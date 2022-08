La défaite de Nadal donne un coup de pouce à Medvedev

Nadal a subi une défaite en trois sets contre le Croate Borna Coric lors de son retour à Cincinnati

Le Russe Daniil Medvedev est assuré de se diriger vers l’US Open en tant que numéro un mondial après que Rafael Nadal a été battu lors de son retour de blessure au Masters de Cincinnati mercredi.

De retour pour la première fois depuis qu’il s’est retiré de sa demi-finale de Wimbledon en juillet avec une blessure à l’abdomen, Nadal a subi une défaite en trois sets contre le Croate Borna Coric lors de leur rencontre de deuxième tour, perdant 7-6, 4-6, 6-3 après deux heures, 51 minutes d’action.

Ce fut une belle démonstration de la part de Coric, 25 ans, qui retrouve le chemin de la forme après son retour d’une opération à l’épaule plus tôt cette année.

Le résultat a des implications directes pour Medvedev car le numéro trois mondial Nadal était le seul homme qui pouvait l’usurper au sommet des charts ATP après Cincinnati.

Pour que cela se produise, le champion du Grand Chelem à 22 reprises aurait dû gagner le tournoi, tandis que Medvedev aurait dû se retirer avant les quarts de finale.

Medvedev est déjà dans le troisième tour à Cincinnati et affrontera le Canadien Denis Shapovalov jeudi pour une place dans les huit derniers.

Lire la suite Medvedev se rapproche de la garantie de la première place

Même s’il perd, Medvedev est assuré d’arriver à l’US Open fin août en tant que numéro un mondial, le Russe cherchant à défendre le titre du Grand Chelem qu’il a remporté à New York l’année dernière.

Medvedev profite actuellement d’une 13e semaine au total en tant que leader de l’ATP – étendant son record pour un professionnel masculin russe.

Nadal, 36 ans, était philosophe après sa défaite face à l’ancien numéro 12 mondial Coric, qui affiche désormais un bilan en carrière de 3-2 contre le grand espagnol.

“Évidemment, je n’ai pas joué mon meilleur match” Nadal a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match.

« Historiquement, ce tournoi a été difficile pour moi. Donc, revenant d’une période difficile, [it is] quelque chose de facile à accepter et facile à dire félicitations à Borna, il a mieux joué.

Nadal a révélé que les problèmes persistants de blessure qui l’avaient forcé à se retirer de l’Open canadien la semaine dernière signifiaient qu’il n’avait joué que deux sets d’entraînement avant le Masters de Cincinnati.

“J’ai besoin de pratiquer. Je dois mieux revenir. j’ai besoin de jours [on the court]et c’est la vérité », Nadal a dit.

Lire la suite Une ex-star du tennis réclame des drapeaux ukrainiens lors d’événements américains pour agacer les Russes

Même s’il est tombé au premier obstacle à Cincinnati, peu de gens annuleraient les chances de Nadal à Flushing Meadows – notamment parce qu’il a défié les problèmes de blessure en remportant déjà deux des trois tournois du Grand Chelem proposés cette année.

Nadal est quadruple champion de l’US Open, remportant le titre pour la dernière fois en 2019, lorsqu’il a battu Medvedev dans une épopée en cinq sets.

“Je dois aller de l’avant et commencer à penser à l’énergie que la foule me donne à New York”, Nadal a déclaré, cité par le site Web de l’ATP.

« Je sais que c’est un endroit très spécial pour moi, et j’aime ça. [I’ve had] des moments inoubliables là-bas, et je vais faire de mon mieux chaque jour pour être prêt pour cela.

Coric, quant à lui, passe au troisième tour à Cincinnati, où il rencontrera l’Espagnol Roberto Bautista Agut.