La défaite de la France n’entame pas la course magique du Maroc à la Coupe du monde

L’entraîneur marocain Walid Regragui a déclaré que la défaite 2-0 de son équipe en demi-finale contre la France lors de la Coupe du monde n’enlève rien à tout ce qu’ils ont fait pour y arriver et a montré qu’ils ne sont pas loin des plus hauts niveaux du football mondial.

L’équipe africaine, qui a remporté son groupe puis a battu l’Espagne et le Portugal en huitièmes de finale pour préparer la demi-finale contre les champions en titre, a connu une crise de blessures avant le match décisif de mercredi, mais Regragui a déclaré qu’il n’y avait pas de place pour des excuses.

“Nous avons donné le maximum, c’est le plus important”, a déclaré Regragui. “Nous avons eu des blessés, nous avons perdu [Nayef] Aguerd à l’échauffement, [Romain] Saïss, [Noussair] Mazraoui [during the game]mais il n’y a pas d’excuses.

“On a payé la moindre erreur. On n’est pas bien rentré dans le match, on a eu trop de déperdition technique en première mi-temps, et le deuxième but nous tue, mais ça n’enlève pas tout ce qu’on a fait avant.”

L’entraîneur marocain Walid Regragiu console ses joueurs après leur défaite en Coupe du monde face à la France. Getty Images

Theo Hernandez a ouvert le score en moins de cinq minutes pour la France, mais l’équipe réorganisée de Regragui a riposté vigoureusement pour mettre les titulaires sous pression jusqu’à ce que le but du remplaçant Randal Kolo Muani à la 79e minute mette fin au match.

Regragui a déclaré qu’il avait changé sa tactique défensivement pour essayer de faire face à la vitesse des ailiers français, et cela a largement porté ses fruits jusqu’à ce que Kylian Mbappe livre une brillante course tardive pour préparer le vainqueur.

“Lors d’une Coupe du monde, c’était peut-être un peu trop loin”, a ajouté l’entraîneur marocain. “Pas en termes de qualité ou de tactique, mais physiquement, nous avons manqué ce soir. Nous avons trop de joueurs qui étaient à 60% et ils le sont depuis quelques matchs maintenant.

“Aujourd’hui, nous avons eu beaucoup de possession de balle et ils nous ont punis quand nous avions le ballon. Félicitations à la France, nous allons les soutenir maintenant.”

Le Maroc affronte désormais la Croatie lors des éliminatoires pour la troisième place samedi, tandis que la France cherche à redevenir championne de la Coupe du monde en affrontant l’Argentine lors de la finale de dimanche.

“Ce sera difficile sur le plan mental”, a déclaré Regragui. “Je donnerai des opportunités à ceux qui n’ont pas participé, et nous essaierons de décrocher la troisième place.

“L’important, c’est que nous ayons présenté un bon look à notre équipe, et que le football au Maroc ne soit pas loin des meilleurs niveaux.”

Des informations de Reuters ont été utilisées dans cette histoire.