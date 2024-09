La défaite contre l’Indiana Fever offre à Caitlin Clark une chance de grandir en tant que leader

Caitlin Clark : passer à la vitesse supérieure Une commémoration de la carrière fulgurante de Caitlin Clark à l’Iowa et une évaluation du début de sa saison de recrue en WNBA. Une commémoration de la carrière fulgurante de Caitlin Clark à l’Iowa et une évaluation du début de sa saison de recrue en WNBA. Acheter

INDIANAPOLIS — Le match avait lieu, mais Caitlin Clark a choisi de ne pas y participer.

La superstar des Indiana Fever n’était pas sur le banc de touche vendredi contre les Minnesota Lynx ; elle n’était pas coincée dans une situation délicate ou en proie à une blessure. Elle était au milieu de l’action, allongée sur le terrain, et avait tout simplement abandonné. C’était comme si Clark était dans un jeu vidéo et que la manette du joueur était tombée en panne. Mais ce n’était pas virtuel. C’était la réalité.

Il s’agissait d’un match – et d’un aperçu potentiel du premier tour des séries éliminatoires – entre deux candidates au titre de MVP et leurs équipes. Pourtant, le sang-froid de Clark s’était évaporé. Après que la superstar des Lynx, Napheesa Collier, ait bloqué le tir de Clark et l’ait envoyée au sol, Clark ne s’est pas relevée. Elle n’a même pas essayé. Au lieu de cela, elle a regardé les chevrons du Gainbridge Fieldhouse pendant quelques secondes pendant que les Lynx jouaient à cinq contre quatre à l’autre bout du terrain, ce qui a donné lieu à un tir à mi-distance de Courtney Williams qui a porté l’avance du Minnesota à 10 points.

Clark pensait avoir été victime d’une faute. Aucune faute n’a été sifflée. Et le troisième quart-temps désastreux des Fever s’est poursuivi, les Lynx ayant tenu bon pour remporter une victoire 99-88. Cette séquence de colère de Clark, au cours de laquelle elle s’est plainte avec véhémence aux arbitres et a dû être remplacée, n’a pas décidé de l’issue du match. Mais elle n’a certainement pas aidé.

« Je pense que j’aurais pu faire un peu mieux pour contrôler mes émotions », a déclaré Clark, qui a terminé avec 25 points, 8 passes décisives et 8 rebonds.

Caitlin Clark félicite l’arbitre pour avoir pris la bonne décision. Elle en a marre 😭pic.twitter.com/91BViQWD4E — BricksCenter (@BricksCenter) 7 septembre 2024

L’entraîneur de Fever, Christie Sides, bien qu’appréciant la nature fougueuse de Clark, était plus direct.

« Cela me rappelle Diana Taurasi », a déclaré Sides. « Donc, quand elle est bouleversée ou en colère, c’est sur cela que nous avons travaillé, en essayant de comprendre comment surmonter ces moments. J’avais peur qu’elle prenne une faute technique dans ce troisième quart-temps, et heureusement qu’elle ne l’a pas fait. Mais c’est une évolution, et elle doit apprendre que dans ces moments-là, j’ai besoin que ma meneuse garde la tête froide. »

Clark n’était pas le seul.

L’attaquante des Fever, Aliyah Boston, a été sanctionnée d’une faute technique au début du troisième quart-temps après s’être disputée avec un arbitre au sujet de ce qu’elle croyait être une faute manquée. Bien sûr, cela n’a pas changé l’avis de l’arbitre, et Sides a reconnu que les Fever étaient devenues trop absorbées par l’arbitrage. Les Lynx n’ont pas tardé à bondir sur le désarroi des Fever, transformant un déficit de 5 points au début du quart-temps en une avance de 12 points à l’entame du quatrième quart-temps.

Que peuvent apprendre les Fever de leur manque de sang-froid ? Kelsey Mitchell n’a pas mâché ses mots.

« Je pense que du point de vue du leadership, nous nous rassemblons en tant que groupe pour dire : « Tais-toi et travaille. Laisse les arbitres en dehors de ça », a déclaré Mitchell, le joueur le plus ancien des Fever. « Passons au jeu suivant. Passons à l’action suivante. Passons au set suivant. »

Et, en théorie, passer au niveau suivant.

Il y a trois soirs, le Fever a décroché une place en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016, et du point de vue de Sides, vendredi ressemblait à une ambiance de séries éliminatoires. La foule était bruyante et le jeu était physique. Rien n’était facile, et au quatrième quart-temps, le Fever a réagi comme une équipe qui l’a finalement compris.

Mitchell a marqué 8 de ses 23 points dans la dernière période. Boston a marqué 6 de ses 20 points et a enregistré un contre. Cependant, c’est Clark qui a émergé comme le principal catalyseur dans les 10 dernières minutes.

Après avoir retrouvé son sang-froid, elle a changé le cours du jeu. Clark a marqué ou aidé sur 14 points au quatrième quart-temps, aidant le Fever à revenir à un point, mais c’est là que l’Indiana a pu remonter. Alors que le Fever était mené 78-77, Clark a bloqué le tir d’Alanna Smith et a récupéré le ballon perdu lors de la contre-attaque qui a suivi, mais elle a lancé une passe malavisée vers Temi Fagbenle qui a été facilement interceptée par Natisha Hiedeman.

« Honnêtement, je pense que nous avons très bien joué en quatrième manche », a déclaré Clark. « Mon turnover en transition a vraiment mis fin à notre élan. »

Caitlin Clark marque un match à 3 points à INDY 🍿 L’arène explose ! Lynx-Fever sur ION 📺 pic.twitter.com/rConwYDwAA — WNBA (@WNBA) 7 septembre 2024

Williams a répondu de l’autre côté avec un tir à trois points pour ramener l’avance des Lynx à 4 points et infliger au Fever sa deuxième défaite en neuf matchs après les Jeux olympiques. Les deux défaites d’Indiana ont été subies par le Minnesota et Collier, qui a encore une fois été brillant. Le quadruple All-Star a terminé avec 26 points, 10 rebonds et 2 contres.

Clark a qualifié les Lynx de « l’équipe la plus difficile à défendre de la ligue » en raison de la façon dont ils déplacent le ballon, notant que Collier n’était pas la seule à faire de gros jeux. Bridget Carleton a réussi trois paniers à trois points au quatrième quart-temps pour éteindre un éventuel retour des Fever.

Mitchell a déclaré que les Fever peuvent s’inspirer du jeu du Minnesota et du sang-froid dont ils ont fait preuve à Gainbridge Fieldhouse, qui a également servi de cocotte-minute lorsque l’Indiana a fait son dernier bond en avant. Les Lynx n’ont pas bronché, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles elles sont désormais classées deuxièmes au classement des éliminatoires de la WNBA.

« (Le Minnesota) est la référence », a déclaré Mitchell. « Et si vous voulez concourir au niveau supérieur et faire partie de cette course aux séries éliminatoires – pas seulement y arriver, pas seulement y participer, mais faire une course et avoir un impact – nous allons devoir utiliser cela comme un levier et savoir qu’ils sont les meilleurs. Et pour battre les meilleurs, vous devez concourir tous les soirs. »

Et à chaque pièce.

Clark s’est rappelée cette leçon vendredi lorsque, pendant un bref instant, elle n’a pas réussi à concourir à plein régime.

« Oui, je pense qu’il y a une limite et parfois, la passion et l’émotion peuvent vous atteindre », a déclaré Clark. « Mais je ne changerais jamais ça. »

Et comme l’a dit Sides, les Fever ne lui demandent pas de changer. Ils lui demandent juste de grandir.

(Photo : Emilee Chinn / Getty Images)