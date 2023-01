La défaite de Liverpool contre Brentford montre pourquoi ils n’ont aucune chance de se classer parmi les quatre premiers sans nouveau milieu de terrain, déclare Jamie Carragher | Nouvelles du football

Jamie Carragher pense que Liverpool n’a “aucune chance” de terminer dans le top quatre sans un nouveau milieu de terrain après que la défense qui a été “une pagaille toute la saison” ait été coupée à plusieurs reprises lors de leur défaite 3-1 contre Brentford lundi.

L’équipe de Jurgen Klopp a été maîtrisée par Brentford au Gtech Community Stadium, ratant la chance de gravir les échelons et les laissant sixièmes de la Premier League. Leur ancien défenseur estime qu’une grande amélioration est nécessaire pour faire partie des quatre premiers.

“Cela a été un thème de Liverpool toute la saison”, a déclaré Carragher Sports du ciel. “Dès que l’intensité d’un match augmente, ils ne peuvent pas faire face. Ils doivent jouer un type de jeu plus lent car dès que ça va vite, ils ne sont pas aux courses, ils ne peuvent pas suivre.

“Liverpool doit dépenser 200 millions de livres sterling”

“Ce n’est plus une équipe de Jurgen Klopp maintenant”

“Record absolument impardonnable”

“Ce résultat est arrivé”

“Liverpool a eu un problème toute la saison contre des équipes physiques. C’est une équipe, ne l’oublions pas, qui se targue de dire que l’intensité est notre identité. Ils ne peuvent plus y faire face en ce moment. Cela ressemble à un vieillissement l’équipe arrive à la fin.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la victoire 3-1 de Brentford contre Liverpool en Premier League



Bien que le succès de Liverpool repose sur leur recrutement impressionnant, Carragher est frustré que les problèmes au milieu de terrain n’aient pas été résolus – et craint qu’ils ne se transforment en une équipe qu’il ne reconnaît pas en conséquence.

“Je ne sais pas ce qui est arrivé à Liverpool en termes de milieu de terrain. Liverpool a acheté un milieu de terrain en quatre ans et demi à Thiago. Il revient les hanter maintenant.

“Thiago n’est pas un problème si les deux autres sont pleins d’énergie et arrêtent les contre-attaques. Les gens parlent de Jude Bellingham mais Liverpool n’a pas de problème pour aller de l’avant, ils ont besoin d’un joueur pour empêcher l’opposition de les traverser.

“Harvey Elliott et Fabio Carvalho sont de grands joueurs techniques mais ils ne ressemblent pas aux joueurs de Jurgen Klopp. Fabinho vieillit. Jordan Henderson n’a pas l’énergie d’un ancien, James Milner.

“Le comité de transfert et Jurgen Klopp ont été loués plus que n’importe quel département de dépistage ou de recrutement dans le football mondial. C’est sur eux.

“Pour permettre à une équipe qui concourait pour quatre trophées la saison dernière de se battre pour le top quatre parce que le milieu de terrain n’a eu qu’une seule signature en quatre ans, ils courent absolument à bout de souffle. Comment cela a-t-il pu se produire ?

“Ils ont signé Cody Gakpo. Si Liverpool pense qu’il peut se classer parmi les quatre premiers sans signer un milieu de terrain dans cette fenêtre, il n’a aucune chance.

“Quand je regarde Liverpool maintenant, et certainement au milieu de terrain, j’ai l’impression que l’équipe de Jurgen Klopp se transforme en quelque chose d’autre.

“La seule équipe que cela me rappelle, c’est quand j’ai joué contre Arsenal sous Arsène Wenger. Oui, c’était une grande équipe de football. Mais leur rythme et leur physique réels, les équipes ne pouvaient pas y faire face. Ensuite, cette équipe s’est transformée en quelque chose de vraiment technique et ils n’ont plus jamais gagné.

“Je ne sais pas s’il y a une influence de Pep Lijnders, qui est le numéro deux de Klopp et qui a également son mot à dire sur ce qui se passe, peut-être une façon de penser hollandaise, d’amener les joueurs sur le ballon, de penser que Liverpool doit garder peaufiner les choses parce que les gens y sont habitués.

“Pour moi, dès la première minute de l’ère de Klopp contre Tottenham, les équipes sprintaient sur tout le terrain. Quand je ne vois pas Liverpool sprinter et fermer maintenant et qu’ils jouent toujours avec cette ligne haute, c’est comme si ce n’était pas un Liverpool équipe.

“Ce n’est plus une équipe de Jurgen Klopp maintenant et je veux savoir pourquoi.”

“Liverpool doit dépenser 200 millions de livres sterling”

Carragher pense que le problème du milieu de terrain nécessitera des dépenses importantes sur le marché des transferts s’il doit être résolu.

“Liverpool va devoir devenir gros cet été. Vous pensez à ce que Manchester United et Chelsea ont dépensé cet été et ils ne sont toujours pas proches, donc cela vous montre les fonds dont vous avez besoin pour concourir au sommet de la ligue.

“Liverpool année après année a vendu quelqu’un et acheté quelqu’un, mais c’est maintenant un cas où Liverpool doit dépenser 200 millions de livres sterling et je ne dis pas cela parce que c’est le secret du succès. Beaucoup d’équipes dépensent de l’argent et ce n’est pas nécessairement le cas. travail.

“Liverpool doit signer trois joueurs de milieu de terrain, je dirais. Pas nécessairement tous pour jouer. Mais Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain sont en fin de contrat, tout comme James Milner. L’âge de Thiago, qui se blesse beaucoup, Jordan Henderson et Fabinho.

“Liverpool a besoin de trois joueurs de milieu de terrain et ils vont être au moins 40 ou 50 millions de livres sterling chacun. Aussi important qu’un Jude Bellingham est un type Georginio Wijnaldum qui peut protéger les quatre arrières et empêcher les gens de courir vers cette défense.

Nous parlons de Virgil van Dijk comme l’un des meilleurs au monde depuis cinq ans et maintenant nous disons qu’il n’est pas à son meilleur. Mais je ne pense pas que ce soit un joueur complètement différent. Peu importe à quel point vous êtes bon en tant que défenseur, mais si vous n’avez pas de protection, vous n’avez aucune chance.”

“Absolument impardonnable”

Cela était évident à Brentford, où la vulnérabilité de Liverpool n’était que trop familière.

“Ce n’est pas nouveau pour Liverpool sur le plan défensif. Ils ont été en pagaille toute la saison. C’est tellement facile de passer au milieu d’eux. Je pense qu’ils ont concédé plus de grosses occasions que toute autre équipe de Premier League cette saison, ce qui est absolument impardonnable.”

En fait, les statistiques révèlent que deux équipes de Premier League ont concédé plus de grandes chances – mais aucune d’entre elles ne s’affronte en haut du tableau. La différence entre Liverpool et le reste des six premiers est énorme à cet égard.

L’équipe de Klopp a désormais concédé 51 occasions franches en Premier League cette saison. Incroyablement, c’est plus de deux fois plus que n’importe laquelle des cinq équipes au-dessus d’eux dans le tableau.

“Ça se passe trois ou quatre fois par match”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le but contre son camp d’Ibrahima Konate a donné à Brentford la tête de leur victoire contre Liverpool



Le premier but de Brentford était en fait un but contre son camp d’Ibrahima Konate, mais il est venu après un corner qu’Alisson a été contraint de concéder, après avoir refusé Bryan Mbeumo en tête-à-tête. L’attaquant avait couru derrière Van Dijk et était passé dans le canal droit.

“C’est la première fois qu’ils encaissent un but sur corner cette saison mais ce n’est pas la première fois qu’ils sont contrés et c’est de là que vient le corner.

“Je pensais que c’était un manque de rythme de la part de Virgil van Dijk, mais il n’a tout simplement pas réglé ses pieds. Van Dijk n’était tout simplement pas prêt pour ce ballon derrière, puis il part d’un départ arrêté.

“Même lorsqu’ils étaient à leur meilleur, l’opposition passait une fois par match. Maintenant, cela se produit trois ou quatre fois par match. Ils se sont tellement donnés à faire si souvent cette saison.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Yoane Wissa a doublé l’avantage de Brentford sur Liverpool avec une tête



Le deuxième but était de la tête de Yoane Wissa, un joueur qui avait déjà vu deux buts refusés, le deuxième quelques instants plus tôt. Une fois de plus, c’était une route familière vers le but car il a trouvé de l’espace au second poteau avec Trent Alexander-Arnold pas assez proche.

“Si vous regardez à nouveau Trent Alexander-Arnold au deuxième poteau, Ollie Watkins a marqué un but comme celui-ci contre lui pour Aston Villa il y a quelques matchs”, a expliqué Carragher. “Il est dans la mauvaise position, il s’inquiète de ce qu’il y a derrière lui.”

Klopp a fait trois changements à la mi-temps et cela a un peu aidé.

“Il a dû faire des changements parce que c’était à 45 minutes inacceptables de Liverpool. Andy Robertson, avec son énergie et sa poussée fulgurante sur ce côté gauche, a apporté quelque chose en cinq minutes qui manquait malheureusement dans cette première mi-temps.”

Mais tout espoir d’un retour à Liverpool a été sapé par une autre erreur défensive. Konate était inhabituellement faible lorsqu’il tentait de repousser les attentions de Mbeumo et l’homme de Brentford a parfaitement dépassé Alisson.

“Ce résultat est arrivé”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Bryan Mbeumo a ignoré Ibrahima Konate pour marquer le troisième but de Brentford



“C’était un autre exemple de l’endroit où ils n’étaient pas capables de faire face physiquement. La grande question était de savoir si Brentford allait en obtenir un autre lors de la contre-attaque. Cela s’est produit maintes et maintes fois avec Liverpool cette saison.”

Où cela laisse-t-il Liverpool? Les deux victoires précédentes ont peut-être masqué leurs problèmes car Carragher a estimé qu’ils avaient eu la chance de battre Leicester la semaine dernière. “Vendredi, Liverpool a eu de la chance de repartir avec n’importe quoi, vraiment”, a-t-il ajouté.

“Ce résultat arrive. Liverpool a obtenu des résultats sans jamais avoir l’air convaincant. J’ai l’impression que ce genre de résultat va être là toutes les quatre ou cinq semaines. Je ne pense pas que cela va changer d’ici le fin de saison.

“Ils ont l’air de marquer beaucoup de buts, c’est ce que je dirais. Mais ils ont aussi l’air d’encaisser des buts. Pour le neutre, ils sont divertissants. Mais je pense toujours que Liverpool a beaucoup à faire s’il Je veux obtenir cette place parmi les quatre premiers.”

Débutant au milieu de terrain.