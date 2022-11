La défaite de l’Iran ne devrait pas gâcher l’aventure d’une vie du pays de Galles : sixième jour de la Coupe du monde

“Vive Gareth Bale !” » chanta le chant des supporters du Pays de Galles, alors que la rame de métro se rapprochait de plus en plus du stade Ahmad bin Ali. Leurs fans étaient moins nombreux que ceux qui avaient fait le court voyage dans le golfe Persique depuis l’Iran, mais ils étaient déterminés à se faire entendre.

Au contraire, il n’est pas impossible qu’il y ait en fait plus de supporters gallois au Qatar que de supporters anglais – ils ont certainement semblé plus visibles, de toute façon. Pas étonnant, étant donné qu’il s’agissait de leur première Coupe du monde depuis 1958 – personne ne voulait manquer ça, et ils ont profité au maximum du voyage. Alors que l’ère Bale touche à sa fin, la qualification pour le prochain tournoi reste une inconnue.

Ils ont rencontré un pays généralement amical – ceux qui dirigent les supporters dans les stades et les différents sites d’hébergement ont fait de leur mieux pour être accueillants, tout comme les locaux. “Le pays attend ce moment depuis 12 ans”, nous a-t-on dit dans le métro.

Extrêmement décevant, un certain nombre de supporters du Pays de Galles se sont fait retirer des chapeaux arc-en-ciel par la sécurité avant leur match d’ouverture contre les États-Unis, mais des chapeaux rouges, jaunes et verts aux couleurs galloises étaient toujours visibles à l’extérieur du stade avant ce match contre l’Iran. .

(Crédit image : futur)

Certains de ces fans gallois avaient rejoint FFT sur le chemin du match depuis notre hébergement pour la nuit dans un village portacabin à Zafaran, à côté du circuit de Formule 1 de Lusail au nord de Doha.

Les transports publics ont été relativement bien organisés lors de ce tournoi – le métro dessert la plupart des stades, et un grand nombre de bus gratuits ont également été mis en place entre les sites et les différents villages d’hébergement, ainsi que le centre-ville.

FFT ont testé deux types d’hébergement différents cette semaine, dans une ville qui manquait de chambres d’hôtel et a donc dû trouver des solutions non conventionnelles – parmi lesquelles des bateaux de croisière, ainsi que des villages d’appartements, des tentes, des portacabins, voire des caravanes.

Les choses semblaient se dérouler plutôt bien dans le village d’appartements d’Al Janoub, au sud de Doha, où des centaines d’employés étaient disponibles 24h/24 et 7j/7 pour servir le grand nombre de visiteurs.

Au village de portacabin, les choses étaient plus chaotiques – FFT est arrivé pour s’enregistrer à 2 heures du matin (le dernier match de la journée se termine vers minuit, heure locale), seulement pour trouver une longue file d’attente de personnes essayant de faire de même. Les chambres étaient toujours nettoyées par le personnel sur place et ne sont devenues disponibles qu’à 3h30 du matin pour FFT – même plus tard pour d’autres, dont beaucoup étaient privés de sommeil et de plus en plus en colère.

Un homme solitaire se tenait derrière la réception de fortune, répondant plainte après plainte, donnant l’impression qu’il était submergé par tout cela – presque comme s’il réalisait qu’essayer de faire un hôtel temporaire avec des centaines de portacabins n’était pas une si bonne idée après tout. Ce n’était pas le seul soir où il y avait de telles files d’attente pour l’enregistrement tard le soir.

“J’ai même vu un gars encore mettre une pancarte plus tôt”, a déclaré un invité américain. “Mec, c’est le sixième jour.”

Lorsque nous avons finalement obtenu la clé de notre chambre et pris une vidéo de 10 secondes de la file d’attente sur notre téléphone, deux membres du personnel sont sortis de nulle part, nous ont informés que “Monsieur, le tournage n’est pas autorisé dans cette zone”, et ont insisté pour que nous le supprimions. .

Une fois sur place, le portacabin lui-même était bien : un lit, le wifi, une unité de climatisation portable, tout ce dont nous avions besoin, mais pas exactement le luxe pour 165 £ la nuit, avec des prix d’hébergement étonnamment élevés partout dans cette Coupe du monde.

FFT sont ici depuis lundi, affrontant le Pays de Galles contre les États-Unis depuis les tribunes, lorsque les hommes de Rob Page ont travaillé dur jusqu’à ce que Kieffer Moore entre en jeu à la mi-temps et change tout.

Cette nuit-là, Bale a égalé Chris Gunter en tant que créateur d’apparition record du Pays de Galles, bien que pour la plupart, le joueur de 33 ans ait probablement l’une de ses performances les plus décevantes sous le maillot des Dragons.

“Il est trop lent – à chaque fois qu’il a eu le ballon, il l’a donné”, a déclaré un fan près de nous en seconde période. “Il est f ** ked, faites-le descendre”, était le point de vue moins mesuré d’un autre.

Heureusement, cela ne s’est pas produit, et Bale était toujours sur le terrain pour gagner, puis marteler le penalty qui a donné au Pays de Galles un point vital, et leur a donné une chance décente de qualification, en entrant dans ce match avec l’Iran. Gagnez contre une équipe qui a perdu 6-2 contre l’Angleterre lors de son premier match, et l’équipe de Page serait potentiellement au bord des 16 derniers.

Il est vite devenu évident, cependant, que ce n’était pas tout à fait la même équipe iranienne qui avait perdu si généreusement contre l’Angleterre.

(Crédit image : futur)

Ensuite, le patron Carlos Queiroz a estimé que les manifestations politiques en cours chez lui distrayaient son équipe – d’autant plus que les médias leur demandaient constamment de les commenter. Queiroz a même confronté un journaliste qui a interrogé l’attaquant Mehdi Taremi à ce sujet lors de la conférence de presse d’avant-match pour ce match contre le Pays de Galles.

Les joueurs iraniens ont refusé de chanter leur hymne national contre l’Angleterre – cette fois, ils l’ont fait, bien qu’à contrecœur et apparemment à contrecœur, tandis que les supporters iraniens se moquaient des tribunes et qu’un autre supporter du pays asiatique a été aperçu devant la caméra en train de pleurer tristesse de la situation.

Lorsque le match a commencé, l’Iran avait l’air beaucoup plus concentré et déterminé que contre l’Angleterre – avançant autant que possible, puis mettant le ballon dans le filet grâce à un mouvement fluide terminé par Ali Gholizadeh, seulement pour que VAR le règle. hors-jeu.

Le Pays de Galles avait déjà eu sa chance lorsque le tir de Moore a été arrêté, mais leurs fans étaient occupés à se flétrir sous la chaleur – ils avaient été placés dans la partie du stade qui était directement exposée au soleil de l’après-midi.

Malheureusement, l’arène dans son ensemble était loin d’être pleine – au moins un quart de la salle de 45 000 places semblait vide au coup d’envoi, la plus éloignée de la capacité de tous les matches auxquels nous avons assisté jusqu’à présent dans ce monde. Coupe, même si elle a semblé se remplir d’une quantité raisonnable pendant le match lui-même.

L’élan initial de l’Iran s’est calmé, et le Pays de Galles a largement eu le meilleur de la première mi-temps sans menacer massivement – entrant dans l’intervalle avec 66% de possession.

Au début de la seconde mi-temps cependant, ils ont eu un énorme lâcher-prise – le stade a éclaté dans une ferveur iranienne après que Sardar Azmoun a couru sans faute et a frappé le poteau droit, puis Gholizadeh a tiré contre le poteau gauche quelques secondes plus tard, avant Wayne

Hennessey a sauvé la tête d’Azmoun du rebond.

À l’Euro 2020, le Pays de Galles a fait match nul lors de son match d’ouverture contre la Suisse, puis a produit une superbe performance incisive lors de la victoire contre la Turquie – ce n’était pas vraiment le cas ici.

Encore une fois, Bale n’avait pas l’impact sur le match que le Pays de Galles aurait pu espérer, pas entièrement habitué à commencer deux fois en quatre jours ces jours-ci. Bien que les Dragons aient eu le meilleur de la possession, c’est l’Iran qui a semblé beaucoup plus dynamique lorsqu’il a récupéré le ballon dans les zones avant.

Page est rapidement passé à quatre à l’arrière, amenant Brennan Johnson et Dan James en tant qu’hommes larges, mais l’Iran semblait toujours le plus susceptible de sortir de l’impasse, Hennessey effectuant un bel arrêt pour nier Saeid Ezatolahi. Pourtant, ce sont les supporters iraniens qui ont fait presque tout le bruit, sous le regard inquiet des supporters gallois.

L’arrivée de Joe Allen sur le terrain après une blessure a provoqué un bref revirement, alors que l’effort de Ben Davies a été renversé, mais est ensuite venu le renvoi de Hennessey à la 86e minute pour avoir chargé sa ligne et abattu Taremi – si un défenseur de couverture l’a à peu près sauvé d’un rouge carton pour faute professionnelle, la jambe haute dans le visage de l’attaquant a suffi à transformer le carton jaune initial en rouge après un contrôle VAR.

Dans un match, le Pays de Galles savait qu’il pourrait bien avoir besoin de gagner pour progresser dans le groupe. Du coup, ils ont dû tenir le coup avec 10 hommes pendant 13 minutes – y compris les neuf minutes obligatoires de temps d’arrêt – juste pour assurer un match nul.

Ils n’y parvenaient pas : à la huitième minute supplémentaire, Rouzbeh Cheshmi renvoyait le sous-gardien Danny Ward pour enfin sortir de l’impasse. Trois minutes plus tard, alors que le jeu continuait toujours, Ramin Rezaeian ajoutait une seconde sur la contre-attaque.

La joie était sans limite parmi les supporters iraniens tout autour du stade, célébrant avec un bruit assourdissant. Les fans du Pays de Galles se sont tenus dans un silence stupéfait, dévastés par le résultat.

Les chances de qualification du Pays de Galles dépendent désormais de la victoire sur l’Angleterre lors de son dernier match de groupe et d’autres résultats pour aller de l’avant – ce ne sera pas facile, mais ils n’abandonneront pas.

Quoi qu’il arrive, leurs partisans ont vécu une expérience qu’ils n’oublieront jamais de leur vie.

“Viva Gareth Bale”, ont-ils chanté avant le match. S’ils veulent trouver un chemin improbable dans les 16 derniers, Bale devra peut-être livrer quelque chose d’assez spécial mardi.