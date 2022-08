La défaite de Meijer montre l’intolérance républicaine envers les antagonistes de Trump

Quatre républicains, pour la plupart pressés par des districts défavorablement redessinés, ont décidé de prendre leur retraite plutôt que de se présenter aux élections. Le représentant Tom Rice de Caroline du Sud a été battu en juin par un principal challenger approuvé par Trump qui a qualifié le soutien de M. Rice à la destitution de trahison. Et la représentante Liz Cheney du Wyoming, qui est devenue l’antagoniste en chef de M. Trump et la critique la plus virulente au Congrès en tant que vice-présidente du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’agression du 6 janvier, traîne de loin son principal adversaire approuvé par Trump dans les sondages publics.