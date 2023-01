La défaite de Liverpool contre Brighton est “un point bas” et “la pire” de ma carrière, selon Jurgen Klopp

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a décrit la défaite 3-0 de samedi contre Brighton comme la pire de sa carrière d’entraîneur.

Les Reds ont été bien battus par l’équipe de Roberto De Zerbi à l’Amex et ont maintenant perdu six fois en Premier League cette saison.

Solly March a marqué deux fois en seconde période et Danny Welbeck en a ajouté un autre en fin de match pour donner à Brighton une première victoire à domicile contre Liverpool en 60 ans.

“Massivement frustré. Félicitations à Brighton, ils ont joué un super match contre un mauvais adversaire. Nous n’étions vraiment pas bons aujourd’hui et je ne me souviens pas d’une bonne phase, période ou autre”, a déclaré Klopp à Premier League Productions après le match.

“Nous avons essayé d’aider les garçons avec une formation différente, mais cela n’a pas fonctionné du tout. Ma responsabilité, je le sais. J’ai essayé de le changer à nouveau en seconde période, mais nous étions complètement du mauvais pied.

“À certains moments, cela semblait trop facile pour Brighton, l’organisation avait complètement disparu. C’était trop facile. C’était tout simplement trop facile et vous ne pouvez pas revenir dans ce match.”

Et il a ajouté: “Je ne me souviens pas d’un pire match, pas seulement à Liverpool, et c’est ma responsabilité. C’est un point bas.”

La dernière défaite de Liverpool les voit tomber sous Brighton à la huitième place du tableau.