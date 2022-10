La défaite de Manchester United met en évidence le besoin de rotation de Ten Hag

La défaite 6-3 de Manchester United dans le derby de Manchester a été un coup dur, mais elle a mis en évidence l’un des problèmes clés de United sous Erik ten Hag, le manque de rotation.

Après 4 victoires successives en Premier League, dont des matchs contre Arsenal et Liverpool, la confiance était au rendez-vous. Le brio de Manchester City a certes contribué à la capitulation dont ont fait preuve les Reds dimanche, mais la sélection de l’équipe a laissé perplexe.

Cela a conduit à un résultat choquant. Beaucoup ont choisi Manchester City pour gagner, bien sûr. Cependant, le score de 6-3 est une faveur pour United, car Anthony Martial a ajouté deux buts tardifs après que Pep Guardiola ait enlevé sa puissance vedette.

Manchester United doit faire jouer ses meilleurs joueurs

L’un des problèmes à Old Trafford ces dernières années a été le fait que les joueurs ont occupé des places de onze de départ en fonction de leur réputation. Ole Gunnar Solskjær aurait joué Marcus Rashford sur une jambe s’il avait pu s’en tirer. En tant que tel, il semble quelque peu contre-intuitif de critiquer Ten Hag.

L’entraîneur néerlandais a récompensé Scott McTominay pour sa remontée en forme avec une longue course dans l’équipe de Manchester United. Cela s’est fait au détriment de la signature estivale, Casemiro. Vous devez admirer la loyauté jusqu’à un certain point. Cependant, dans ce cas, c’était carrément bizarre de ne pas jouer le Brésilien.

Manchester City est clairement la meilleure équipe d’Angleterre, peut-être de toute l’Europe et du monde. La chute de Liverpool en disgrâce a laissé les Blues pratiquement incontestés. S’ils ne remportent pas la Ligue des champions cette saison, Pep Guardiola devrait se poser de sérieuses questions.

Erik Ten Tag garde la confiance de son équipe après leur défaite 6-3 face à son rival de Crosstown, Manchester City. #MyPLMorning | #MUFC pic.twitter.com/1kuJoGmSTt – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 2 octobre 2022

Cela étant dit, lorsque vous affrontez une équipe avec un tel talent, vous devez affronter vos meilleurs joueurs. Casemiro n’est pas un joueur qui va gagner en netteté de match grâce à l’entraînement et à des minutes insignifiantes du banc.

Le Brésilien doit trouver son rythme sur le terrain. Pour cela, il doit commencer les matchs. Vous ne pouvez pas vous adapter à une nouvelle équipe depuis le banc.

Manque de rotation à Manchester United

Le besoin d’un milieu de terrain naturel à Old Trafford est clair depuis un moment. Les fans ont eu du mal à regarder leur équipe persister avec un double pivot de Fred et Scott McTominay. Casemiro est arrivé pour mettre un terme à cela. Le Brésilien a été le meilleur absolu à ce poste au cours des trois dernières années. Il a habilement protégé une défense affaiblie du Real Madrid depuis le départ de Sergio Ramos.

La défense de Manchester United s’est améliorée depuis l’arrivée d’un autre joueur du Real Madrid, Raphael Varane. Lui et son collègue nouveau venu Lisandro Martinez ont remplacé Harry Maguire et Victor Lindelöf.

Vous pouvez vous en tirer sans protéger de manière experte ce couple dans des matchs plus faciles. Cependant, Manchester City n’est pas une occasion où vous pouvez jouer sans milieu de terrain défensif.

Kevin de Bruyne avait tellement d’espace dans la poche entre le milieu de terrain et l’attaque et a pu contrôler tranquillement le jeu. Son décès a trop étendu la défense de Manchester United. De plus, Diogo Dalot n’était pas à la hauteur de la tâche de limiter Jack Grealish.

McTominay et Christian Eriksen étaient tous deux utilisés comme joueurs box-to-box, ce qui est un compliment à leurs rythmes de travail respectifs. Pourtant, une telle stratégie a laissé la défense de United exposée contre l’avant-centre le plus puissant du moment.

L’Ajax a également vu le manque de rotation d’Erik Ten Hag

Les fans de l’Ajax ont notamment critiqué les choix de sélection de l’entraîneur néerlandais à certains moments pendant son mandat. La réticence de Ten Hag à tourner l’a suivi à Manchester United.

On ne peut pas ne pas s’adapter match par match en Premier League. Cela ne fonctionnera tout simplement pas. Manchester United n’a pas raté Casemiro lors d’autres matches, mais le pragmatisme est de mise contre Manchester City.

Les marques du début de carrière de Ten Hag à United sont solides. Des défaites contre Manchester City peuvent se produire, mais l’ampleur du résultat de dimanche était évitable. La période d’installation de Casemiro doit maintenant toucher à sa fin. Erik Ten Hag doit être plus flexible, même si cela ne lui a pas apporté de succès dans le passé.

