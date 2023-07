La décriminalisation et l’approvisionnement sûr sauvent déjà des vies en Colombie-Britannique, contrairement aux affirmations du contrecoup: ministre des toxicomanies

La ministre canadienne des toxicomanies se dit troublée par les réactions « préjudiciables » et la « désinformation » concernant le programme d’approvisionnement plus sûr et le projet pilote de décriminalisation des drogues de la Colombie-Britannique, des efforts qui, selon elle, montrent déjà preuve encourageante de sauver des vies.

En janvier, la Colombie-Britannique a décriminalisé la possession personnelle de petites quantités de certaines drogues dures pour les adultes dans le but de réduire les arrestations et les accusations liées à la drogue qui, selon la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett, découragent les gens de demander de l’aide.

Santé Canada a approuvé le projet pilote de trois ans, qui se termine en janvier 2026.

L’approvisionnement sûr, qui est différent de la décriminalisation, est une stratégie de réduction des méfaits qui vise à séparer les gens de l’approvisionnement en drogues de plus en plus toxiques et imprévisibles en fournissant des versions réglementées de certaines drogues criminalisées.

Le coroner en chef, l’administrateur provincial de la santé et le représentant des enfants et des jeunes de la Colombie-Britannique ont tenté de démystifier les inquiétudes soulevées par le chef conservateur fédéral Pierre Poilievre, les élus locaux et certains spécialistes de la toxicomanie au cours des derniers mois selon lesquelles un approvisionnement sûr «inonde» la Colombie-Britannique de drogues et aggrave la toxicomanie crise de la drogue.

Bennett a déclaré jeudi qu’elle craignait les attaques « anecdotiques », comme la motion rejetée de Poilievre à la Chambre des communes pour retirer le financement de la réduction des méfaits comme un approvisionnement sûr, décourager les gens d’accéder à la réduction des méfaits qui leur sauverait la vie.

Près de sept personnes meurent chaque jour de drogues toxiques en Colombie-Britannique, et plus de 12 000 sont décédées depuis que l’urgence de santé publique par surdose en Colombie-Britannique a été déclarée en 2016, selon les données du BC Coroners Service.

« La politique est très troublante, que les gens soulèvent la stigmatisation des personnes qui consomment de la drogue et utilisent la désinformation pour stigmatiser et entraver ce qu’il faudra pour sauver des vies », a déclaré Bennett à CBC News dans une interview.

« La politisation a été très, très dommageable. »

Bennett était à Squamish jeudi pour annoncer un financement de plus de 22 millions de dollars pour plusieurs programmes communautaires de réduction des méfaits, de traitement et de prévention des surdoses dans l’ouest du Canada, dont 11,2 millions de dollars pour des programmes nouveaux et en cours en Colombie-Britannique.

Interrogé sur les récentes mesures prises par plusieurs municipalités, dont Port Coquitlam, pour interdire la consommation de drogues dans certains lieux publics à la suite du projet pilote de décriminalisation de la Colombie-Britannique, Bennett a déclaré que les communautés devraient se concentrer sur la garantie qu’il y a des endroits supervisés où les gens peuvent consommer des drogues afin de réduire les décès seuls et les préoccupations concernant l’utilisation publique.

La première analyse de l’impact du projet pilote, menée par des chercheurs indépendants de concert avec Santé Canada, arrive sous peu, a-t-elle ajouté.

« Et puis nous cesserons d’entendre ces anecdotes qui sont tirées pour dénigrer certaines des personnes les plus vulnérables de nos communautés », a déclaré Bennett.

CBC a contacté le maire de Port Coquitlam, Brad West, pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse au moment de la publication.

La Colombie-Britannique a lancé un projet pilote de trois ans qui autorisera la possession de petites quantités de drogue le 31 janvier 2023. (Tina Lovgreen/CBC)

Preuves émergentes pour un approvisionnement sûr

Indépendamment de la dépénalisation, ce que la Colombie-Britannique appelle « approvisionnement plus sûr » montre déjà des impacts positifs sur les participants, selon deux récents études.

Un approvisionnement plus sûr aide les gens à avoir de meilleures relations, à renouer avec leur famille, à trouver un emploi, à profiter de divers passe-temps et à réduire l’anxiété, a déclaré Erica Schoen, infirmière autorisée et chercheuse communautaire à la Canadian Drug Policy Coalition de l’Université Simon Fraser (SFU).

Schoen est co-auteur de la première étude qualitative du centre sur les impacts des programmes d’approvisionnement sûr, publiée la semaine dernière, qui fait écho aux avantages observés dans deux plus tôt études des programmes d’injection d’héroïne sur ordonnance à Vancouver.

« Les gens ont parlé d’une meilleure santé et d’une réduction des infections et ont vraiment moins besoin de prendre des risques élevés. »

La Colombie-Britannique a fourni des alternatives principalement prescrites, plutôt que des substituts directs, à des substances comme l’héroïne, le fentanyl et la méthamphétamine à environ 14 000 personnes depuis mars 2020, selon le ministère de la Santé mentale et des Dépendances. Son programme s’est récemment élargi pour fournir également des patchs de fentanyl et de l’héroïne sur ordonnance.

De plus petits projets pilotes financés par le gouvernement fédéral fournissent également de l’héroïne sur ordonnance et du fentanyl à environ 500 personnes dans le Lower Mainland et à Victoria.

Les défenseurs de la santé publique et des droits des utilisateurs de drogues affirment que la dépénalisation ne sauvera pas des vies en Colombie-Britannique sans un approvisionnement sûr pour lutter contre l’approvisionnement en drogues de plus en plus toxiques et imprévisibles. (Darryl Dyck/La Presse Canadienne)

Mais contrairement à ce que certains critiques, y compris le gouvernement UCP de l’Alberta, disent des programmes d’approvisionnement plus sûrs, Schoen et plusieurs autres chercheurs et défenseurs de la santé publique disent que les programmes sont encore trop étroits et inaccessibles pour résoudre de manière significative la crise des drogues toxiques.

Environ cinq pour cent seulement de l’estimation 100 000 personnes qui reçoivent un diagnostic de trouble lié à l’utilisation d’opioïdes en Colombie-Britannique ont eu accès à des solutions de rechange, et la plupart d’entre eux se trouvent dans le Lower Mainland, selon le BC Center for Disease Control.

Et bien qu’un comité d’examen des décès de 2022 ait constaté que la majorité des personnes décédées en Colombie-Britannique n’avaient pas de trouble de consommation de substances diagnostiqué, un diagnostic est toujours nécessaire pour accéder à l’un des programmes d’approvisionnement sûr.

« Ils sont hautement médicalisés, l’accès est limité, [it’s] très difficile pour les milieux ruraux et éloignés », a déclaré Schoen.

« Cela ne répond pas aux besoins de la plupart des gens. »

Certains efforts d’approvisionnement sûr dirigés par la communauté, dont un dirigé par le Drug User Liberation Front à Vancouver, ont surgi pour combler les lacunes, mais se sont vu refuser l’autorisation et le financement par Santé Canada l’été dernier.

Bennett a déclaré que les modèles d’approvisionnement sûrs non médicaux font probablement partie des futures solutions « audacieuses et créatives », selon elle, pour répondre à la crise des drogues toxiques, parallèlement à l’expansion des traitements, du rétablissement, des services de santé mentale et du logement.

Schoen dit que l’approvisionnement sécuritaire doit être étendu rapidement à travers le Canada pour faire face à l’approvisionnement en médicaments de plus en plus toxiques et imprévisibles pendant que d’autres soutiens sont mis en œuvre.

« Les gens nous disent ce dont ils ont besoin », a-t-elle déclaré. « Il y a urgence, les gens n’ont pas des mois à attendre pour se faire soigner. »