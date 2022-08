La défaite de Chelsea contre Southampton souligne le besoin de Tuchel de signatures défensives: réaction, notes

Chelsea a subi une défaite 2-1 à Southampton alors que les luttes de début de saison se poursuivaient pour l’équipe de Thomas Tuchel.

Bien que Raheem Sterling ait donné l’avantage aux Blues à la 23e minute, les Saints ont égalisé cinq minutes plus tard sur le but spectaculaire de Romeo Lavia, 18 ans.

C’est alors dans le temps d’arrêt de la première mi-temps que l’équipe locale a pris une avance qu’elle n’abandonnerait pas grâce à un effort détourné d’Adam Armstrong.

Voici notre réaction à l’affrontement de mardi en Premier League au St. Mary’s Stadium.

Réaction rapide

1. La perte renforcera-t-elle l’appel à signature de Tuchel ?

Ce fut une mauvaise soirée pour Chelsea. Southampton a enregistré sa première victoire à domicile contre les Blues depuis mars 2013 et ils en ont également profité. Raheem Sterling a ouvert le score après un départ brillant mais dès que Romeo Lavia a égalisé d’une belle frappe cinq minutes plus tard, Chelsea a commencé à jouer en lui-même.

Décousue au milieu de terrain, émoussée en attaque, cette soirée a remis en cause la décision de Thomas Tuchel d’utiliser un système en 4-2-2-2 qui ne semblait pas convenir aux joueurs à sa disposition. Si c’est ainsi qu’il veut jouer à l’avenir, Chelsea doit vraiment être actif sur le marché des transferts.

Ils envisagent de faire venir un attaquant et un ailier – Pierre-Emerick Aubameyang, Anthony Gordon et Wilfried Zaha sont parmi leurs cibles – et un affichage comme celui-ci, qui n’est pas leur première sortie médiocre de la campagne, devrait aiguiser les esprits. à deux jours du mercato.

Les copropriétaires Todd Boehly et Behdad Eghbali étaient tous deux présents ici pour en être les témoins directs. Cela pourrait finir par être une bonne chose à long terme.

2. Fofana peut-il résoudre les problèmes défensifs de Chelsea ?

Le succès de Tuchel à Chelsea a été fondé sur la résilience défensive. Lors de ses 50 premiers matches en tant qu’entraîneur-chef, les Bleus ont gardé 31 draps propres, plus que toute autre équipe des cinq grands championnats européens au cours de la même période. Jusqu’à présent cette saison, ils n’ont pas réussi à enregistrer un seul jeu blanc, concédant huit fois à ce jour – un record seulement meilleur que quatre clubs (Southampton, Crystal Palace, AFC Bournemouth et Leicester City).

Il y avait des circonstances atténuantes ici étant donné que Reece James était absent pour cause de maladie, et Kalidou Koulibaly et Marc Cucurella sont toujours en train de s’adapter après leurs déménagements estivaux respectifs de Naples et de Brighton. Mais une grande partie du succès de Tuchel est venue avec un dos à trois et dans une défense à quatre, Thiago Silva a souvent semblé exposé et combiné avec Cesar Azpilicueta sur le côté droit de la défense, Chelsea a semblé trop souvent vulnérable dans ce canal.

Wesley Fofana doit achever son déménagement de 75 millions de livres sterling de Leicester dans les prochains jours – c’est une grande demande pour un jeune de 21 ans d’assurer immédiatement la stabilité, mais le prix élevé laisse présager un impact immédiat.

Les luttes défensives ont été en partie à blâmer pour les crachotements de Chelsea jusqu’à présent cette saison. Steven Paston/PA Images via Getty Images

3. Les mystères de Ziyech et Pulisic s’approfondissent

Hakim Ziyech a fait un premier départ surprise de la saison sur la côte sud, quelque chose de plus inattendu étant donné que l’Ajax Amsterdam est au milieu de négociations visant à tenter de le ramener aux Pays-Bas. Ziyech a été jeté dans un rôle de milieu de terrain central à la suite de la suspension de Conor Gallagher et de la blessure aux ischio-jambiers de N’Golo Kante et n’avait pas l’air à l’aise, bien qu’il ait duré plus longtemps que Ruben Loftus-Cheek, qui a été retiré à la mi-temps pour Mateo Kovacic.

Christian Pulisic s’est vu accorder une sortie de 24 minutes en tant que remplaçant, sa cinquième apparition consécutive sur le banc, mais celui-ci est venu à l’arrière droit, une position qu’il n’appellerait guère sa meilleure. Chelsea est jusqu’à présent réticent à autoriser Pulisic, qui est devenu frustré par le manque de temps de jeu régulier dans son rôle préféré. Une réservation à la 80e minute pour une faute cynique a à peine allégé son humeur dans un camée décevant. En fait, la soirée a résumé le malaise dans lequel les deux joueurs se retrouvent avec la date limite qui approche à grands pas.

Notes des joueurs

Southampton : Bazunu 7, Walker-Peters 7, Bella-Kotchap 7, Salisu 7, Perraud 7, Ward-Prowse 7, Lavia 8, Diallo 7, Elyounoussi 7, Armstrong 8, Adams 7.

Sous-titres : Aribo 6, Djenepo 6, Lyanco 6.

Chelsea : Mendy 6, Azpilicueta 5, Koulibaly 6, Silva 6, Cucurella 6, Loftus-Cheek 5, Jorginho 5, Mount 7, Sterling 7, Ziyech 5, Havertz 5.

Sous-titres : Kovacic 6, Pulisic 5, Broja 6, Chilwell 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Roméo Lavia, Southampton

Il est devenu le premier joueur né en 2004 à marquer un but en Premier League, mais sa performance était bien plus que cela : résilient et combatif hors de possession, réfléchi et incisif avec.

Le pire : Jorginho, Chelsea

Battu bien trop facilement par Lavia pour le but d’Adam Armstrong et n’a pas réussi à injecter de rythme dans le jeu de Chelsea. Remplacé avec 24 minutes à faire.

Moments marquants

Le cœur des supporters des Saints s’évanouit pour Roméo.

Oh Roméo 😍 pic.twitter.com/3bDIAgL5mA — Southampton FC (@SouthamptonFC) 30 août 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“Ce n’est pas assez de gagner des matches à l’extérieur, ce n’est pas assez de jouer 20-25 minutes au niveau que nous voulons. C’est trop facile de nous déséquilibrer, de nous battre, de nous confondre. C’est trop facile. C’est s’est produit contre Leeds. Nous devons comprendre pourquoi et trouver des solutions.” – L’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel, à la BBC

“Nous avons gagné une fois à l’extérieur à Chelsea depuis que je suis ici, c’était il y a quatre ans, mais à domicile pas avant un moment et il était temps de prendre quelque chose.” — L’entraîneur de Southampton Ralph Hasenhuttl

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Romeo Lavia est devenu le premier joueur né en 2004 à marquer en Premier League. À 18 ans et 236 jours, le jeune Belge est le quatrième plus jeune Saint à avoir marqué un but en Premier League.

– C’était la deuxième fois que Chelsea traînait à la mi-temps cette saison. (Également lors de leur défaite 3-0 contre Leeds). Ils n’ont pas eu de tels matchs au cours de la saison 2021-22.

– Depuis la saison 2017-18, les équipes championnes ont perdu en moyenne 18,8 points par saison. Jusqu’à présent dans la saison 2022-23, Chelsea a déjà perdu 8 points après cinq matches.

Suivant

Chelsea : Les Bleus sont de retour à Stamford Bridge ce samedi pour accueillir West Ham United avant d’ouvrir la phase de groupes de la Ligue des champions au Dinamo Zagreb mardi prochain.

Southampton : Les Saints rendent visite aux Wolverhampton Wanderers à Molineux samedi.