La défaite de l’Allemagne est un rappel douloureux pour l’USMNT : « Nous avons encore beaucoup de travail à faire »

EAST HARTFORD, Connecticut – On pourrait pardonner à Matt Turner d’avoir des flashbacks.

La dernière fois que le gardien américain a affronté une grande équipe européenne alors qu’il jouait pour son pays, c’était il y a presque un an, lors de la Coupe du Monde au Qatar, lorsque les Pays-Bas éliminaient les Américains avec une victoire 3-1 – le même score avec lequel le quadruple L’Allemagne, championne du monde, a battu les États-Unis lors du match amical de samedi dans la Nouvelle-Angleterre détrempée.

Les États-Unis ont pris un meilleur départ cette fois-ci, en prenant une avance de 1-0 grâce à un but individuel sensationnel en première mi-temps de l’attaquant vedette Christian Pulisic. Mais à la fin, encore une fois, un adversaire supérieur a infligé à Turner, Pulisic et au reste de l’USMNT une défaite de plusieurs buts et une autre dure confrontation avec la réalité.

« De petits moments auraient pu faire une grande différence pour nous lors de la Coupe du Monde, et c’est un peu la même histoire », a déclaré Turner après la compétition de samedi. « Nous voulons rivaliser avec des équipes comme celle-ci et pas seulement rivaliser et pouvoir les battre. Je pense que nous avons encore beaucoup appris. »

Toute la semaine précédant l’exhibition, les hôtes ont évoqué l’importance de ce match dans la préparation de la Coupe du monde 2026, que les États-Unis co-organiseront avec leurs voisins continentaux, le Canada et le Mexique. Non seulement les Allemands possèdent l’un des bassins de joueurs les plus riches et les plus talentueux du sport, mais ils jouaient pour la première fois sous la direction du nouveau manager Julian Nagelsmann. Ils cherchaient également désespérément une bonne performance après une série de mauvais résultats au cours de la dernière année.

Mais les Allemands ont été négligents dès le début. Cependant, une fois lancés en seconde période, les Américains, comme l’a dit le défenseur Chris Richards, « chassaient un peu l’ombre ».

« C’est un peu comme voir un accident de train arriver, mais on ne pouvait pas vraiment s’en éloigner », a déclaré Richards. « C’est un peu ce que l’on ressent à certains moments. »

Il y avait néanmoins quelques points positifs pour l’équipe locale. La dernière défaite face à un ennemi véritablement planétaire a mis fin à un cycle de Coupe du monde. Alors que le prochain événement phare du football est encore dans plus de deux ans, celui-ci, en théorie du moins, peut être utilisé comme un précieux rappel de ce qu’il ne faut pas faire contre une équipe qui peut et punira toute erreur immédiatement et avec une cruauté dévastatrice.

« La vitesse à laquelle ces équipes de haut niveau peuvent jouer, les combinaisons qu’elles peuvent jouer dans des espaces très restreints, c’était important d’apprendre », a déclaré l’entraîneur américain Gregg Berhalter lorsqu’on lui a demandé quelles leçons il pouvait tirer de cette défaite. « Il s’agit d’apprendre de ces moments et de comprendre que nous devons y rester pendant chaque minute du match pour avoir une chance. »

De son propre aveu, le résultat a terni un peu l’éclat de la frappe de Pulisic.

« Ce n’est pas la même sensation que lorsque vous remportez une victoire, évidemment », a déclaré Pulisic, tout en admettant que l’effort était « à la hauteur de certains de mes meilleurs buts avec l’équipe nationale ».

En tant que l’un des membres les plus expérimentés de l’équipe américaine, Pulisic sait mieux que quiconque à quel point les Allemands peuvent être bons à leur époque. Cela n’a pas échappé au joueur de 25 ans, qui a débuté sa carrière professionnelle avec le titan de la Bundesliga, le Borussia Dortmund.

« Ils ont des joueurs incroyables, surtout en transition », a-t-il déclaré. « Je veux dire, je pense qu’il y a certainement certaines choses que nous pouvons éviter en ce qui concerne la perte du ballon dans certaines zones du terrain qui nous ont fait mal. Mais ils ont été bons. Ils ont été bons en remportant beaucoup de deuxièmes ballons aujourd’hui et en transition. Il faut leur donner du crédit. »

Il y a peu de victoires morales dans le sport. Et pour une équipe qui a beaucoup parlé de la façon dont battre des équipes comme l’Allemagne est crucial pour réaliser une course en profondeur en 2026, en accordant trois buts sans réponse après avoir mené 1-0. L’USMNT n’aura cependant pas trop de temps pour panser ses blessures, pas avec un autre test difficile en magasin mardi contre le Ghana à Nashville.

Il n’est pas irrespectueux de suggérer que les Black Stars représentent un recul significatif par rapport à l’Allemagne. Mais ils ne sont pas en reste non plus. Les États-Unis doivent être performants tant sur le plan offensif que défensif, de manière cohérente, pour terminer la fenêtre internationale d’octobre sur une bonne note. C’est un autre match amical, mais soudain, il y a une certaine pression pour répondre. Voilà comment il devrait être. Plus de 10 mois après sa sortie de la Coupe du monde, l’USMNT a vécu samedi un autre rappel douloureux de ce qu’il faut pour réussir au plus haut niveau.

« Ce n’est pas exactement ainsi que les Pays-Bas [game] joué, mais oui, de la même manière, bien sûr », a déclaré le défenseur Tim Ream. « Nous allons analyser et regarder la vidéo, mais il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons faire mieux, beaucoup de choses que nous pouvons améliorer et beaucoup de choses sur lesquelles travailler pour pouvoir concourir pendant 90 minutes, pas seulement 45.

« Nous avons encore beaucoup de travail à faire. »

