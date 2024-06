La défaite de l’USMNT contre la Colombie a été un véritable embarras

Samedi après-midi, trois heures avant d’écrire une histoire différente et ignoble, l’équipe nationale masculine des États-Unis a annoncé un onze de départ historique : chaque titulaire a joué pour une équipe de club du Big 5, marquant la première fois que l’USMNT a jamais commencé un tel départ. une programmation. C’est un indicateur du haut niveau de talent du programme, ainsi que du niveau d’ambition avec lequel l’équipe devrait fonctionner. À quoi ressembleraient les États-Unis avec leur programmation époustouflante ? Aussi surclassés qu’ils l’ont été lors de la plupart des matchs contre de bonnes équipes sous Gregg Berhalter.

Les États-Unis ont perdu 5-1 lors d’un match amical pré-Copa America contre la Colombie, qui représentait l’un des tests les meilleurs et les plus pertinents avant le tournoi. Los Cafétéros n’a pas perdu depuis plus de deux ans et a battu le Brésil et l’Espagne au cours des sept derniers mois. C’était le genre d’amitié qui donnait l’impression, d’une certaine manière, qu’elle comportait de réels enjeux. La Colombie est l’étalon parfait pour mesurer les progrès prétendument énormes de l’USMNT au cours des huit dernières années. L’USMNT a connu une Copa America respectable en 2016, remportant un match à élimination directe et terminant quatrième après avoir perdu le match pour la troisième place contre la Colombie. Ils ont joué ce tournoi avec principalement des vétérans de la MLS, et ils n’ont pas failli troubler la Colombie ou l’Argentine, qui les ont fumés 4-0 en demi-finale. Comment se comporteraient-ils huit ans plus tard, avec l’USMNT alignant une formation nettement plus prestigieuse ?

Les États-Unis ont semblé dépassés et dominés pendant toute la durée du match, et la Colombie n’a eu besoin que de cinq minutes pour prendre l’avantage après qu’Antonee Robinson ait inexplicablement joué un ballon qui se dirigeait directement vers Jhon Arias. Il y a eu des moments isolés de compétence et Tim Weah a marqué un but. Cela n’avait pas d’importance. Non seulement la Colombie était plus meurtrière devant le but, mais elle semblait être la seule équipe à savoir comment elle voulait vraiment jouer. Ils ont permis aux États-Unis d’avoir leurs petites périodes de possession insignifiantes, ils ont laissé leurs joueurs cool et talentueux cuisiner dans l’espace, et ils ont exercé une pression sur les parties les plus faibles de la construction américaine et se sont jetés sans pitié sur les erreurs inévitables.

Bien que chaque but soit soumis à d’innombrables moments de hasard étranges, un score aussi criard que 5-1 n’est pas toujours révélateur d’un match nul. complet coup de pied au cul. Les États-Unis semblaient avoir leur place sur le terrain. Leurs bons joueurs ont récupéré le ballon au milieu de terrain. Ils ont enchaîné de belles séquences de passes. Christian Pulisic avait l’air rusé et intelligent sur l’aile. D’une certaine manière, cependant, un score de 5-1 est presque plus décevant en raison de l’apparence normale des États-Unis. La Colombie est sans doute l’équipe la plus talentueuse et elle avait le meilleur joueur sur le terrain, mais cela n’aurait jamais dû se révéler aussi laid que la défaite 4-0 contre l’Argentine lors de la Copa America 2016. C’était une question d’organisation et d’intensité, les États-Unis étant poussés à jouer d’une manière qu’ils n’auraient pas dû jouer par une équipe qui savait exactement comment les punir pour cela.

Il est facile, et je pense en fin de compte correct, de blâmer Berhalter, même si les joueurs ont également gâché cela. L’entraîneur n’a rien à voir directement avec le bobo de Robinson, ni avec le coup de pied aérien de Rafael Borré 13 minutes plus tard. « C’était juste comme s’ils attendaient que nous fassions une erreur et qu’ils nous tuent ensuite en transition. » Pulisic a dit Après le match. « C’est exactement ce qui s’est produit encore et encore. Nous étions loin du niveau auquel nous devons jouer si nous voulons gagner des matchs avant la Copa America. » J’ai lu cela principalement alors qu’il appelait ses coéquipiers, même si je voudrais souligner que les États-Unis ont jamais été au niveau souhaité par Pulisic sous Berhalter.

L’équipe a présenté un bilan de 5-7-6 contre les 20 meilleures équipes au cours des six années de règne de Berhalter, avec quatre de ces victoires contre le Mexique et une contre l’Iran lors de la Coupe du monde. En dehors de la pépinière de la CONCACAF, ce n’est pas une équipe sérieuse, et ils ne semblent pas vraiment avoir fait beaucoup de progrès depuis la Copa America 2016, ou sans doute la Coupe des Confédérations 2009. La dernière fois qu’ils ont concédé cinq buts, c’était lors de la finale de la Gold Cup 2009 contre le Mexique, et la fois précédente, c’était en 1990, lorsqu’ils avaient perdu contre une nation qui n’existe plus (la Tchécoslovaquie). Lorsque l’arc de votre échec s’étend bien plus loin que celui de votre succès, quelque chose est brisé. Berhalter a tellement survécu que je doute qu’il soit licencié même si l’USMNT participe à la Copa America. Il soulignera à quel point son équipe est jeune et la présentera comme un travail en cours, et les États-Unis lanceront la prochaine Coupe du Monde sans rien apprendre.