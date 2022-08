La défaite de Liz Cheney dans le Wyoming alimentée par Trump

Liz Cheney a perdu mardi soir. La question est de savoir si c’était une bataille ou une guerre.

Le destin politique immédiat du membre du Congrès du Wyoming pour trois mandats était couru d’avance ; les sondages publics ont toujours eu Cheney à la traîne de son adversaire Harriet Hageman, soutenu par Donald Trump, et les grandes marges – 65 à 31% avec 59% des votes rapportés – n’ont pas non plus été une surprise.

Au lieu de cela, Cheney avait cherché à caractériser sa race comme faisant partie d’une lutte existentielle pour la démocratie américaine qui l’opposait à Trump. Sa publicité de clôture mettait en vedette son père, l’ancien vice-président Dick Cheney, s’adressant directement à la caméra et insistant sur le fait que “dans les 246 ans d’histoire de notre nation, il n’y a jamais eu un individu qui représente une plus grande menace pour notre république que Donald Trump”.

Dans ses remarques après sa défaite mardi, Cheney est revenue sur ce message, montrant sa volonté de cibler Trump et les républicains qui l’encouragent. “Il y a deux ans, j’ai remporté cette primaire avec 73 % des voix”, a-t-elle déclaré. “J’aurais facilement pu refaire la même chose. Le chemin était dégagé. Mais il aurait fallu que j’accepte le mensonge du président Trump sur les élections de 2020. Il aurait fallu que je permette ses efforts continus pour démêler notre système démocratique et attaquer les fondements de notre république. C’était un chemin que je ne pouvais pas et ne voulais pas prendre.

Cheney a fait référence à plusieurs reprises à la guerre civile et a établi des comparaisons avec le climat politique actuel aux États-Unis. “Notre nation fonce, une fois de plus, vers la crise, l’anarchie et la violence”, a-t-elle déclaré. Elle a ensuite apparemment déclaré la guerre à une grande partie du Parti républicain – qui a nommé des candidats qui ont fait écho aux fausses affirmations de Trump concernant les élections de 2020 à travers le pays – en ajoutant: “Aucun Américain ne devrait soutenir les négationnistes pour un poste de véritable responsabilité.”

Cheney a reçu ses applaudissements les plus forts vers la fin de ses remarques lorsqu’elle a dit à la foule : « J’ai dit depuis le 6 janvier que je ferai tout ce qu’il faut pour que Donald Trump ne soit plus jamais près du bureau ovale. Et je le pense.

En revanche, un porte-parole de Trump a publié une vidéo éditée sur Twitter de l’ancien président dansant sur le hit de la fin des années 1960 “Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye”.

Un conflit interne de longue date entre les factions du Parti républicain du Wyoming a profondément marqué la façon dont les électeurs de l’État de Cowboy se sont décidés sur la course de Cheney. Mais il a attiré l’attention nationale en tant que référendum sur la position de Trump et son influence au sein du GOP. Après tout, Cheney, la fille de l’ancien vice-président et ancien président de la House Republican Conference, avait des références conservatrices apparemment impeccables – à l’exception, bien sûr, de son opposition virulente et virulente à Trump au lendemain de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Elle était l’une des 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer l’ancien président et est devenue une apostate totale lorsqu’elle est devenue vice-présidente du comité du 6 janvier.

Dans cette optique, la perte de Cheney est certainement un revers pour les forces de Never Trump au sein du Parti républicain, mais laisse le combat en cours du membre du Congrès du Wyoming pour faire de Trump persona non grata au sein du GOP non résolu. Cheney aura cinq mois de plus pour poursuivre son travail au sein du comité du 6 janvier sans campagne au-dessus de sa tête. Ensuite, alors qu’Achab poursuivait Moby Dick après avoir quitté le Pequod pour une baleinière, elle pourra continuer à cibler Trump en tant que citoyen privé même sans son siège au Congrès.

Cheney a encore renforcé son profil national au cours des deux dernières années en tant que principal opposant républicain à Trump et pourra s’appuyer sur un éventail de grands donateurs opposés à Trump ainsi qu’un formidable trésor de guerre de campagne avec plus de 7 millions de dollars encore disponibles. quelques semaines seulement avant la primaire. Que ce soit via un super PAC ou une campagne présidentielle kamikaze ou autre chose, Cheney a plus d’options que le républicain anti-Trump typique qui quitte le Congrès pour un concert d’information par câble.

Alors que Cheney a réaffirmé “je suis une républicaine conservatrice” dans ses remarques de mardi, elle s’est présentée à un public non partisan de tous les Américains opposés à Trump. “Déterminons que nous nous tiendrons ensemble, républicains, démocrates, indépendants, contre ceux qui détruiraient notre république.”

Les facteurs locaux ont compté dans la course de mardi. Le Wyoming a connu un conflit interne de longue date entre un établissement du GOP plus traditionnel et une nouvelle garde plus ardemment conservatrice au sein du parti. Cheney, en tant que fille d’un ancien vice-président, était destinée par naissance à être dans le premier camp. Elle avait aussi des bagages personnels. Sa croisade contre Trump a aliéné les habitants du Wyoming non seulement parce qu’ils étaient des fidèles inconditionnels de MAGA, mais parce qu’il semblait qu’elle négligeait les principaux problèmes locaux et paroissiaux pour les projecteurs nationaux. Les publicités de Hageman n’ont pas seulement frappé Cheney pour être anti-Trump; ils ont également utilisé cela comme un moyen d’indiquer que le titulaire de trois mandats était déconnecté des électeurs. Cheney avait également soulevé la colère des républicains locaux en 2013 lorsqu’elle avait lancé une campagne primaire avortée contre le sénateur sortant Mike Enzi, qui était fortement axée sur son héritage familial.

Cheney est le premier titulaire fédéral du Wyoming à perdre une primaire depuis qu’un autre descendant politique, William Henry Harrison III, a perdu sa primaire pour le Congrès en 1968. Alors que Harrison avait une généalogie politique notable (son grand-père et son arrière-arrière-grand-père ont tous deux servi de président), il n’avait pas grand-chose d’autre en commun avec Liz Cheney. L’ancien gouverneur du Wyoming, Mike Sullivan, un démocrate, l’a qualifié de “sorte de maillon faible” et ne pense pas qu’il y ait “une comparaison” avec Cheney, pour qui il a changé son inscription au parti pour voter mardi.