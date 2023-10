La défaite contre l’État de Boise n’est que le dernier effondrement de l’État de San Jose

Le porteur de ballon de l’État de San Jose, Kairee Robinson, parlait d’un match, mais il aurait pu parler de n’importe lequel des trois derniers.

« C’est un match en quatre quarts », a déclaré Robinson samedi soir après une défaite de 35-27 à Boise State. «Je suppose que nous sommes devenus complaisants. Nous avons fait notre travail en première mi-temps, mais en seconde période, nous n’avons pas frappé à plein régime.

Lors des trois derniers matchs, toutes défaites, les Spartans ont été dominés 56-7 en seconde période. Leurs seuls points en seconde période ont eu lieu il y a trois semaines à Tolède. Ils ont mené ce match 27-7 au deuxième quart.

« Je n’ai pas de réponse à ce qui nous est arrivé en seconde période ce soir, mais nous ne nous sommes pas aidés du tout », a déclaré l’entraîneur Brent Brennan. « Nous n’avons marqué aucun point et nous ne les avons pas arrêtés. Et c’est tout simplement déchirant.

Les Spartans (1-5) devront remporter cinq de leurs six matchs restants pour se qualifier pour un match de bowling. La première étape est de s’imposer samedi prochain sur la route contre le Nouveau-Mexique (2-3), une équipe dont les seules victoires sont contre Tennessee Tech (1-4) et Massachusetts (1-6).

Le quart-arrière Chevan Cordeiro a été au cœur des problèmes de la seconde période. Il a lancé trois interceptions (et aucun touché) dans la seconde moitié des trois derniers matchs. La dernière interception a eu lieu avec 3 :30 à jouer et les Spartans dans un match à un score, menés 35-27.

Ayant eu une dernière chance après l’échec de Boise State sur un panier de 54 verges, Cordeiro a lancé des passes incomplètes puis a été limogé.

Boise State est entré dans le match avec la huitième pire défense contre la passe du pays. Cordeiro a amassé 325 verges sur 23 passes complétées en 38 tentatives.

« Nous devons simplement continuer », a déclaré le secondeur de la SJSU, Bryun Parham, à propos de maintenir les espoirs du match de Bowl. « Ce sont des expériences dont on ne revient jamais. J’ai l’impression que tout le monde devrait vouloir aller à un match de Bowl.

Signes de vie d’une défense en difficulté

La défense de SJSU a été le talon d’Achille de l’équipe toute l’année, mais le groupe a montré une amélioration dans la première moitié du match de samedi.

L’une des principales raisons pour lesquelles les Spartans ont pu prendre une avance de 20 points au deuxième quart est que la défense a forcé trois revirements qui ont conduit à 21 points. Le tandem de secondeurs Bryun Parham et Jordan Cobbs a réussi 19 plaqués, deux échappés forcés et une interception.

Le demi offensif de Boise State, Ashton Jeanty, n’a pas été un facteur en première mi-temps. L’arrière de 5 pieds 9 pouces, deuxième au pays pour les verges polyvalentes, a été limité à 40 verges en première mi-temps et a échappé deux fois. Contrairement aux Spartans, sa seconde mi-temps a été bien meilleure : Jeanty a terminé avec 167 yards en 24 courses.

L’étoile brillante des Spartiates

Robinson, le senior de cinquième année de Concord et De La Salle, a totalisé 134 verges (73 au sol et 61 en réception) et un touché. Il a marqué un touché lors de chacun des cinq matchs qu’il a disputés cette saison.