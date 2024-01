La défaite brutale des Warriors contre les Grizzlies ajoute du stress au front office surchargé – NBC Sports Bay Area & California

Les Warriors étaient dans leur zone de confort télévisuelle nationale lundi, bénéficiant d’un Stephen Curry reposé, d’un regain d’émotion apporté par le retour de Draymond Green et face à une équipe des Memphis Grizzlies qui manquait trois de ses quatre meilleurs joueurs.

Les cartes étaient jouées en leur faveur.

Le résultat, cependant, a empilé une tonne supplémentaire au sommet d’un front office de Golden State déjà stressé par le poids d’un record de 18-22 malgré la masse salariale la plus élevée de la NBA.

Les Warriors ont répondu à des conditions ouvertement favorables avec une défaite 116-107 au FedExForum qui sert de microcosme d’une saison au cours de laquelle la misère semble les poursuivre même dans les circonstances les plus improbables.

“Vous devez développer de bonnes habitudes et en ce moment, cette équipe a de mauvaises habitudes”, a déclaré Green aux journalistes à Memphis. « Et cela commence par ma suspension et toutes les bêtises. Toutes ces choses comptent. Nous devons adopter de meilleures habitudes.

Bien que Green ait raisonnablement bien joué, aucun individu n’a pu arrêter la marée que les Warriors ont propulsée contre eux-mêmes. Trop de revirements, trop de fautes, pas assez d’attaque et la défense des arcs – tous représentant leurs pires tendances – a saboté ce qui, jusqu’aux huit dernières minutes, était un match gagnable.

«Nous avons très mal joué défensivement, mais cela était en grande partie dû à notre attaque», a déclaré l’entraîneur Steve Kerr. « Dix-neuf revirements qui se transforment en 30 points. Leur plan de jeu était assez simple : tirer autant de 3 que possible et entrer en transition aussi souvent que possible. Et pour nous, commettre des fautes 25 fois contre leurs 12, eh bien, c’est l’histoire.

« Ils ont joué un match vraiment propre. Ils ont pris soin du ballon. Nous ne l’avons pas fait. Nous avons commis une faute et nous atteignions. Steph a commis plusieurs fautes au début et nous faisons tourner le ballon à gauche et à droite et vous savez qu’ils ont gagné en confiance.

Les Grizzlies étaient privés de Ja Morant, Desmond Bane, Marcus Smart et Steven Adams. Leur formation de départ comprenait une star, Jaren Jackson Jr., aux côtés de quatre acteurs, et ils ont attaqué la défense de Golden State avec 54 tirs à 3 points, dont 20 ont été touchés.

Memphis (15-25) n’a jamais atteint 20 triples lors d’aucun de ses 39 matchs précédents.

“Je dois juste être fier de toi en tant qu’homme, je ne vais pas laisser mon gars marquer”, a déclaré Green. « Nos clôtures étaient trop molles. Nos rotations étaient trop lentes. Donc, ce n’est tout simplement pas une fierté.

Jusqu’à ce que tous les gars soient fiers d’eux-mêmes et veuillent arrêter celui qui se trouve devant eux, nous serons nuls.

Si la défense de dernière place des Warriors était leur seul défaut, ils auraient quand même eu une chance de gagner un match et de se préparer pour un road trip gagnant. Mais leur attaque, lorsqu’elle ne lançait pas de briques à longue portée – 10 sur 31 en profondeur – ressemblait trop souvent à des œufs crus éclaboussés sur le sol de la cuisine.

Curry a marqué 26 points, un sommet dans le match, mais a commis cinq revirements, un sommet dans le match. Dario Šarić a produit 13 points et sept rebonds, mais a donné quatre revirements aux Grizzlies.

“Au lieu d’être solides, de prendre soin du ballon et d’exécuter, nous avons été négligents”, a déclaré Kerr. « Nous avons eu un trois contre deux en transition au deuxième quart-temps qui s’est transformé en un 3 dans l’autre sens.

« Nous devons comprendre où nous en sommes en tant qu’équipe, quel est notre bilan, où nous en sommes dans la Conférence Ouest. Cela signifie que nous devons être précis. Nous devons jouer un jeu intelligent et propre. Nous ne pouvons pas le retourner. Nous ne pouvons pas atteindre, nous ne pouvons pas commettre de faute. Nous avons fait toutes ces choses.

Les Warriors occupent solidement la 12e place de la Conférence Ouest. Ils sont n°25 en classement défensif, n°24 en lancers francs autorisés, n°23 en pourcentage de turnover, n°13 en classement offensif et n°1 en dépenses salariales.

Alors que les Warriors concluent leur voyage mercredi dans l’Utah dans un match qui représente exactement la moitié de la saison, ils existent en tant qu’outsider dans le derby des séries éliminatoires à 10 équipes. Ils ont perdu huit de leurs 11 derniers matchs, donc toute lueur d’encouragement est trop faible pour être vue.

Le directeur général Mike Dunleavy ne veut pas assister à cette décélération, et il n’y a aucune chance sur terre que le PDG Joe Lacob soit prêt à regarder tranquillement cette chute au ralenti vers les confins de la ligue.

Le temps passe et les téléphones sont occupés, comme ils devraient l’être.

“Le temps presse toujours dans cette ligue”, a déclaré Green. « Vous n’avez pas la possibilité de perdre du temps, laissez-le passer. Parce qu’on fait face à trop d’imprévus dans cette ligue pour laisser le temps s’écouler.

C’était un autre jeu dans lequel les nombreux défauts de Golden State étaient pleinement visibles. C’est visible contre les adversaires, bons et mauvais. Il s’agit d’un problème de Warriors, et il est devenu évident qu’il ne se résoudra pas tout seul. Pas avec cette liste.

Téléchargez et suivez le podcast Dubs Talk