La défaite de Man United affecte les fortunes de Leicester, Liverpool et Man City sans nuire à la leur

MANCHESTER, Angleterre – Manchester United a perdu à domicile contre Leicester pour confirmer Manchester City comme champion, mais Ole Gunnar Solskjaer a quitté Old Trafford loin d’être déçu.

Pendant une grande partie des 90 minutes, jouées dans tout, du soleil brillant aux pluies torrentielles, il a regardé un XI de réserve affronter l’une des meilleures équipes de la Premier League. En fait, United n’a été défait que par un but du prétendant de la saison de Luke Thomas et une tête de balle de Caglar Soyuncu.

La victoire 2-1 de Leicester était sa première victoire de haut niveau à Old Trafford depuis 1998 et a donné à l’équipe de Brendan Rodgers un coup de pouce dans la course au football de la Ligue des champions aux dépens de Liverpool, qui se rendra ici en un peu plus de 48 heures. La façon dont James Maddison, Kelechi Iheanacho et Hamza Choudhury sont tombés à genoux lorsque Craig Pawson a sifflé final a tout dit sur la difficulté de leur soirée. C’était une équipe United sans leurs noms de stars, mais qui affichait suffisamment de combat et d’esprit pour compenser.

« Nous avons commencé lentement comme vous vous en doutez car ils n’ont pas eu le temps de se préparer pour le match, mais après avoir marqué, nous n’avions rien à perdre », a déclaré Solskjaer.

« Nous avons joué de très bons trucs, et j’en ai été satisfait. Nous n’avons pas eu trop de temps pour nous préparer, et nous sommes entrés à la mi-temps avec plaisir mais nous ne sommes pas sortis des pièges et ils ont obtenu un but sur corner. cela aurait dû être un lancer. «

Dès que la Premier League a dit à United qu’ils devraient jouer trois fois en cinq jours, Solskjaer a laissé entendre qu’il serait contraint de faire une foule de changements pour la visite de Leicester, et il ne bluffait pas. En tout, il a fait 10 avec l’équipe qui a gagné à Aston Villa dimanche avec seulement Mason Greenwood gardant sa place. Amad Diallo et l’attaquant suédois de 19 ans Anthony Elanga ont tous deux remporté leurs premiers départs en Premier League pour un XI qui coûtait encore plus de 200 millions de livres sterling, et avaient l’assurance de Bruno Fernandes, Paul Pogba, Marcus Rashford et Edinson Cavani sur Le banc.

« Cela ne peut plus être comme ça », a déclaré Solskjaer, luttant toujours pour cacher sa colère face au calendrier choisi par la Premier League suite au report du match de Liverpool en raison des protestations des fans.

« On ne peut pas jouer comme jeudi, dimanche, mardi à jeudi, c’est impossible c’est la raison pour laquelle nous avons fait les changements. C’est du jamais vu. Il est impossible pour les joueurs de performer à ce niveau à partir de jeudi, dimanche, mardi, jeudi. . » L’annonce de l’équipe de United une heure avant le coup d’envoi a provoqué l’indignation de certains fans de Liverpool sur les réseaux sociaux qui ont insisté sur le fait que Solskjaer avait délibérément donné à Leicester un coup de pouce dans la course pour les quatre premiers. Pendant 45 minutes, ils ont été agréablement surpris.

Leicester City a remporté une énorme victoire dans sa quête pour le football de la Ligue des champions, battant un Man United en rotation 2-1 à Old Trafford. Photo de Plumb Images / Leicester City FC via Getty Images

Thomas, 19 ans, a donné l’avance à Leicester après 10 minutes avec une volée magnifiquement guidée dans le coin supérieur, mais après que Mason Greenwood ait marqué son huitième but en 11 matchs pour égaliser cinq minutes plus tard, United était la meilleure équipe.

Ce n’est qu’une fois que les hôtes ont commencé à se fatiguer en seconde période que Leicester semblait susceptible de marquer à nouveau et même alors, c’était sur coup d’arrêt, Soyuncu se mettant entre Nemanja Matic et le remplaçant Rashford pour marquer du coin de Marc Albrighton.

C’est une victoire vitale pour Leicester, qui a rebondi après une défaite désastreuse à Newcastle pour remonter à la troisième place du tableau et, plus important encore, étendre son avance sur la cinquième place de West Ham à huit points. Ils ont besoin de quatre points de leurs deux derniers matchs pour être sûrs du football de la Ligue des champions la saison prochaine et ont également la finale de la FA Cup à Wembley à espérer samedi.

« C’était un pas énorme [towards the Champions League] », a déclaré Rodgers. » Je suis tellement fier de l’équipe. Nous avons bien commencé et Luke a marqué un but incroyable.

« Une fois que nous avons marqué, nous avons été bâclés et avons donné le ballon trop facilement, ce qui les a encouragés. En seconde période, nous avons été bien meilleurs et nous les avons limités.

« Les joueurs ont définitivement dépassé les performances avec toutes les grandes équipes. Maintenant, nous pouvons vraiment profiter de la finale ce week-end. »

La course au titre étant officiellement terminée, la tâche immédiate de Solskjaer est de s’assurer la deuxième place, de remporter la Ligue Europa, puis de trouver un moyen de combler l’écart avec City la saison prochaine. Pour le Norvégien, la réponse est simple.

« Si vous voulez relever le défi avec eux, nous devons renforcer notre équipe », a-t-il déclaré.

« Félicitations à eux. Ils ont connu une saison fantastique. Je suis très heureux de mes garçons qui ont atteint les 10 derniers jours avec une équipe de Manchester City devant nous et qui sont salués comme les meilleurs d’Europe. » la prochaine étape et il se peut que nous ayons besoin de quelques autres [signings] pour renforcer l’équipe. «