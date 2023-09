La défaite de Miami en US Open Cup sans Messi signale des problèmes à venir

Les choses ne sont tout simplement pas les mêmes quand on ne peut pas compter sur le plus grand footballeur de tous les temps. Alors que la superstar argentine et vainqueur de la Coupe du monde Lionel Messi a été exclu de la liste en raison d’une blessure musculaire, l’Inter Miami s’est effondré 2-1 à domicile contre le Houston Dynamo lors de la finale de l’US Open Cup mercredi.

Messi, l’air sombre et mélancolique lorsque la caméra l’a filmé dans les tribunes après le coup de sifflet final, ne pouvait rien faire d’autre que de regarder son équipe échouer à trouver un moyen de compenser son absence gargantuesque. Couplé à une blessure supplémentaire pour le personnage clé Jordi Alba, Miami est resté apathique pendant la majorité du match de championnat.

Houston, probablement galvanisé par l’annonce de l’indisponibilité de Messi, était de loin la plus proactive des deux équipes au début de la finale. Ambitieux et enthousiaste, le Dynamo a constamment poussé vers l’avant et a dominé grâce à sa dynamique offensive qui a conduit à deux buts dans les 33 premières minutes de Griffin Dorsey et Amine Bassi.

Miami, en comparaison, a été perdue dès le début. L’absence de point focal argentin a également conduit à un manque de cohésion. Le club de Floride était bâclé avec la possession, fragile dans la transition défensive et également médiocre avec bon nombre de ses centres mal chronométrés.

Vous cherchez bien pour le Dynamo dans cette 1ère mi-temps, mais pour l'Inter Miami ? Houston nous avons un problème.

Pas de Messi disponible pour mener les choses à l’avenir, Miami n’a réussi à créer un seul tir qu’à la 42e minute. En tête, l’attaquant Leonardo Campana est apparu isolé tout au long de la première mi-temps.

Le léger côté positif pour le manager Gerardo « Tata » Martino et ses hommes est que les choses se sont améliorées en seconde période, même si c’était trop peu, trop tard. Grâce à l’ajout d’un attaquant plus énergique comme Josef Martínez (entre autres remplacements) dans le mélange, Miami a commencé à se créer plus d’occasions dans le dernier tiers et a finalement réclamé son seul but à la 92e minute de Martinez.

Cela dit, cet objectif finirait par être considéré comme un prix de consolation. Incapable de trouver le fond des filets une deuxième fois, Miami a trébuché sur une défaite 2-1 qui a mis en évidence des problèmes non seulement lors du match de championnat de mercredi, mais également lors de leur tentative de sprint de fin de saison pour les séries éliminatoires de la Coupe MLS.

Il n’y a aucune garantie non plus que Messi rebondisse rapidement.

« Ce n’était pas sage pour lui de jouer [today], c’est clair. Je n’y pense même pas pendant quelques minutes car nous prendrions des risques », a déclaré Martino lors de la conférence de presse d’après-match à propos de la blessure de Messi. « Il jouera sûrement avant la fin du championnat…[but] nous allons définir la situation match par match pour voir quand le staff médical nous dira qu’il est apte à jouer sans courir de risques.

Malgré la petite taille de l’échantillon, il n’est pas surprenant que Miami ne joue pas au même niveau sans Messi. Depuis son arrivée en MLS cet été, le joueur de 36 ans a maintenu un record d’invincibilité lors des 12 matchs toutes compétitions confondues avec Miami auxquels il a participé. En cours de route, il a accumulé un titre en Coupe des Ligues et un total époustouflant de 11 buts et huit passes décisives.

Sans Messi, Martino et ses joueurs n’ont pu décrocher qu’une seule victoire – un résultat serré de 3-2 contre le Sporting Kansas City – au cours des quatre matches où il n’a pas été disponible. En fait, lorsque Messi (et Sergio Busquets et Alba) sont arrivés à la mi-saison, Miami était dernier du classement de la Conférence Est de la MLS.

Le coup de pouce immédiat fourni par Messi a été brillamment dramatique après avoir remporté la Coupe des Ligues et donné à Miami une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires, mais leurs espoirs peuvent encore imploser lors de leurs cinq derniers matches de la saison régulière. Fatigués et épuisés, une longue liste de minutes et de matchs est devenue un obstacle de taille pour les joueurs de Martino. Même avec des ajouts estivaux à succès à l’effectif de Miami, le nombre de matchs allait rattraper l’équipe qui a disputé 16 matches dans trois compétitions en 68 jours.

« C’est vrai qu’au début nous commencions à avoir une équipe qui offrait des réponses, mais nous étions beaucoup plus frais physiquement. Le nombre de matchs ne s’était pas accumulé, le nombre de matchs décisifs ne s’était pas accumulé », a déclaré Martino.

Le chemin à parcourir ne sera pas facile. Même si Messi et Alba récupèrent immédiatement, Miami devra encore traverser une course épuisante lors de ses cinq derniers matches de saison régulière en MLS en 22 jours. Sur ces cinq affrontements, un sera contre le leader du championnat, le FC Cincinnati, et deux nécessiteront des déplacements à Chicago et à Charlotte.

En tentant de se remettre de sa défaite en US Open Cup, Miami n’aura également que peu de marge d’erreur. Bien qu’ils ne soient qu’à cinq points d’une place en séries éliminatoires parmi les neuf premiers de la Conférence Est, toutes les équipes sauf une restent devant eux au classement. Ajouter du kilométrage et du temps de jeu supplémentaires sur une courte période n’aidera probablement pas le groupe qui semblait fatigué dès le début de la finale de mercredi.

« Ce que j’ai vu, c’est une équipe épuisée, c’est la réalité », a déclaré Martino. « À un moment donné, nous allions commencer à subir les conséquences de tant de matchs. »

Et ces matchs ont eu un impact sur leur plus grande star et figure au cours d’une période cruciale.

Il y a quelques mois, lorsque Messi est arrivé pour la première fois à Miami en grande pompe, les dieux du football semblaient d’abord regarder avec bienveillance le joueur et sa nouvelle équipe. En commençant les choses avec un but gagnant digne d’un scénario hollywoodien dans le temps additionnel lors de ses débuts en Coupe des Ligues en juillet, qui a ouvert la voie à un éventuel trophée dans le tournoi, un conte de fées dans le football américain a commencé à s’écrire comme une légende vivante. a considérablement rajeuni l’équipe qui était autrefois la dernière en MLS.

La confiance, l’arrogance et la détermination ont suivi alors que Miami a remporté victoire après victoire avec Messi en tête, mais comme on l’a vu ces derniers jours, l’être sportif presque divin est toujours humain. Ayant besoin de repos après la trêve internationale du début du mois, lorsqu’il a voyagé et marqué pour l’Argentine lors des éliminatoires de la Coupe du monde, le vétéran n’a pas pu retrouver sa pleine forme avec Miami à son retour.

Le 20 septembre, les choses ont changé après qu’il ait dû être remplacé à la 37e minute d’un match contre le Toronto FC. Quittant lentement le terrain après avoir été incapable de continuer à jouer, cela nous rappelle brutalement que la célébrité vieillissante du football n’est pas à l’abri de l’épuisement ou des revers physiques.

Messi devrait revenir jouer dans la dernière ligne droite de Miami dans la course aux séries éliminatoires, mais nous ne savons toujours pas quel rôle il jouera ni les minutes qu’il gagnera dans la fin imminente de la saison régulière. Ce que nous savons, comme nous l’avons vu mercredi et lors des matchs récents, c’est que Miami n’est pas la même sans lui.