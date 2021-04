C’était censé être la nuit de Chadwick Boseman.

Après avoir parcouru la majeure partie de la saison des récompenses, Boseman était l’un des favoris pour gagner aux Oscars de dimanche. Il était censé gagner pour la carrière mémorable qu’il avait eue, pour les rôles de signature que nous ne verrons jamais, et pour le personnage de «Ma Rainey’s Black Bottom» qui englobait tout ce qu’il faisait si bien dans un joueur de cornet arrogant et compliqué.

Les Oscars, qui annoncent généralement son premier prix – le meilleur film – en dernier, semblaient même prédire une victoire de Boseman en faisant du prix du meilleur acteur la finale. (Fait amusant: l’Académie a terminé avec la meilleure image chaque année depuis 1948, à l’exception de 1972 lorsque Charlie Chaplin a clôturé la soirée avec un prix honorifique.) Pourquoi les Oscars ne termineraient-ils pas son spectacle en honorant tout ce que l’artiste bien-aimé a fait dans son carrière avant sa mort en août dernier, trop jeune à 43 ans après une longue bataille contre le cancer du côlon?

Mais non. Anthony Hopkins, qui a réalisé une performance exceptionnelle dans « The Father », a gagné. (Et il n’était pas là pour accepter, apportant une cérémonie déjà étrange à un clunker d’un anticlimax.) La performance de Hopkins était digne d’un Oscar, peut-être dans une autre année. Voici la chose: nous allons revoir cette légende hollywoodienne. On ne peut pas en dire autant de Boseman.

Nous ne l’avons pas eu pendant très longtemps, même si ce que Boseman a fait en moins d’une décennie était une réalisation incroyable et singulière que l’Académie a eu la chance de célébrer mais qui a été décevante. Il a incarné, et n’a jamais imité, un trio d’icônes noires: Boseman nous a fait ressentir la haine et le racisme auxquels était confrontée Jackie Robinson («42» en 2013), la première joueuse noire de la Major League Baseball; il a suscité l’enthousiasme en chantant et en dansant en tant que James Brown («Get On Up» de 2014), le parrain de l’âme lui-même; et il a embrassé la croisade pour les droits civiques du jeune avocat Thurgood Marshall (le «Marshall» de 2017) avant de devenir juge à la Cour suprême.

Ces rôles l’ont mis sur la carte. Et puis Boseman est devenu un super-héros hollywoodien, apportant la culture africaine aux masses tout en étant également une pierre de touche pour la communauté noire. Il est apparu dans quatre films Marvel, notamment dans le titre de meilleur film et le phénomène mondial «Black Panther». Avec sa représentation nuancée et passionnée d’un dirigeant et protecteur africain naviguant dans des troubles personnels dans des circonstances extraordinaires, Boseman a capturé les cœurs et les esprits du monde entier en donnant le «Wakanda pour toujours!» saluer.

Il a également tout amélioré grâce à sa présence. Boseman a apporté la profondeur nécessaire au film de football « Draft Day » jouant une perspective enflammée de la NFL, a rendu le thriller policier « 21 Bridges » regardable à lui seul, et dans le film de guerre de Spike Lee « Da 5 Bloods » l’année dernière, l’équipe de l’ère vietnamienne de Boseman le leader n’était pas encore tellement à l’écranune présence charismatique et obsédante partout.

Son autreLe rôle de 2020, cependant, s’est avéré être un moment fort. Le musicien de session de Boseman, né dans le Mississippi, Levee était un fleuret à la mode et égocentrique pour le chanteur de blues de la force de la nature de Viola Davis dans le jeu des années 1920 «Ma Rainey», une adaptation de la pièce d’August Wilson. Levee voulait jouer ses chansons le sien façon, créer des chansons pour le sien propre groupe et a essayé de se rapprocher des producteurs de musique blancs pour y arriver.

Levee est considéré comme un gars qui fait des côtes à ses camarades du groupe (et n’aime pas quand ils le récupèrent), mais avec un monologue, Boseman crée un homme vraiment complexe à partir de Levee alors qu’il plonge dans sa propre histoire de témoin du viol de sa mère par les hommes blancs comme un enfant et la mission ultérieure de vengeance de son père. C’est une scène brûlante et dynamique qui n’a d’égale que la tragique finale du film – une autre scène qui fait ressortir le meilleur de Boseman.

Je tombe cette n’était pas assez digne d’un Oscar, le natif de Caroline du Sud était plus qu’un grand acteur. Il a fait preuve d’excellence à l’écran, et comment en être un homme bon et humble, armé d’un sourire éclatant tout en comprenant et en respectant l’influence qu’il exerçait. Boseman a déclaré à USA TODAY en 2016 que lorsqu’il a été choisi pour «Captain America: Civil War», «la première chose à laquelle j’ai pensé» était que les petits enfants voulaient se déguiser en Black Panther – une idée qui s’est réalisée, à la mode mondiale.

Et l’engagement de Boseman envers ses personnages était hors du commun. En visitant le plateau d’Atlanta de « Black Panther » il y a trois ans, ce journaliste s’est entretenu avec le roi T’Challa: Boseman n’a jamais rompu son accent wakandais, même en parlant avec un journaliste curieux. Oscar ou non, ce souvenir et sa grâce ne disparaîtront pas.

Le fait qu’il ait également souffert d’un cancer à cette époque, après avoir été diagnostiqué en 2016, et pendant des années à jouer à Black Panther et à ses autres personnages indélébiles est incroyable, à l’exception du fait que nous l’avons tous regardé le faire, au plus haut degré. Nous ne revoyons pas son art, mais il y a toujours son travail – manquant en quelque sorte une victoire aux Oscars – pendant des générations à étudier et à célébrer.

Même si cela aurait été un moment émouvant, il n’avait pas besoin d’un Oscar pour avoir une influence sur une industrie et une culture qui manquent à sa présence. Il sera toujours dans nos cœurs.

En d’autres termes, pour emprunter une phrase: Chadwick pour toujours.