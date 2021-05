La défaite contre Sheffield United a arrêté la charge de titre

Bruno Fernandes a identifié le moment où Manchester United a abandonné la course au titre de Premier League et a déclaré que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer doit améliorer son « état d’esprit » si elle veut rattraper Manchester City la saison prochaine.

United a dominé le classement en janvier mais a subi une défaite choc face à Sheffield United pour donner l’initiative à City avant d’enregistrer également un match nul à West Bromwich Albion, une autre équipe finalement reléguée au championnat, un mois plus tard.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

L’équipe de Solskjaer a pris quatre points à City mais devrait terminer une seconde loin devant les champions de Pep Guardiola et Fernandes a déclaré que United devait être plus concentré la saison prochaine en ce qui concerne les matchs contre des équipes plus basses.

« Nous faisons évoluer notre état d’esprit, nous nous rendons compte que chaque match est important et difficile », a déclaré Fernandes à ESPN Brasil. «Nous avons réalisé cette année que jouer contre des équipes luttant contre la relégation pouvait être plus délicat que nous ne le pensions.

«Nous avons perdu quatre points alors que nous étions encore à la première place contre Sheffield United et West Bromwich Albion, et ce sont quatre points qui ont fait la différence pour que City se rapproche et nous dépasse également.

« Cela nous a fait comprendre que nous devons être concentrés et réaliser que tous les matches vont être difficiles et importants pour nous de continuer à nous battre pour les titres. C’est là que nous avons échoué, surtout en janvier, qui a été notre pire moment où nous aurions pu a renforcé notre avantage sur City, ce qui ne s’est pas produit.

« City, à juste titre, a fini par nous dépasser et a réussi à nous mener de nombreux points. »

Fernandes a été la clé d’une autre saison de progrès pour United, marquant 28 buts lors de sa première campagne complète après son arrivée du Sporting CP en janvier 2020. Sa forme a valu au milieu de terrain le titre de joueur de l’année du club pour la deuxième saison consécutive, mais le joueur de 26 ans a déclaré qu’il était plus préoccupé par la victoire des trophées par équipe.

Il peut récupérer une première pièce d’argenterie à Old Trafford lorsque United affrontera Villarreal lors de la finale de la Ligue Europa à Gdansk, en Pologne, le 26 mai.

« Ma priorité en ce moment est de gagner des trophées », a déclaré Fernandes. «Je pense que les trophées collectifs sont plus importants que les trophées individuels car ici nous travaillons les uns pour les autres et si cela fonctionne, cela nous mène à des trophées collectifs.

« Je pense que le club s’est beaucoup amélioré depuis avant mon arrivée, il est dans une phase de croissance et les joueurs comprennent de plus en plus l’état d’esprit que vous devez avoir pour jouer dans un club comme Man United, qui veut gagner et gagner des titres.

« C’est pour cela que nous sommes ici. Et, bien sûr, je sens que je fais partie de cela et je veux aider le club à évoluer, à gagner et j’espère que nous pourrons encore grandir pour nous battre pour plus de trophées. »