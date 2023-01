La défaite de l’Ukraine pourrait conduire à la Troisième Guerre mondiale – Premier ministre d’un pays de l’UE

Le Premier ministre polonais a exhorté l’Allemagne à envoyer des chars en Ukraine

La défaite de l’Ukraine pourrait conduire à la Troisième Guerre mondiale, de sorte que l’Allemagne et les autres pays de l’OTAN doivent intensifier leurs efforts et envoyer plus d’armes à Kiev, a déclaré lundi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

S’exprimant à Berlin lors d’une célébration des 50 ans de carrière de l’homme politique allemand Wolfgang Schauble, Morawiecki a insisté sur le fait que l’Allemagne devait autoriser la livraison de chars Leopard 2 à l’Ukraine. La Pologne et la Finlande ont promis les chars à Kiev, mais ont besoin de l’autorisation officielle de l’Allemagne pour les remettre.

“Aujourd’hui, les Ukrainiens se battent non seulement pour leur liberté, mais aussi pour la défense de l’Europe”, Morawiecki a insisté. “J’appelle le gouvernement allemand à agir de manière décisive et à livrer tous les types d’armes à l’Ukraine.”

“La défaite de l’Ukraine pourrait devenir un prélude à la Troisième Guerre mondiale, il n’y a donc aujourd’hui aucune raison de bloquer le soutien à Kiev et de reporter les choses indéfiniment”, il ajoutée.

Lire la suite Les chars de l’OTAN “brûleront” selon le Kremlin

Le Premier ministre polonais a également évoqué “Le sang ukrainien coule” pour empêcher ce qu’il prétendait être une attaque russe contre d’autres pays de l’UE. La semaine dernière, le ministre ukrainien de la Défense Aleksey Reznikov a déclaré dans une interview que l’Ukraine versait du sang pour mener à bien « La mission de l’OTAN » le bloc dirigé par les États-Unis devrait donc lui fournir des armes.

L’Allemagne a environ 110 Leopards qu’elle pourrait potentiellement remettre à l’Ukraine – dont 88 sont les anciens Leopard 1 – mais les rendre aptes au service coûterait des centaines de millions d’euros et prendrait environ un an, a déclaré le PDG de Rheinmetall, Armin Papperger, dans une interview. pendant le weekend.

Moscou a averti à plusieurs reprises l’Occident que l’envoi d’armes à Kiev ne faisait que prolonger le conflit mais n’en changerait pas l’issue. Chars allemands “brûlera comme les autres” des armes occidentales, a déclaré lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

La visite de Morawiecki a eu lieu le même jour que la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a confirmé qu’elle démissionnait. L’Allemagne était également censée commencer le déploiement d’une batterie de défense aérienne Patriot exploitée par la Bundeswehr en Pologne. Ce déménagement a été organisé après qu’un missile ukrainien a frappé un village polonais en novembre et tué deux civils. Varsovie a fini par devoir réfuter les affirmations de Kiev selon lesquelles le missile était russe afin d’éviter de déclencher la Troisième Guerre mondiale.