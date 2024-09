La défaite de Rory McIlroy au championnat PGA est due au talent inspiré de Billy Horschel

Oh, qu’aurait pu être le destin du joueur de 35 ans originaire de Holywood au cours d’une saison qui a donné lieu à trois victoires, mais – en toute honnêteté – pas dans les tournois où il aurait le plus voulu triompher.

Il y a des ratés et des ratés. Certains sont pires que d’autres et le fait que McIlroy se place si régulièrement dans la course est une marque de son excellence incessante.

Cette dernière déception face à l’Américain Billy Horschel devrait être plus facile à encaisser que certaines des autres qu’il a subies cette année.

McIlroy a joué 67 en jouant dans le dernier groupe pour terminer 20 sous le par sans être au meilleur de sa forme. Il a fait preuve de ténacité et de tactique pour rester dans la course et a fait preuve d’un grand talent au box-office pour se créer une chance de victoire.

Son approche impérieuse sur le green du par cinq du 17e trou a été égalée par un putt sensationnel de 46 pieds qui n’a donné lieu qu’au deuxième eagle de la dernière journée sur cet avant-dernier trou.

Soudain, McIlroy a pu gagner grâce à un birdie au dernier trou et s’est retrouvé au milieu du fairway final. L’approche était longue, le tournoi était en jeu, des milliers de personnes regardaient – une véritable fin en tribune.

À quel point ce coup très difficile aurait-il été plus facile s’il avait été le champion en titre de l’US Open, le vainqueur de l’Open d’Irlande ou un médaillé olympique ?

Qui sait ? J’aurais pu, j’aurais dû, j’aurais dû.

Mais on peut penser que l’immense pression de ce moment aurait pu être un peu plus facile à gérer dans cet univers alternatif. En réalité, il semblait nerveux, hanté et ne savourant pas ce moment.

Bien sûr, les apparences peuvent être trompeuses, mais le coup de fer 4 qui en résulta était court et gauche, et il avait la chance de ne pas trouver l’eau. Il ne pouvait que faire le par.

McIlroy a semblé plus calme lors des play-offs et a réalisé deux excellents birdies. Mais Horschel, qui a également terminé avec un 67, a finalement réussi un eagle gagnant depuis une distance d’environ 9 mètres.

Le meilleur joueur du jour a gagné et une fois de plus, il a fallu un talent inspiré pour repousser McIlroy, tout comme cela avait été le cas avec Hojgaard sept jours plus tôt et avec Bryson DeChambeau à Pinehurst lors de l’US Open en juin.

« Inévitablement, vous allez connaître des déceptions », a expliqué McIlroy. « Malheureusement, je commence à m’habituer à ce que vous ressentez et j’espère que la situation va changer. »

Considérant ses performances sur le DP World Tour cette année, McIlroy n’a pas encore terminé en dehors du top 4 sur cinq épreuves, dont une victoire au Dubai Desert Classic en janvier.

Au total, seuls six joueurs ont obtenu de meilleurs scores que lui dans ces tournois. Il en a battu 604 au total. Sa moyenne de 68,71, qui est la meilleure du circuit, se compare très favorablement à la moyenne de 70,95.

L’actuel numéro trois mondial est bien au-dessus de presque tous les autres sur le circuit européen. Il est destiné à remporter un sixième titre à la Race to Dubai en novembre.

Le record de Colin Montgomerie, avec huit Ordres du Mérite, est sérieusement menacé par le roi incontesté du golf européen de sa génération.

« J’ai l’impression d’avoir vraiment un bon niveau de jeu au golf », a déclaré McIlroy alors que les hordes de joueurs de Wentworth se dirigeaient vers la sortie. « Même quand je n’ai pas l’impression de jouer à mon meilleur niveau, je joue suffisamment bien au golf pour avoir toujours une chance. »

Il a le droit de penser ainsi. « Quand je me présente à un tournoi de golf, je sais que les autres doivent me battre pour avoir une chance de gagner », a-t-il déclaré.

« C’est ce que je ressens. C’est donc une très bonne position dans laquelle se trouver. »

McIlroy était à son meilleur niveau lorsqu’il a gagné à Quail Hollow sur le circuit PGA la semaine précédant le championnat PGA des États-Unis en mai. Il n’a pas pu maintenir cette forme à Valhalla et a ensuite connu une conclusion écrasante à Pinehurst le mois suivant.

Avec deux coups d’avance et un jeu brillant, il semblait destiné à mettre fin à une décennie d’attente pour un cinquième tournoi majeur à l’US Open. Mais il a perdu trois coups sur les quatre derniers trous, y compris un petit putt manqué au 16e.

C’était misérable, et cela a été aggravé par le fait que DeChambeau, en difficulté, a réussi à s’échapper miraculeusement d’un bunker pour réussir le par gagnant sur le dernier trou. Un tel résultat aurait pu achever un golfeur moins doué.

Certes, McIlroy n’a pas encore gagné depuis et n’a pas su prendre de risques. Certains de ses échecs ont peut-être laissé des cicatrices sur son visage – il a laissé tomber des tirs en fin de match en Irlande du Nord il y a un peu plus d’une semaine – mais cette défaite contre Wentworth était différente.

En effet, sa performance là-bas a montré qu’il pouvait laisser derrière lui d’amères déceptions et repartir à la conquête du golf. C’est un Chumbawamba golfeur, prêt à être mis à terre mais à se relever.

C’est une bonne raison pour « frapper la caisse » car c’est l’une de ses nombreuses qualités.

« Je suis un meilleur golfeur qu’il y a cinq ans », a conclu McIlroy. « Je le sais. Il s’agit simplement de transformer ces situations difficiles en victoires. »