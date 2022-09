La défaite de Liverpool contre Naples “un cookie difficile à accepter”

Jurgen Klopp a déclaré qu’il devait “réinventer” son équipe de Liverpool après avoir subi un martèlement 4-1 aux mains de Naples lors de son match d’ouverture du groupe A de la Ligue des champions mercredi.

Interrogé sur ce qui n’allait pas avec son équipe, Klopp a répondu: “Tout [wrong] est évident, mais pourquoi c’est arrivé, je ne peux pas répondre maintenant, laissez-moi y réfléchir. C’est un cookie vraiment difficile à prendre, mais je dois le prendre.”

Liverpool a été dominé en première mi-temps et a eu la chance de n’être mené que 3-0 à la pause et l’Allemand, qui a remporté la compétition avec Liverpool en 2019 et les a menés à la finale la saison dernière, a déclaré qu’il y avait beaucoup à réparer.

“Un peu, on dirait, nous devons nous réinventer, donc il manque vraiment beaucoup de choses, pas dans tous les jeux mais maintenant”, a déclaré Klopp. “La partie amusante est que nous devons le faire au milieu d’une saison de Premier League et d’une campagne de Ligue des champions.

“Nous devons trouver une configuration pour être bien meilleurs dans à peu près tout.”

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, s’en va après la défaite de son équipe contre Naples en Ligue des champions. Getty Images

Cette saison, Liverpool a également perdu contre Manchester United en Premier League et fait match nul avec Fulham, Crystal Palace et Everton. .

Dans la chaleur du sud de l’Italie, cependant, Liverpool a produit sa pire performance de la campagne, avec même un manque de pression de base en défense et au milieu de terrain.

“C’est vraiment difficile à encaisser, ce n’est pas si difficile à expliquer quand on regarde le match”, a déclaré Klopp. “OK, tout d’abord, Naples a fait un très bon match, nous non, c’est la première explication de la défaite.

“Ils ont marqué un penalty et en ont raté un autre, mais les deux prochains buts, nous avons servi sur une plaque et nous devrions mieux défendre. Nous n’étions pas compacts défensivement ou offensivement. Jusqu’à Thiago [Alcantara] entré sur le terrain, je ne me souviens pas d’une situation de contre-pression, nous étions trop larges.”