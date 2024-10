La défaite de l’USMNT contre le Mexique montre qu’il y a beaucoup de travail à faire sous l’ère Mauricio Pochettino : points à retenir

La défaite 2-0 contre le Mexique mardi soir a rappelé la quantité de travail qui attend l’équipe nationale masculine des États-Unis et son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino.

Pochettino a subi sa première défaite à la tête des États-Unis, et ce n’était pas joli. Le Mexique a contrôlé une grande partie du match et les États-Unis ont été impuissants en attaque. Les Américains n’ont généré aucun tir au but en première mi-temps, tandis que le Mexique a semblé beaucoup plus énergique et dangereux devant une salle comble à l’Estadio Akron de Guadalajara.

Ce résultat a mis fin à une séquence de sept matchs sans défaite pour les États-Unis. La défaite a également mis fin à une séquence de quatre matchs sans défaite pour les Américains sur le sol mexicain – ils avaient une fiche de 1-0-3 lors des quatre affrontements précédents au Mexique.

Raúl Jiménez a donné l’avantage au Mexique à la 22e minute avec un coup franc qui a trouvé la lucarne supérieure. César Huerta a doublé l’avantage à la 50e minute lorsque Jiménez a glissé le ballon loin de son ancien coéquipier de Fulham, le défenseur central américain Tim Ream, au sommet de la surface américaine et a trouvé Huerta pour une finition facile à bout portant.

Une victoire à domicile contre le Panama il y a quelques jours a apporté une touche d’optimisme au début de l’ère Pochettino. Mais même avec l’absence de nombreux joueurs clés au Mexique, le résultat de mardi soir rappelle qu’il s’agit toujours de l’équipe éliminée en phase de groupes de la Copa America. L’embauche d’un coach n’est pas un remède miracle. Il y a encore beaucoup de travail à faire – et des profondeurs qui doivent être identifiées et développées.

Quels changements avons-nous constatés au sein de l’USMNT ?

Mark McKenzie a été exclu tardivement de la formation de départ en raison d’une blessure à l’aine, Miles Robinson étant entré dans le XI pendant l’échauffement. Robinson, 27 ans, faisait partie de la liste de la Copa America mais n’a pas joué. Il a débuté cet été dans l’équipe olympique américaine en tant que joueur excédentaire.

Robinson a été impliqué dans la préparation du premier but du Mexique lorsqu’il a mis le ballon sous pression profondément dans le tiers défensif de l’USMNT et a choisi de dégager le ballon au milieu du terrain plutôt que d’essayer de revenir sur Matt Turner. Le Mexique a remporté la tête sur son dégagement et a contré, puis a commis une faute dans un endroit dangereux et Jiménez a enterré le coup franc pour mener 1-0.

Robinson remplaçant McKenzie n’était que le deuxième changement de Pochettino dans son groupe de départ, bien qu’imprévu. Sinon, c’était la même composition que lors de la victoire contre le Panama, avec Malik Tillman remplaçant Christian Pulisic, qui a quitté le camp plus tôt pour retourner à l’AC Milan.

Pulisic était l’un des cinq joueurs à avoir quitté le camp plus tôt, certains en raison d’une blessure et d’autres pour gérer les minutes. Ce groupe comprenait Weston McKennie, Ricardo Pepi, Marlon Fossey et Zack Steffen. Leurs absences – ainsi que celles d’autres joueurs réguliers qui n’ont pas été appelés en raison d’une blessure ou qui ont abandonné en raison d’une blessure – ont ouvert la possibilité à d’autres joueurs de faire bonne impression, a déclaré Pochettino cette semaine.

« C’est vraiment important pour les (autres) joueurs car je pense qu’ils vont avoir la possibilité de jouer, de montrer leur qualité », a déclaré Pochettino lundi lors de sa conférence de presse de la première journée. « Pour nous, c’est un autre jeu à apprendre, à apprendre en groupe, (en tant que) joueur individuel… nous avons besoin de ce type de jeu pour ressentir l’adversité, pour sentir que nous allons rivaliser, pas seulement avec l’équipe qui est devant (de nous), mais avec l’ambiance que nous devons gérer, et cela va augmenter notre expérience.

Beaucoup de ces occasions ne se sont présentées qu’en seconde période, et elles auraient peut-être dû se présenter plus tôt. Les États-Unis ont semblé lents et bâclés en première mi-temps et le Mexique a pris le contrôle du match et l’a conservé pendant presque toutes les 45 premières minutes. Les États-Unis n’ont réussi aucun tir en première mi-temps pour la première fois en 25 matchs, remontant à un match amical d’avril 2023 contre le Mexique, selon TruMedia.

Quels joueurs ont fait bonne ou mauvaise impression ?

Le Mexicain Raúl Jiménez compte-t-il ? Parce que si c’est le cas, il se sentait bien en première mi-temps.

Pour les États-Unis, en revanche, il n’y avait pas grand-chose à apprécier. Il serait probablement injuste de distinguer un seul joueur, car aucun d’entre eux ne s’est démarqué des autres dans une performance globalement médiocre. Il manquait de présence et de contrôle au milieu de terrain, à la fois dans l’incapacité de l’équipe à s’emparer du jeu avec le ballon et à défendre efficacement lorsqu’elle ne l’avait pas.

A la mi-temps, Pochettino a procédé à deux changements à la recherche d’une étincelle : Alejandro Zendejas est entré à la place de Yunus Musah et Kristoffer Lund à la place d’Antonee Robinson. Après l’heure de jeu, trois autres remplaçants sont entrés en jeu : Tanner Tessmann, Haji Wright et Brandon Vazquez. Auston Trusty a été le dernier remplaçant des États-Unis à la 83e minute.

Les deux équipes ayant effectué plusieurs changements, le rythme du match a ralenti et les États-Unis ont pu récupérer le ballon plus souvent, mais le Mexique est resté compact défensivement et n’a pas laissé se développer quoi que ce soit de trop menaçant. Vazquez a peut-être fait l’impression la plus positive. Il a donné aux États-Unis leur premier et unique tir cadré à la 79e minute.

La plus grande impression de ce match : les États-Unis ont tiré une réelle valeur de leur rivalité sur la route. Un trop grand nombre de matches amicaux américains se sont déroulés à domicile ou sur des sites neutres. Les Etats-Unis ont eu une véritable leçon devant une foule hostile avec un arbitre qui avalait souvent son coup de sifflet. Ce fut un changement rafraîchissant pour cette équipe, et même si le résultat n’a pas été bon, le match à Guadalajara a constitué une expérience importante.

Quelle est la prochaine étape pour l’USMNT ?

Les États-Unis disputeront les quarts de finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF en novembre.

Après que le Costa Rica et le Suriname se soient imposés mardi soir, le peloton était composé de huit : Mexique, Canada, États-Unis, Panama, Costa Rica, Jamaïque, Suriname et Honduras. La CONCACAF publiera son classement mis à jour dans les prochains jours pour déterminer les confrontations du match.

Si le classement ne change pas – les États-Unis occupent la troisième place derrière le Mexique et le Canada, et une défaite contre le Mexique n’augmentera pas leur score – les États-Unis affronteront la Jamaïque en quarts de finale. Les autres affrontements seront Mexique-Honduras, Canada-Suriname et Panama-Costa Rica.

Les États-Unis joueront le match retour de ce match aller-retour à Saint-Louis le 18 novembre.

(Photo : Manuel Velasquez Figueroa / USSF / Getty Images pour USSF)