balles au-dessus de la barre, ça va toujours être difficile.

La perte inexcusable pourrait faire pression sur les responsables de Southampton pour qu’ils effectuent un autre changement à ce poste. Ils ont déjà effectué un changement de direction cette saison lorsque Ralph Hasenhüttl a été limogé en novembre.

Néanmoins, Jones a déclaré que le club devait continuer à se battre. « Je ne pouvais pas ressentir plus de pression que je n’en ai subi cette semaine. Nous devons continuer à nous battre », a expliqué Jones.

Crédit photo : IMAGO / PA Images